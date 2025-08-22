Chemický priemysel na Slovensku vlani stagnoval. Tridsať najväčších producentov chémie a plastov zvýšilo svoje tržby medziročne len mierne, rast bol dokonca nižší než inflácia. Horšie skončil sektor z pohľadu čistého zisku, ktorý mu klesol až o 18 percent. Chemický priemysel na Slovensku pritom zahŕňa nielen chémiu, ale aj hnojivá, plasty či parfumérske a farmaceutické výrobky.
Jednotkou farmácie a dvanástkou celého rebríčka je Saneca Pharmaceuticals z Hlohovca, ktorej dlhodobo rastú tržby a blížia sa k stovke miliónov eur. Už piaty rok po sebe jej rastie aj čistý zisk, pričom firma naň premieňa zhruba desať percent tržieb. Saneca bola v minulosti nominovaná na prestížne ceny TREND Investor roka 2021 a TREND Exportér roka 2023.
TREND prináša rebríček tridsiatky najväčších firiem sektora, ako aj zhodnotenie hospodárenia a jeho príčin u vybraných z nich.
Medziroční rekordéri
Spomedzi tridsiatky najväčších podnikov sektora zaznamenal vlani najvyšší rast tržieb producent dverových panelov a prístrojových dosiek pre interiéry vozidiel SMRC Automotive Solutions z Nitry. Jeho tržby išli hore takmer o 150 percent. Firma je však dlhšiu dobu v strate.
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 2 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?