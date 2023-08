Doručovacie spoločnosti bojujú o každého jedného zákazníka. Akoby však kritická situácia v e-commerce nestačila, ďalšiu ranu si kuriérske spoločnosti dávajú prostredníctvom cenovej vojny medzi sebou. Na ňu však nemusia doplatiť len obchodníci, ale aj samotní zákazníci.

Vrchol e-commerceu je preč

Pandemické roky 2020 a 2021 boli na dlhší čas vrcholom e-commerce biznisu. Nasledujúce obdobie však prinieslo po vypuknutí vojny na Ukrajine masívnu infláciu a všeobecne neistú ekonomickú situáciu.

Potvrdzujú to aj čísla webového portálu Heuréka za druhý kvartál roku 2023, podľa ktorých neklesol len zisk e-shopov, a to medziročne o mínus päť percent, ale klesla aj priemerná hodnota objednávok, zo 70 eur na 66 eur. A to aj v čase, keď sú všetky produkty čoraz drahšie.

Keď už koncom jari tohto roka začal prichádzať vytúžený opätovný reštart ekonomiky vďaka znižovaniu miery inflácie, jeho tempo zabrzdila podľa výkonného riaditeľa Packeta Slovakia Alexandra Janča aktuálne prebiehajúca vojna dopravcov.

Napredovanie vďaka inováciám

Napriek ochladnutiu biznisu vo svete elektronického obchodu sú výsledky spoločnosti Packeta pozitívne. V minulom roku firma zvýšila zisk z 8 520 eur (z roku 2021) na 318 440 eur a tržby jej narástli až o 48 percent, na viac než 58 miliónov eur.

Oproti tomu napríklad Slovenská pošta v roku 2022 znížila stratu o 32 percent, na mínus 7,85 milióna eur a tržby jej klesli o tri percentá, na 312,5 milióna eur.

Zisk sa znížil aj spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia o 30 percent, na takmer 5,3 milióna eur. Firma zaznamenala i prepad tržieb o päť percent, na 56,76 milióna eur.

Naopak, mierny rast tržieb zaznamenala firma DPD. Tá vlani znížila zisk o 30 percent, na 60 520 eur a tržby jej narástli o 10 percent, na viac ako 318-tisíc eur.

„Aj v týchto časoch sme medziročne vykázali výrazný rast tržieb, kým v prípade našich konkurentov to bolo naopak. Stalo sa tak vďaka stále väčšej obľube nielen výdajných miest, ale aj samoobslužných Z-boxov, ktorých sme vlani postavili 1 500,“ vysvetľuje A. Jančo s tým, že práve inovácie v preprave sú to, čím môžu dopravcovia pomôcť k opätovnému návratu zákazníkov do e-shopov.

Moderné doručovanie by nemalo vyzerať podľa neho tak, ako vyzeralo pred rokmi, keď si niekto z internetu objednával. Doručovacie služby nútili zákazníka sedieť doma a na zásielku čakať celý deň, pretože ani len netušili, kedy kuriér príde.