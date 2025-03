Dcérska spoločnosť kalifornského giganta Beats by Dre po dlhých 6 rokoch ukázala nástupcu športových slúchadiel kopírujúcich tvar ucha Beats Powerbeats Pro 2, ktoré sú určené primárne pre športovcov. Integrovali do nich to najlepšie z prémiových slúchadiel Apple AirPods Pro 2, a zároveň ich obohatili o nové technológie.

Powerbeats Pro 2 s miernymi zmenami v dizajne a vysokou odolnosťou

Výrobca tvrdí, že im trvalo vyše 1 500 hodín dôkladných testov s tisíckou športovcov, aby našli dokonalý tvar slúchadiel. Novinka dizajnovo vychádza z predošlej generácie, ale má po novom o 50 % menší ušný háčik, avšak stále so skvelým uchytením za uchom, aby slúchadlá nepadali pri žiadnom športe.



Slúchadlá sú vybavené odolnosťou IPX4, ktorá sľubuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých uhlov v množstve 10 l/min po dobu 5 minút. Hmotnosť sa medzigeneračne znížila o 20 %, pričom jedno slúchadlo váži len 8,7 gramu.



Powerbeats Pro 2 sa predávajú v 4 farebných variantoch: čiernej, fialovej, béžovej a oranžovej.

Funkcie Beats Powerbeats Pro 2: Pokročilé ANC a zaujímavá funkcia merania tepu

Začneme tým najdôležitejším, a to je zvuk. Slúchadlá dostali prepracovanú akustickú architektúru, vďaka ktorej hrajú ešte kvalitnejšie ako predchodca s podporou personalizovaného priestorového zvuku s dynamickým snímaním polohy hlavy.



Mozgom športových slúchadiel Powerbeats Pro 2 je procesor z dielne Applu H2, ktorý má na starosti aj pokročilé aktívne potláčanie hluku ANC so šesticou mikrofónov. Samozrejmosťou je možnosť prepnúť si transparentný režim, ktorý naopak zosilňuje dôležité zvuky z okolia, ako je napríklad zvuk električky či hlásenia oznamu v doprave.

Najzaujímavejšou novinkou je však monitoring srdcového tepu. Snímanie funguje vo chvíli, keď sú obe slúchadlá na ušiach. Na iPhonoch sa spúšťa automaticky, akonáhle začnete cvičiť a vypne sa, keď prestanete. V prípade Androidu musíte monitoring tepu zapínať manuálne. Meranie funguje tak, že športové slúchadlá majú LED senzory, ktoré pulzujú 100-krát za sekundu a sledujú prietok krvi vo vašich ušiach.

Výdrž slúchadiel sa zvýšila na 10 hodín s vypnutým ANC

Kde došlo k veľkému zlepšeniu, je výdrž batérie. Apple dosiahol malý zázrak, pretože slúchadlá Beats Powerbeats Pro 2 aj s malými rozmermi dokážu vydržať 10 hodín na jedno nabitie s vypnutým ANC. So zapnutým ANC umožňujú 8 hodín počúvania. Celková výdrž slúchadiel, čo znamená kombinácia nabitých slúchadiel s nabíjacou krabičkou, sa dostala na 45 hodín. Je to veľký upgrade, pretože minulá generácia ponúkala výdrž 24 hodín.



Nabíjacia krabička podporuje bezdrôtové nabíjanie Qi a 5 minút nabíjania vám poskytne 1,5 hodiny počúvania.



Slúchadlá sa predávajú za cenu okolo 299 eur.