Nemecká holdingová firma Porsche SE chce vyriešiť jednu zo svojich najväčších kríz krokom, ktorý je rovnako odvážny ako kontroverzný. Po prudkom prepade polročných ziskov a znížení prognóz na celý rok 2025 sa rozhodla využiť potenciál rastúceho európskeho obranného sektora. Tento krok dokonale zapadá do súčasného trendu zvyšovania vojenských výdavkov v EÚ.
Miliardársky klan Porsche-Piëch, ktorý holding kontroluje, už aktívne oslovuje nemecké rodinné investičné kancelárie, aby spolu zainvestovali do obranných startupov. Motív je jednoduchý: rodina chce znížiť závislosť skupiny od automobilového segmentu, ktorý prechádza náročným obdobím. V rámci novej stratégie plánuje vytvoriť investičnú platformu pre perspektívne technologické firmy v obrannom sektore.
Porsche SE vlastní 53 percent hlasovacích práv vo Volkswagene a 12,5-percentný priamy podiel v Porsche AG (plus ďalších 75,4 percenta prostredníctvom VW). Polročné výsledky holdingu odkryli rozsiahlu krízu. Upravený čistý zisk skupiny dosiahol výšku 1,1 miliardy eur, čo predstavuje medziročný pokles o 48 percent. Zisk po zdanení sa prepadol na 300 miliónov eur z vlaňajších 2,1 miliardy.
Na základe týchto výsledkov už vedenie skresalo odhad zisku na celý finančný rok, ktorý očakáva v rozmedzí 1,6 až 3,6 miliardy eur, čo je výrazne pod predchádzajúcim rozsahom 2,4 až 4,4 miliardy eur. Korekcia prognóz je dôkazom problémov, ktorým čelí celý nemecký automobilový sektor. Medzi najvýznamnejšie faktory poháňajúce túto krízu patrí rastúca čínska konkurencia, prechod na elektromobilitu a globálne geopolitické napätie súvisiace najmä s americkými obchodnými clami.
Posun k obrannému priemyslu však nie je úplnou novinkou. Korene automobilového impéria rodiny Porsche-Piëch totiž siahajú práve do civilno-vojenského sektora. Volkswagen napríklad prevádzkuje spoločný podnik na výrobu vojenských vozidiel s najväčším nemeckým výrobcom zbraní Rheinmetallom. Porsche SE zas investovalo milióny eur do výrobcu dronov Quantum Systems. V rámci novej stratégie sa chce zamerať najmä na technológie určené na satelitné sledovanie, prieskumné a senzorové systémy, kybernetickú bezpečnosť a logistiku.
Načasovanie takisto nie je náhodné. Európa sa na vojenské a infraštruktúrne výdavky pripravuje uvoľniť stovky miliárd eur. Holdingu sa navyše podarilo znížiť dlh z predchádzajúcich 5,2 na 4,9 miliardy eur, čo mu poskytuje potrebný finančný priestor na realizáciu nových investícií. Je však otázne, či bude stávka na európsku obranu stačiť Porsche SE na to, aby vykompenzovalo miliardové straty v automobilovom segmente a opätovne naštartovalo rast skupiny, ktorá desaťročia dominovala globálnemu automobilovému trhu.
Trh reagoval na novinky o diverzifikácii s optimizmom. Akcie Porsche SE stúpli o viac ako percento, čím sa zaradili medzi najvýkonnejšie tituly indexu DAX 40. Oživenie navyše prišlo v čase, keď Brusel a Berlín vyjadrili podporu veľkým obranným výdavkom. Toto načasovanie naznačuje, že náladu investorov zlepšil skôr posun k obranným technológiám než vyhliadky automobilového segmentu, ktorý stále brzdia obchodné spory, slabší dopyt v Európe a pokles predajov v Číne.