Trvalo takmer celú jednu dekádu, kým sa slovenský informatik Peter Dostál prepracoval cez množstvo významných pozícií vo svetových firmách, aby nakoniec prišiel na to, že najväčší potenciál, ako zúročiť svoje know-how, nájde na Slovensku.

S nápadom dodávať špeciálne komunikačné zariadenia pre armádu rozbehol v trojizbovom bratislavskom byte dnes úspešnú spoločnosť Aliter Technologies. Firma sa postupom času preformovala na holding, v ktorom je dodnes vlastníkom, CEO aj predsedom Predstavenstva, pričom ten sa medzičasom stal špičkou v informačných technológiách pre obranné systémy, kyberbezpečnosť, komunikačných technológiách pre armádu či dokonca vo vývoji cloudových riešení.

Za správne biznisové rozhodnutia a kľúčové zmeny pri ďalšom smerovaní Aliteru, ktoré viedli aj k rekordnému rastu firmy v ostatnom roku na pozadí vojnového konfliktu, nominoval TREND P. Dostála na cenu TREND Manažér roka 2023.

Posledne ste avizovali, že vojny budú najmä o technológiách. Čo tomu nasvedčuje a aké príležitosti v tomto smere bude mať Aliter?

Nemyslím si, že to niekoho prekvapuje. Sektor obrany a bezpečnosti bol vždy v minulosti lídrom v inováciách. Každá armáda sa snaží získať vďaka nim prevahu. V dobe rozvoja informačných a komunikačných technológií, bezpilotných systémov, automatizácie, umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti je logické, že sektor obrany a bezpečnosti bude stavať na tom najlepšom z nich. Naša spoločnosť sa venuje predovšetkým vývoju, výrobe, integrácii a podpore technológií v týchto oblastiach.

Konkrétnych komponentov je v slovenskej armáde absolútne minimum. Ako by sa mal tento priemysel ďalej rozvíjať?

Ak máte na mysli komponenty vyrobené na Slovensku, tak musím súhlasiť. Žiaľ bez výraznej podpory štátu je náročné začať s vývojom nových produktov v oblasti obrany a bezpečnosti. Je dôležité vedieť, aké bude mať rezort obrany požiadavky a v prípade, že ich nejaká spoločnosť naplní, mať záruku, že ich rezort kúpi. Spravidla až na základe referencií z domácich silových rezortov je možné s nimi uspieť aj v zahraničí.

Zmeny v slovenskej armáde sú nevyhnutné. Ktoré by nám pomohli?

Netrúfam si hodnotiť ani navrhovať zmeny pre slovenskú armádu. Na to máme iných odborníkov. Ale to, čo by Slovensku v oblasti obrany a bezpečnosti pomohlo, je výraznejšia spolupráca a partnerstvo medzi domácim priemyslom a rezortom obrany. V prípade akejkoľvek krízy bude nevyhnutné disponovať domácimi kapacitami na vývoj, výrobu aj servis. V prípade konfliktu bude každá krajina prioritne zabezpečovať podporu vlastných ozbrojených síl.

Spoločnosť Aliter dosiahla vlani rekordné tržby aj zisk. Je to dočasný stav v súvislosti s aktuálnym dianím alebo sa spoločnosť rozvinula na novej úrovni?

Jedným z našich cieľov je aj medziročný rast tržieb a s ním spojený rast zisku. Treba si uvedomiť, že zisk je potrebný na investície do vývoja a akvizícií technológií, bez ktorých by spoločnosť postupne upadala. Žiaľ rovnako ako iné odvetvia aj nás postihla najskôr kríza spojená s kovidom a následne aj kríza spojená s narušením dodávateľských reťazcov. Mnohé dodávky sa posunuli z roku 2021 do roku 2022.

Ale to nie je celý príbeh. Mnohé členské krajiny NATO roky investovali predovšetkým do expedičných síl. Po vypuknutí vojny na Ukrajine nastala zmena a všetky členské krajiny začali modernizovať svoje ozbrojené sily s dôrazom na teritoriálnu obranu a článok 5 Severoatlantickej zmluvy. To prirodzene vytvára priaznivé podmienky aj pre našu spoločnosť a očakávame aj v budúcnosti rast tržieb.

Ako vnímate súčasný vojnový konflikt na Ukrajine?

Vnímam ho ako nevyprovokovaný útok jednej krajiny voči druhej. Ako niečo, čo nemá svoje miesto v modernej a vyspelej spoločnosti.

Ktoré rozhodnutia ste museli v minulom roku urobiť aj z hľadiska nových okolností na trhu?

Nové obchodné príležitosti nás donútili pozastaviť vývoj niektorých našich produktov a presmerovať naše zdroje na vývoj produktov, po ktorých je aktuálne vysoký dopyt.

Museli ste výrazne odkloniť plány na výrobu niektorých produktov?

My sme predovšetkým R&D spoločnosť, to znamená, že samotná výroba našich zariadení je delegovaná na našich subdodávateľov. Ale boli sme donútení presunúť finálnu kompletizáciu niektorých našich produktov in-house, tak aby sme dosiahli vyššiu kvalitu a lepšie dodacie lehoty.

Čo firme takpovediac vyšlo v ostatnom roku?