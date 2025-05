Nezaplatená faktúra sa môže zmeniť z drobnej nepríjemnosti na existenčný problém. Mnohí podnikatelia riziko podceňujú, najmä ak sa doteraz nedostali do finančných problémov. No stačí jediný nespoľahlivý odberateľ a škody môžu dosiahnuť státisíce eur.

Poistenie pohľadávok je účinný preventívny nástroj – ak vám odberateľ nezaplatí, poisťovňa vašu spoločnosť odškodní.

Rast insolvencií v Nemecku: riziko pre slovenské firmy

Rastúca vlna firemných insolvencií v zahraničí, najmä v Nemecku, má priamy dosah na slovenské podnikateľské prostredie. Nemecký trh je totiž naším kľúčovým obchodným partnerom, obzvlášť v automobilovom priemysle.

Hoci index platobnej neschopnosti slovenských firiem zatiaľ vyzerá priaznivo, vývoj u nášho najväčšieho obchodného partnera – vrátane poklesu dopytu a rastu insolvencií – sa nevyhnutne premieta aj na domácich dodávateľov. „V Nemecku zaznamenali v roku 2024 nárast firemných insolvencií na úrovni až 23 %,“ hovorí Peter Mucina, riaditeľ poisťovne pohľadávok Allianz Trade na Slovensku. „Na Slovensku očakávame tento rok miernejší rast, no podnikatelia by mali byť opatrní. Najviac zasiahnuté budú odvetvia automobilového priemyslu, textilu, maloobchodu a poľnohospodárstva,” upozorňuje Peter Mucina.

Domino efekt pohľadávok: príklad z praxe

Pohľadávky patria medzi najväčšie podnikateľské riziká, ktoré sa často podceňujú – až kým nie je neskoro. Stačia jedna-dve nezaplatené faktúry a aj stabilne fungujúca firma sa môže dostať do problémov s cash flow.

Predstavme si malého slovenského výrobcu nábytku, ktorý dodal tovar obchodnému partnerovi v Rakúsku za 20 000 eur. Partner faktúru neuhradil a výrobca nemal žiadne poistenie pohľadávok. Bez očakávaných príjmov nemohol načas zaplatiť dodávateľovi dreva. Ten preto pozastavil ďalšie dodávky materiálu. Výroba sa zastavila, zákazky meškajú, klienti stratili dôveru a reputácia firmy utrpela.

Tento tzv. „domino efekt“ znamená, že jeden neplatič môže spustiť reťaz problémov, ktoré sa rýchlo prenesú na ďalších partnerov v dodávateľskom reťazci. Výsledkom je paralyzované podnikanie, výpadok príjmov, narušené vzťahy a v krajnom prípade aj ohrozenie existencie firmy.

Ak by mal výrobca poistenie pohľadávok, poisťovňa by mu škodu uhradila a prevádzka mohla plynulo pokračovať bez vážnych otrasov.

Banky prihliadajú na poistenie pohľadávok

Poistenie pohľadávok poskytuje firmám istotu, že nezaplatené faktúry neohrozia ich cash flow. Tento nástroj prináša aj ďalšie výhody: stabilný príjem pomáha podnikom lepšie plánovať, riadiť rozpočet a sústrediť sa na rast. Poistenie zároveň zvyšuje dôveryhodnosť voči bankám, ktoré vďaka nižšiemu riziku ponúkajú výhodnejšie podmienky financovania, ako sú lepšie úrokové sadzby, vyššie úverové limity a rýchlejšie schválenie.

Poistenie pohľadávok teda nie je len nástrojom na zmiernenie rizika, ale aj podporou podnikateľského rozvoja. Firmy môžu s istotou investovať do rastu, získavania nových zákazníkov a rozširovania svojich aktivít. So správnym partnerom sa poistenie pohľadávok stáva dôležitým strategickým nástrojom pre dlhodobý úspech.

Riešenia pre malé aj veľké firmy

Allianz Trade ponúka poistné riešenia šité na mieru rôznym typom firiem, od malých po veľké. Sú navrhnuté tak, aby firmám pomohli znižovať riziko neplatenia a zabezpečili ich finančnú stabilitu.

Pre stredné a veľké spoločnosti je určený produkt Corporate Advantage, ktorý poskytuje komplexnú ochranu pohľadávok na domácom aj zahraničnom trhu. Tento produkt umožňuje kontrolu bonity odberateľov prostredníctvom databázy s viac ako 40 miliónmi firiem, stanovenie poistných limitov a automatické aktualizácie, čo pomáha firmám riadiť riziká a zabezpečiť stabilný cash flow

Malé firmy a živnostníci ocenia produkt Simplicity, ktorý ponúka jednoduché a administratívne nenáročné poistenie pohľadávok. „Tento produkt je navrhnutý tak, aby poskytoval ochranu pred nezaplatenými faktúrami bez zbytočnej byrokracie, čo umožňuje malým podnikateľom sústrediť sa na rozvoj svojho podnikania,“ vysvetľuje Peter Mucina.

Chráňte svoju firmu pred rizikom neplatenia