Automobilový priemysel bol dlhé roky pomerne stabilným segmentom s overenými dodávateľmi, spoľahlivým dopytom a odberateľmi. Ostatné tri roky narušili tento segment vo viacerých oblastiach a podniky museli prehodnocovať svoje portfólio a možnosti.

Hoci viacerým výzvam čelila na Slovensku aj etablovaná skupina Leoni, podarilo sa jej vďaka efektívnejšej práci napredovať a byť zodpovedným zamestnávateľom.

Ako globálny poskytovateľ produktov, riešení a služieb pre správu energie a dát v automobilovom priemysle tak úspešne pokročila aj v transformácii na elektromobilitu. Vďaka tomu rozšírila svoje portfólio a je stabilnejším zamestnávateľom na tunajšom trhu.

Nové projekty

Práve vo vývoji káblových zväzkov dochádza aj kvôli novým trendom a inováciám k obrovskej zmene, čo prináša pre podniky Leoni na Slovensku viaceré výzvy a najmä príležitosti.

„Situáciu v automotive v súčasnosti vnímame s očakávaním akým spôsobom bude pokračovať vývoj automobilov, ako sa rozvinie používanie elektromobilov a ďalší vývoj pre autonómne riadenie. Vnímame tlak na zvyšovanie efektivity, ale aj automatizácie výroby. Tomu podlieha aj nastavenie výroby v našom závode a tiež v ostatných závodoch LEONI na celom svete,“ potvrdzuje Miroslav Šulek, riaditeľ spoločnosti LEONI Wiring Systems Slovakia v Trenčíne.

Dodáva, že skupina má na Slovensku dobre rozbehnuté projekty a investície, ktoré vlani presiahli 10 miliónov eur. S nimi spojené projekty sa pritom už dnes zameriavajú najmä na oblasť automatizácie výroby dátových káblov, ktorých využiteľnosť v automobilovom priestore je čoraz väčšia a tiež do oblasti automatizovanej výroby komponentov.

„Taktiež sme zahájili výrobu káblových zostáv pre nových zákazníkov Lamborghini a Audi,“ dodáva Miroslav Šulek. Išlo o hlavnú investíciu vo výške 3,1 milióna eur. Doteraz výlučne športové automobilky so silnými spaľovacími pohonmi sa čoraz viac zameriavajú na elektromobilitu a ich elektrické portfólio rastie.

Preto práve na elektromobilitu sa bude špecializovať aj trenčiansky závod. Tak ako v minulosti chce pokračovať v úzkej spolupráci s doterajšími zákazníkmi, ale tentoraz vďaka skúsenostiam ponúkať aj nové riešenia, naznačuje riaditeľ trenčianskeho podniku.

Inovácie pribúdajú

Vývoj káblových zväzkov si preto bude vyžadovať inovácie práve kvôli transformácii, ktorá v automotive prebieha. Z centralizovanej architektúry sa napríklad prechádza na decentralizovanú tzv. zónovú architektúru.

„Ide o modulárne časti, z ktorých bude pospájaný želaný káblový zväzok. Tým dochádza k znižovaniu hmotnosti káblových zostáv a taktiež je možné automatizovať výrobu takýchto zväzkov, hoci ide o nesmierne náročný proces,“ potvrdzuje Miroslav Šulek.

Priznáva, že minulý rok síce bol hektický v tomto smere a celkovo automotive sa vyrovnával s dôsledkami viacerých kríz. To malo za následok, že objednávky značne fluktuovali.

„Vo väčšine prípadov bol však závod schopný reagovať na objednávky našimi vlastnými kapacitami, ale boli sme obmedzovaní dodávateľmi, ktorých dodacie doby sa predlžovali. Napriek tomu sme dokázali rozbehnúť nové projekty pre Lamborghini a Audi, a to v rekordnom čase,“ popisuje šéf podniku. Dodáva, že sa to podarilo s obrovským úsilím pracovníkov nielen v Trenčíne.

