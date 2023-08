vojka na slovenskom trhu výrobcov obuvi, ktorou je Talianmi vlastnená Lowa Production z obce Bošany pri Partizánskom, by mala už tento rok prevziať žezlo najväčšieho producenta v segmente od komárňanskej spoločnosti Rieker Obuv, za ktorou stoja Švajčiari. Lowa vyrába najmä športovú, trekingovú či športovo-vychádzkovú obuv.

Výrazná väčšina tržieb komárňanskej firmy totiž pochádzala z produkcie, ktorú firma Rieker realizovala formou práce vo mzde vo Vietname. Táto spolupráca bola podľa Riekeru vlani ukončená. „Ukončenie spolupráce s vietnamskou spoločnosťou Rieker Vietnam Ltd. prinesie výrazný pokles tržieb a následne aj pokles zisku,“ uviedla firma vo svojej výročnej správe.

Kým vlani operoval komárňanský Rieker s tržbami 237 miliónov eur, Lowa Production vygenerovala 113 miliónov eur. V tomto roku by sa teda mohli karty obrátiť. Okrem zmien na strane konkurenta by k tomu mali prispieť aj vnútrofiremné faktory v samotnej Lowe. Spoločnosť, ktorá do polovice roka 2021 niesla názov Rialto, profituje nielen zo zmeny organizačnej štruktúry, ale aj z minulých investícií.

Tri línie produkcie

Výroba Lowy aktuálne prebieha v jej štyroch závodoch v Bošanoch, Nitrianskom Pravne, Handlovej a Klenovci. Pre spoločnosť v nich pracuje približne 1 875 zamestnancov, ďalších 1 100 funguje v kooperujúcich spoločnostiach. Medzi tie patria aj dve firmy z Bosny a Albánska. Produkcia firmy pritom nie je určená pre slovenský, ale pre zahraničný trh. Obuv smeruje do západnej Európy, ale aj do Spojených štátov, Číny, Japonska či Kanady.