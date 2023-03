Firma Dedoles nezvládla svoj príliš veľký rast počas pandémie a tak sa ocitla v problémoch. Na jej záchranu povolal majiteľ Jaroslav Chrapko manažéra Jána Cifru, ktorý so svojim tímom vypracoval reštrukturalizačný plán. Ten odobrili veritelia a najnovšie aj súd. Firme sa zároveň podarilo získať investorov, ktorí by mali pomôcť s platením dlhov a postavením firmy späť na nohy.

Facebook ako hlavný nástroj

Dedoles však musel začať s rozsiahlou reorganizáciou a niektoré veci musí uchopiť inak, ako tomu bolo v minulosti. Jedným z veľmi dôležitých pilierov spoločnosti je marketing, ktorý veľmi dobre fungoval na sociálnej sieti Facebook, ale aj v podobe škrečkovej reklamy na televíznych obrazovkách.



Facebook však aj na základe zmien v operačnom systéme iOS zmenil svoj algoritmus, čo nehrá do karát firmám ako Dedoles. Napriek tomu firma považuje platformy spoločnosti Meta za jedny z najlepších kanálov, ako osloviť nových zákazníkov. „Myslím si, že na internete je to dnes najlepší kanál, čo sa týka konverzií či škály. Naďalej tam budeme míňať celkom slušné peniaze. To, čo trochu meníme v stratégii, je, že to budeme robiť s ďaleko väčšou rozvahou, viac cielene a s lepšou kreatívou,“ hovorí pre TREND CEO spoločnosti Ján Cifra.

Dedoles mal schopnosť škálovať reklamu v starom fungovaní hlavne peniazmi. Firma však vidí priestor na zlepšenie kreativity či v AB testovaní a všetkých ďalších veciach spojených s performance marketingom. „Do tohto sa relatívne málo v Dedolese historicky investovalo, takže je to podvyživené. Máme plán a konzultujeme ho priamo s Facebookom a myslím si, že je pre nás ešte veľa priestoru rozvíjať sa,“ tvrdí J. Cifra.



Zaujímavosťou je, že Facebook má už dlho problém so starnutím používateľov. Mladí totiž vo veľkej miere sociálnu sieť opúšťajú a prechádzajú na Instagram či TikTok. Dedoles je zároveň známy tým, že cieli skôr na mladú populáciu. Facebook má však najsofistikovanejší nástroj na manažovanie reklamy a dve miliardy aktívnych používateľov.



„Môžeme sa baviť, aký je zásah na mladých, len tí reálne toľko toho nekupujú. Väčšinou je to otec alebo mama, ktorí majú peňaženku a povedia, čo kúpiť. Na jednej strane áno, Facebook má s tým problém, pretože si nevychováva ďalšie generácie k tomu, aby boli aktívne na Facebooku. Je tam nejaké spomalenie alebo iné správanie, no sme všade aktívni a sledujeme to,“ hovorí J. Cifra.

V minulosti firma do reklamy na Facebooku investovala tak veľa peňazí, že to jednotkovo nebolo profitabilné. Pomer k tržbám bol podľa slov J. Cifru veľkým percentom. Keď rastie firma a má externé financovanie, tak sa to dá takto robiť, lebo chcete rásť a chcete nabrať veľa zákazníkov. Problém je v tom, že Dedoles nemal spočítané, koľko zákazník minie za svoju životnosť ako zákazník Dedolesu a teda nevedel, koľko sa vlastne oplatí minúť na jeho akvizíciu.

Reštrukturalizácia marketingu

Nový model je iný a dnes si už firma počíta, koľko za životný cyklus zákazník minie, čiže koľko si môže Dedoles dovoliť dať na jeho akvizíciu. Dnes je teda firma v tomto zmysle konzervatívnejšia.