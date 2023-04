Plánovanie letnej dovolenky môže prekaziť zamestnávateľ. Viete, ako tomu zabrániť?

5/10 Čas čerpania dovolenky určuje vždy:

zamestnanec, zamestnávateľ, odbory.

Dovolenku po prerokovaní so zamestnancom určuje vždy zamestnávateľ. Mal by ju určiť podľa plánu dovoleniek, ktoré odobrujú zástupcovia zamestnancov, no pri ich absencii ju môže určiť aj sám. Musí pri tom prihliadať na potreby zamestnancov.