Schrödingerova mačka je hlavnou postavou hádanky Erwina Schrödingera z roku 1935. Rakúsky fyzik v tom čase nebol spokojný s interpretáciou kvantovej fyziky, a preto vymyslel dostatočne sofistikovanú a absurdnú situáciu, aby to ozrejmil.

Imaginárne zvieratko v tejto hádanke čelilo v krabici veľmi nepríjemnej situácii, pričom bola presne 50 percentá pravdepodobnosť, že to prežije, alebo neprežije. Výsledok sa nedal odhadnúť a kým sa človek nepozrel do krabice, podľa kvantovej fyziky bola mačka v superpozícii stavu živá / mŕtva. Čiže aj mŕtva, aj živá.

V rovnakej situácii sa nachádza aj súčasná ekonomika a na prvý pohľad to nedáva žiadny zmysel. Lenže po prvé, ekonomika nie je taká nezrozumiteľná ako kvantová fyzika. A po druhé, jeden z najúspešnejších fyzikov 20. storočia Richard Feynman povedal, že netreba sa odvracať od niečoho, čomu nerozumieme. Treba to preskúmať. Tak poďme skúmať.

Dlhopisy varujú pred problémami

Situácia je jasná. Dlhopisový trh už dlhší čas signalizuje, že ekonomika je v recesii, alebo do nej smeruje. To nie je nič nové, ukazuje to od leta 2022. A práve to je zaujímavé.

O pár mesiacov to bude rok, čo smerujeme do recesie, inverzia na dlhopisovom trhu (rozdiel medzi krátkodobými a dlhodobými výnosmi) je najväčšia za posledných 40 rokov. To znamená, že bankám sa neoplatí financovať nové investície v ekonomike, čoby malo zabrzdiť, alebo aj zastaviť ekonomický rast. Lenže to sa nedeje.