Servisné centrum rastie Dôležitú úlohu hrá vývojové oddelenie ako súčasť servisného centra, ktoré sa venuje najmä vývoju káblových zväzkov a komponentov pre automobilky Volkswagen, Porsche, Lamborghini, Audi, Škoda, Seat a BMW. V Trenčíne sa vďaka tomu rozrastá aj prototypová výroba a výroba náhradných dielov, čo má výborný zvuk u zákazníkov, ako prepojenie vývoja s výrobou. Priemysel 4.0 je šancou ako si udržať konkurencieschopnosť na trhu. The internet of Things (IoT) Leoni využíva u všetkých nových projektov.

Spoľahlivý zamestnávateľ

Hoci rok 2022 priniesol na trhy viaceré disrupcie, zostáva LEONI významným a stabilným zamestnávateľom v regióne. Tento rok oslavuje podnik 30. výročie založenia na Slovensku.

„Sme hrdí na to, že LEONI Wiring Systems Slovakia ako jediná spoločnosť na Slovensku získala tento rok obidva hodnotné certifikáty Zodpovedný zamestnávateľ a bezpečný podnik, čo znamená viac záruk pre zamestnancov,“ naznačuje Miroslav Šulek.

Dodáva, že zamestnanci predovšetkým potrebujú bezpečné a motivačné pracovné prostredie na plnenie úloh a cieľov, rozvíjať zručnosti a schopnosti v stabilnom prostredí a kolektíve príjemných ľudí a vedúcich.

„Zamestnanec má právo na istotu a na to, že si jeho zamestnávateľ plní všetky zákonné povinnosti a nemusí sa obávať z finančnej straty alebo ujmy v jeho neprospech. V takomto prostredí zodpovedného zamestnávateľa a bezpečného podniku zamestnanci vedia, že ich zamestnávateľ ich počúva. Pracovití a zaslúžia si stabilné a motivujúce pracovné prostredie. A to je to, čo LEONI ponúka,“ tvrdí šéfka HR Tatiana Bratranec Staňová.

Potvrdzuje tiež, že v podniku sa preto zameriavajú na neustálu komunikáciu, motiváciu a ďalšie vzdelávanie pracovníkov nielen v odborných oblastiach, ale aj v oblasti manažovania.

Náklady sú kľúčové

Obzvlášť to bude platiť práve v konkurenčnej dobe nastupujúcej elektromobility, ktorej, ako naznačuje šéf trenčianskeho závodu, sa podnik venuje už od začiatku trendu.

Závod začínal s výrobou káblových zväzkov už pre jedny z prvých elektromobilov na trhu, modelmi Volkswagen UP, Škoda Citigo a Seat Mii. Následne to boli projekty pre hybridné modely značky Mercedes-Benz a Porsche.

„Tiež sme rozbiehali vývoj pre elektromobily koncernu Volkswagen a jeho platformu MEB. Okrem vývoja zväzkov sa závod špecializuje aj na výrobu poistkových skríň na automatizovaných linkách pre elektromobily,“ uzatvára Miroslav Šulek.

Vlani síce plynulejší nábeh na elektromobilitu v Európe komplikovala aj vysoká inflácia. Tá najviac súvisela s personálnymi nákladmi a zvýšením nákladov subdodávateľov, ale predražila aj iné služby.

„Okamžite sme reagovali a analyzovali všetky náklady. Prijali sme opatrenia na ich znižovanie. Za minulý rok sme zrealizovali okolo 170 zlepšovacích projektov s úsporou viac ako 2,8 miliónov eur. Predbežne vieme, že aj v tomto roku sa nám podarí ušetriť okolo dva milióny eur. Zlepšovacie projekty sa týkajú všetkých oblastí v podniku, nielen výroby, ale zameriavame sa aj na zlepšovanie procesov v oblasti administratívy a šetríme digitalizáciou,“ potvrdzuje šéf podniku.

Nová špecializácia

Kľúčovým pre ďalší rozvoj firmy bude preto udržateľnosť nákladov a predvídavé riadenie, najmä s ohľadom na konkurenčné prostredie. Stabilné náklady dokážu pritiahnu aj ďalšie investície, a to hlavne v oblasti nových projektov zameraných na vysoký stupeň automatizácie a robotizácie.

Trenčianske Leoni sa aj vďaka týmto procesom rozširuje do segmentov úžitkových vozidiel, autobusov, traktorov a rôznej manipulačnej techniky. Práve na tieto druhy vozidiel sa bude výrobný závod ešte viac špecializovať.