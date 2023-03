Návštevnosť kín CINEMAX v roku 2022 dosiahla vyše 1,8 milióna divákov, čo je neklamným dôkazom toho, že sa stále teší veľkej obľube a popularite v radoch divákov.

Rok silných filmových zážitkov

„Len za prvé dva mesiace v roku 2023 navštívilo kiná CINEMAX takmer 400-tisíc divákov. Predpokladáme, že tento rok bude z pohľadu ponuky filmov fantastický. Plán filmových premiér totiž hovorí jasnou rečou. Čaká nás v poradí už desiate pokračovanie série filmov Rýchlo a zbesilo, SHAZAM! Hnev Bohov, FLASH, Mission: Impossible Odplata - Prvá časť, Strážcovia Galaxie 3, DUNA: Časť druhá, Aquaman a stratené kráľovstvo, Disney rozprávky Malá morská víla, Elementy, tretia časť animovaného filmu Trollovia, mimoriadne úspešná Labková patrola vo veľkofilme a mnoho ďalších očakávaných filmov, afinitných pre všetky cieľové skupiny. Rok 2023 vyzerá vynikajúco nielen z pohľadu divákov a návštevníkov kina, ale aj z pohľadu marketérov, využívajúcich kiná v komunikácii,“ hodnotí Mária Tomčíková, senior sales manger siete kín CINEMAX.

Zdroj: CINEMAX Ilustračné foto

Kino bolo a stále je čoraz atraktívnejšie pre zadávateľov reklamy. Je to jednoducho sexi mediatyp, v ktorom sa dá aj neštandardne a atypicky vyhrať s kreatívou. „Nie sme len médium, ale sme do veľkej miery aj kreatívci, ktorí sa v prvom rade snažia počúvať potreby klientov a vymyslieť im taký mix tailor made aktivít, ktoré budú z pohľadu efektivity a zásahu v kinách čo najviac viditeľné a zapamätateľné. Naša ponuka pritom nezahŕňa len reklamu na plátne, ale aj v digitálnych obrazovkách, branding priamo v sálach, vo foyer kina či na pokladniach. V našich kinách sme pripravili desiatky komerčných, charitatívnych či osvetových kampaní. Spolupracujeme aj so štátnymi inštitúciami a komunikáciu sme pokryli už aj pre politické kampane,“ dodáva Mária Tomčíková.

Zdroj: CINEMAX Ilustračné foto

Dáta z prieskumu o vnímaní kinoreklamy sú jednoznačné

Koncom roka 2022 realizovala výskumná agentúra Go4insight exkluzívne pre sieť kín CINEMAX prieskum o vnímaní kinoreklamy. Z výsledkov vyplýva, že kinoreklama je najakceptovateľnejšou formou reklamy z hľadiska diváckeho vnímania. „Ak porovnáme akceptáciu videoreklamy (akákoľvek audiovizuálna reklama) v kine, na internete a v televízii, jednoznačne najviac akceptovateľná je práve kino reklama, s výrazným odstupom od ostatných dvoch video media typov. Kľúčovou výhodou kinoreklamy je podstatne vyššia pozornosť, ktorú jej diváci venujú (sústredenie, dopozeranie, nižšia intenzita paralelnej činnosti). Až 97 % divákov sedí v kinosále pred oficiálnym začiatkom filmového predstavenia a naplno si tak užíva ako komerčnú, tak aj filmovú reklamu,“ hodnotí výsledky prieskumy Mária Tomčíková.

Zdroj: CINEMAX Ilustračné foto

Dámy, páni, deti? Oslovujeme všetky typy publika

Nie je to len o reklame ako takej, je to primárne o emócii a zážitku, ktorú dokáže kinoreklama v divákoch vyvolať a umocniť. Kreatívny spot na veľkom kinoplátne zároveň pôsobí úplne iným dojmom ako v iných typoch reklamných kanálov. Kombinácia veľkosti a kvality obrazu či dokonalý priestorový zvuk z nej často dokáže vytvoriť doslova zážitok. „Tým, že do portfólia kín CINEMAX patrí až 14 kín v 12 mestách na Slovensku, vieme klientovi ponuku doslova „ušiť“ na mieru, ako regionálne, tak aj celoslovensky, pre vybranú cieľovú skupinu, pre všetkých, na plátne či mimo neho. Mimoriadny divácky zážitok a vizibilitu značky vyvoláva aj partnerstvo klientov na našich špeciálnych eventoch ako je napríklad nesmierne populárna, pravidelne vypredaná Babská jazda, začali sme aj s projektom pre mužov s názvom Pánska jazda, po prvej úspešnej akcii Rodinná nedeľa pokračujeme v apríli s ďalšou s filmom SUPER MARIO BROS. vo filme, máme za sebou vypredané turné populárnej detskej dvojice PACI PAC,“ uzatvára Tomčíková.

Sieť kín CINEMAX prevádzkuje na Slovensku 14 viacsálových kín s celkovou kapacitou 11 408 miest v 12 mestách, je lídrom v segmente multiplexov z pohľadu návštevnosti. Viac informáciíí nájdete na cine-max.sk.