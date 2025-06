Mediálna spoločnosť prezidenta Donalda Trumpa plánuje od inštitucionálnych investorov získať 2,5 miliardy dolárov – a premeniť ich na bitcoin. Ide o zatiaľ najambicióznejší krok Trump Media & Technology na poli kryptomien.

Cieľom Trumpovej firmy je vytvoriť bitcoinovú rezervu– firemný poklad, ktorý má slúžiť ako strategická rezervná mena v súlade s filozofiou „America First“.

Znie to síce vizionársky, no v kontexte vývoja ceny bitcoinu za posledných päť rokov pôsobí tento Trumpov krok prinajmenšom zvláštne – ba priam ako zo sveta, kde platia iné zákony rizika a návratnosti. Bitcoin totiž medzitým stihol za päť rokov svoju hodnotu zdesaťnásobiť, a už dávno nie je „podhodnoteným aktívom s potenciálom“. Skôr naopak – v súčasnosti sa nachádza na historických maximách a mnohí analytici varujú, že väčší upside už nemusí prísť. 25. mája dosiahla cena najväčšieho kryptoaktíva svoje maximum, keď sa dostala na 111-tisíc dolárov za bitcoin.

Ak teda D. Trump hovorí o „strategickej rezerve“, realita môže byť prozaickejšia: ide o stávku v kasíne. Takú, ktorá dnes možno ešte svieti, no zajtra pokojne môže skončiť panikou. Zdá sa, že v Amerike je stále dosť vplyvných ľudí, ktorí Trumpovi nekriticky veria a podporujú jeho zámery. Ak mu jeho stávka na „americkú bitcoinovú veľmoc“ vyjde, bude to pre nich génius. A ak nie, určite za to môže niekto iný.

„Bitcoin vnímame ako vrcholový nástroj finančnej slobody. Odteraz bude jeho súčasťou aj Trump Media,“ vyhlásil CEO spoločnosti Devin Nunes, bývalý republikánsky kongresman.

Nebezpečné prepojenie dvoch svetov

Trumpova mediálna ríša sa čoraz viac podobá na krypto startup než na tradičné mediálne impérium. Začiatkom roka firma spustila novú finančnú platformu Truth.Fi a prisľúbila, že do kryptomien alokuje ďalších 250 miliónov dolárov.

Otázka však znie: čo to znamená pre americké firmy – a v širšom zmysle aj pre štát – ak sa americký prezident začne správať ako krypto-CEO? Podobne ako Elon Musk, ktorý svojimi tweetmi dokázal raketovo vyhnať (a vzápätí aj zraziť) cenu DOGEcoinu, aj D. Trump tu otvára nebezpečný precedens. Ak sa firemné rozhodnutia začnú miešať s politickou mocou, a ak sa štátnici budú správať ako šéfovia kryptomenových startupov, môže sa narodiť nový hybrid: štát ako špekulatívny hráč na burze.