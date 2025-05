Pre mnohých môže byť denné plnenie pracovných úloh nudnou rutinou. Takýto vzťah k práci znižuje produktivitu pracovníka a môže nezanedbateľne znižovať aj výkon firmy. Viaceré firmy už pochopili, že tejto hrozbe sa dá pomerne elegantne vyhnúť. Tým, že dovolia zamestnancom hrať sa.

Biznisová či pracovná hra má pritom jednoduchý cieľ. Má zamestnancov motivovať, zvyšovať ich angažovanosť, produktivitu, efektívnosť a pomáhať tak nielen im lepšie zvládať úlohy, ale aj firme rásť a dosahovať lepšie výsledky. Podľa jedného z odhadov môže zavedenie herných prvkov niekoľkonásobne zvýšiť ziskovosť firmy. Prieskum portálu Financeonline.com zároveň hovorí o 50-percentnom zvýšení produktivity zamestnancov a 60-percentnom zvýšení ich angažovanosti.

Súťaž o voľno navyše

Veľké svetové firmy objavili čaro hravej práce už dávnejšie. Až 70 percent z dvoch tisícok najväčších svetových spoločností využíva pri riadení ľudských zdrojov herné prvky. Patria medzi ne napríklad Google, Cisco, Delloite, Microsoft či Siemens. Slovenské firmy ho objavujú s menším oneskorením. Herné prvky pritom možno uplatniť v rôznych oblastiach – môžu to byť tréningy a školenia, interná komunikácia, nábor či onboarding zamestnancov.

Niektoré firmy považujú zavedenie herných prvkov do pracovnej agendy zamestnancov za skutočný game changer. „Najväčší rozdiel sme zaznamenali pri onboardingu nových zamestnancov. Predtým bol často nudný, neosobný alebo odfláknutý. Dnes sa nováčikovia navzájom motivujú a na základe získaných bodov sa môžu dostať k zaujímavým odmenám, ako sú deň voľna navyše, vstup do fitnescentra a iné,“ hovorí psychologička, koučka, mentorka a CEO spoločnosti Power Coaching Silvia Langermann. „Dôležité je, že máme aj merateľné výsledky – vyššiu angažovanosť od prvého týždňa, rýchlejšie začlenenie do tímov a až o 30 percent nižšiu fluktuáciu počas prvých šiestich mesiacov,“ dodáva.

Implementácia herných prvkov na pracovisku sa nazýva gamifikácia. „Dnes je bežné, že školenie prebieha vo forme na mieru vytvorenej doskovej alebo simulačnej hry. Existujú aj hravé kampane využívajúce techniky escape room. Hry dokážu intenzívne zaujať pozornosť a mobilizovať zamestnancov ku konkrétnemu správaniu, k dosiahnutiu konkrétneho cieľa alebo vytváraniu konkrétnych návykov,“ vysvetľuje hlavný gamifikačný dizajnér štúdia Luducrafts Oliver Šimko.

Takýto prístup má nabúrať rutinu, nadchnúť, zbaviť obáv a stresu. To všetko sa môže následne prejaviť na lepších výsledkoch pracovníka aj firmy.

Nie je to hračka