Vlani sa na Slovensku počet živností znížil, keď ich vzniklo zhruba 50-tisíc, čo je najmenej za uplynulé štyri roky, a ubudlo 54-tisíc, čo je najviac za posledný tucet rokov. Hoci podmienky na podnikanie sú náročné a legislatívne požiadavky sa často stupňujú, desaťtisíce ľudí ročne majú záujem ísť na voľnú nohu či podnikať.

Člen Slovenskej komory daňových poradcov a odborný asistent katedry účtovníctva a audítorstva na Ekonomickej univerzity v Bratislave Anton Marci pre TREND hovorí, kde robia podnikatelia často chyby a na čo by si mali dávať pozor.

1. Všetko si robiť sám

Mnohí začínajúci podnikatelia majú tendenciu robiť si všetko sami. Chcú ušetriť a znížiť si výšku prvotnej investície do podnikania. Týka sa to účtovníctva, daní, marketingu a niekedy aj IT. „Myslieť si, že ako jednotlivec dokonale zvládnete právo, účtovníctvo, dane, marketing či tvorbu webu popri hlavnej činnosti, je utópia,“ hovorí A. Marci.