Za starých čias pred vojnou na Ukrajine, keď mal svet ešte úplne iné problémy a Rusko bolo súčasťou globálneho obchodného reťazca, ruské zlato prúdilo do Londýna. Ten je totiž dôležitým obchodným uzlom a skladom pre zlato. Rusko je zase druhým najväčším producentom zlata na svete, konkurovať mu môže len Austrália a Čína.

Rusko ročne vyprodukuje približne 325 ton zlata. Jedna trójska unca (31 gramov) zlata dnes stojí 1 950 dolárov, tona zlata má teda hodnotu 62,7 milióna dolárov. Ročná produkcia je hodna 20,4 miliardy dolárov.

Po začiatku vojny na Ukrajine však nastal problém. Londýnska asociácia obchodníkov so zlatom (LBMA) zakázala obchodovanie s ruským zlatom už v marci 2022 a do konca augusta 2022 sa pripojili aj Švajčiarsko, Spojené štáty, Kanada, Japonsko a EÚ. Do týchto krajín nie je možné importovať zlato z Ruska.

Nové cesty pre ruské zlato

To je pre ruských obchodníkov problém, čo mali robiť s toľkým zlatom? Problém má však riešenie. Krajina, ktorá sa stala priekupníkom s ruskými palivami, rozšírila svoje portfólio o zlato.

Hovoríme o Spojených arabských emirátoch (SAE). Tie sa stali najväčším trhom s ruským zlatom, ruské tehličky putujú aj do Turecka a Číny, teda do krajín, ktoré na Rusko neuvalili sankcie. Úplne jednoduché to však nie je.