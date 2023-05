Obchodná a výrobná spoločnosť twd SK začínala pred tridsiatimi rokmi pod menom Tridom ako marketingová firma na podporu exportu slovenských producentov drevených výrobkov. Neskôr sa z nej stal veľkoobchodný a maloobchodný partner pre stolárov a domácich majstrov. Dnes ju už oslovujú vo významnej miere aj stredné a veľké firmy s niekoľkomiliónovým ročným obratom.

Zmena zamerania

K svojmu zameraniu sa twd SK dostalo podľa Igora Patráša mladšieho, syna zakladateľa firmy, takpovediac náhodou. Na začiatku spoločnosť pomáhala propagovať slovenskú výrobu v cudzine, keďže vnútorný trh bol pre ňu po páde režimu malý a výrobné kapacity firiem potrebovali byť vyťažené.

Jeden z obchodníkov z Dolného Kubína, s ktorým spolupracovala, chcel založiť železiarstvo, a tak Igor Patráš starší na túto jeho ponuku zareagoval. Spoločnosť začínala v kočikárni v sídliskovom paneláku v Banskej Bystrici. Koncovými zákazníkmi boli jednotlivci, sčasti domáci majstri. Postupne pribúdali drobní výrobcovia z okolia. Zakladateľovi od začiatku pomáhala manželka Emília, ktorá sa dodnes zaoberá financiami.

Ako rástol počet maloobchodných dodávateľov železiarskeho tovaru či nábytkového kovania a iného materiálu, firma redukovala aktivity spojené s marketingom. Táto vetva napokon zanikla. „Počet nových zákazníkov narastal a obchod si vyžadoval čoraz väčšie nasadenie,“ vysvetľuje zmenu zamerania firmy I. Patráš mladší.

Spoločnosť sa presťahovala z kočikárne do väčších priestorov, postupne pribudol prvý sklad, dve predajne či sklad na veľkoplošný materiál. Popri maloobchodnej činnosti začala rozvíjať aj tú výrobnú. „Viacerým malým a stredným výrobcom sa ne­oplatilo investovať do vlastných kapacít v oblasti spracovania dielcov, lebo by ich nemali plno vyťažené, a tak sme sa do výroby dielcov a ich spracovania pustili my,“ hovorí syn zakladateľa rodinnej firmy twd SK.

Postupná expanzia