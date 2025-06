Rozhovor s Danielom Farkašom, spoluzakladateľom spoločnosti Fullvio, sa venoval praktickému využitiu umelej inteligencie a automatizácie v slovenských firmách. Farkaš vysvetľuje, že takzvaní „agenti“ nie sú len chatboty, ako si ich mnohí predstavujú, ale komplexné riešenia schopné samostatne vykonávať opakujúce sa činnosti – napríklad kontrolu legislatívnych zmien, spracovanie objednávok či odporúčanie produktov zákazníkom. Základom agentov je tímová spolupráca – viacerí agenti medzi sebou komunikujú, overujú si výstupy a znižujú riziko chýb.

Jedným z konkrétnych príkladov bola spolupráca s rakúskou právnickou firmou, kde agent dokázal ušetriť desiatky hodín týždenne tým, že priebežne sledoval zmeny v GDPR a navrhoval aktualizácie dokumentov. Ďalší prípad pochádza z Bratislavy, kde agent v reštaurácii FET Luis pomáha zákazníkom vybrať burger podľa nálady, chuti či alergií. Ide o ukážku tzv. hyperpersonalizácie, ktorá zároveň umožňuje efektívnejšie nakladať so skladovými zásobami – napríklad odporúčať suroviny, ktoré je potrebné rýchlo spotrebovať.

D. Farkaš upozorňuje, že automatizácia nie je určená len pre veľké korporácie. Naopak, najväčší potenciál vidí v malých a stredných podnikoch, ktoré dokážu flexibilne reagovať, identifikovať neefektívne procesy a ochotne testovať nové riešenia. Začať sa dá už od sumy 2 000 eur, čo zahŕňa kompletné nasadenie a správu jednoduchého agenta. Návratnosť takejto investície môže nastať už v priebehu niekoľkých týždňov – najmä ak agent automatizuje rutinné administratívne úlohy.

Rozhovor sa dotkol aj možného využitia agentov v štátnej správe, konkrétne pri podávaní daňových priznaní, ktoré by mohli byť automatizované a zároveň bezpečne spracované na uzavretých serveroch bez rizika úniku dát.

Zaujímavosťou je, že Daniel Farkaš ešte študuje, no napriek tomu vedie tím 13 ľudí a úspešne podniká. So svojím kolegom začínali ako netechnickí nadšenci, no vďaka schopnosti prepájať ľudí s rôznym zameraním a motivácii využívať AI naplno, sa im podarilo vytvoriť funkčný tím aj v zahraničí. V súčasnosti pôsobia okrem Slovenska aj v Rakúsku a spolupracujú so startupmi a AI komunitou aj v Singapure.

Na akademickej pôde zastáva D. Farkaš pozíciu člena disciplinárnej komisie, ktorá sa zaoberá etickým používaním AI pri vypracúvaní študentských prác. Zdôrazňuje potrebu aktuálnych etických noriem a dialógu medzi univerzitami, študentmi a verejnými inštitúciami, aby sa zabránilo stagnácii a chaosu v období rýchlych zmien.

Na záver D. Farkaš vyzdvihol dôležitosť spolupráce, otvorenosti k inováciám a schopnosti podnikateľov pýtať sa sami seba, koľko času by im zostalo, keby ich tím robil len to, v čom je skutočne výnimočný. Všetko ostatné – rutinu a repetitívne činnosti – by totiž mohol za nich zvládnuť správne navrhnutý agent.