Ako sa hovorí, na hrubé vrece patrí hrubá záplata. Ak v čase Schrödingerovej recesie musí centrálna banka bojovať proti inflácii a ešte čeliť bankovej kríze, bude potrebné skutočne kreatívne riešenie.

Investori momentálne čelia zmätočnej situácii na finančnom trhu. Jedna trieda aktív signalizuje blížiacu sa ekonomickú recesiu, druhá trieda signalizuje opak. Vhodnou diverzifikáciou portfólia a určitým nadhľadom je však možné sa v situácii zorientovať.

Dobrú radu nad zlato by ale potrebovala aj americká centrálna banka (Fed). Situácia pred marcovým zasadnutím sa mimoriadne skomplikovala bankovou krízou. Už len dodaním likvidity na trh uvoľnil Fed menovú politiku. Teraz má rozhodnúť o výške úrokových sadzieb. A nie len to, signalizovať sa má aj postup do ďalších mesiacov.

Inflácia je stále vyššia, ako je cieľ a spomaľuje len pomaly, to už vieme. Ale ako sa ide

Fed postaviť k vývoju bankovej krízy? Mnoho obchodníkov dúfa v pozastavenie zvyšovania sadzieb.

Ale nevyslal by práve tým Fed signál, že kríza je skutočne vážna? Z tohto pohľadu bude mierne zvyšovanie sadzieb vlastne dobrá správa. Bude signalizovať dôveru, že kríza by už nemala eskalovať.

Pravdepodobne môžeme zabudnúť na zvýšenie tempa rastu úrokov. Iste, ECB zvyšuje sadzby dvojnásobným tempom oproti Fedu, lenže v eurozóne sa začali sadzby zvyšovať neskôr ako v USA, sú tam stále nižšie ako na druhej strane Atlantiku a inflácia je v menovej únii stále vyššia, pričom tá jadrová dokonca zrýchľuje. Tieto všetky faktory spolu súvisia a Frankfurt má skrátka čo dobiehať.

Ako vyhovieť protichodným požiadavkám?

Fed je v inej pozícii, sadzby už agresívne zvyšoval, potom si mohol dovoliť spomaliť a teraz by si mohol aj dovoliť opäť zrýchliť, nebyť tých padajúcich bánk. Ako to teda urobiť? Správne; podľa Schrödingera. Alebo sendvičovou metódou.