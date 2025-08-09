Globálne výrobné siete, ktoré roky fungovali hladko, sa v poslednom období čoraz častejšie otriasajú. Na vine je rastúce geopolitické napätie, návrat k národnej priemyselnej politike a v súčasnosti aj obchodná ofenzíva amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho colná vojna predstavuje existenčné riziko pre globálne dodávateľské reťazce – najmä v polovodičovom priemysle. Dodávateľský reťazec výroby čipov je extrémne komplexný a rozptýlený po celom svete. Začína sa surovinami a špeciálnou chémiou, pokračuje výrobou kapitálového vybavenia a návrhu čipov, nasleduje výroba waferov, montáž, testovanie a balenie. Každý krok má vlastné nároky na kapitál, technológie a strategické zabezpečenie. Dizajn čipov je navyše chránený patentovanými technológiami. Práve strategický význam čipov, ktoré sú nevyhnutné pre digitálne technológie a inovácie, robí z tohto sektora geopolitické bojisko. USA a ich spojenci obmedzujú vývoz pokročilých čipov a technológií do Číny, aby spomalili jej technologický postup. Čínske firmy tak budujú paralelné reťazce, ktoré sa vyhýbajú západným technológiám a obmedzeniam.
Do hry vstupujú aj clá. Tie sa často uplatňujú nekoherentne. Finálne výrobky ako elektronika či farmaceutiká čelia vysokým clám, no komponenty sú zaťažené menej. Preto firmy premiestňujú záverečnú montáž do krajín s výhodnejšími colnými režimami. Súčasne sa polovodiče stali jadrom národných priemyselných stratégií. USA cez zákon CHIPS and Science Act vyčlenili vyše 50 miliárd dolárov na podporu domácej výroby, výskumu a posilnenia dodávateľských reťazcov. Podobne postupujú aj iní – EÚ s vlastným zákonom o čipoch, Japonsko s dotáciami pokročilých riešení a Kórea so zákonom K-Chips Act.
Lenže vybudovať pokročilý výrobný závod na čipy trvá roky, vyžaduje si miliardové investície a kvalifikovanú pracovnú silu. Preto sa v praxi čoraz viac uplatňuje hybridný prístup: kľúčové a citlivé fázy reťazca, napríklad čipy pre obranný priemysel, sa presúvajú domov (onshoring), menej strategické fázy sa zverujú overeným partnerom (friendshoring). Význam tak získavajú krajiny ako Malajzia, Filipíny, Singapur či Vietnam, ktoré ponúkajú stabilitu, nízke náklady a otvorenosť obchodu. Malajzia, najmä štát Penang, priťahuje investície do balenia a testovania čipov. Singapur sa v tejto oblasti profiluje ako centrum výskumu a vývoja. Vietnam získal pozornosť po tom, čo americká Nvidia po sprísnení exportných pravidiel proti Číne ohlásila zriadenie výskumného centra pre umelú inteligenciu (AI) práve tam. Výsledkom je nový model dodávateľského reťazca: dizajn logických čipov zostáva v USA, výroba sa sústreďuje na Taiwane, balenie a testovanie prebieha v Malajzii či vo Vietname a integrácia v Mexiku i Indii. Stredne veľké firmy siahajú po vertikálnej integrácii, aby mali kontrolu nad kľúčovými článkami reťazca. Spoločným cieľom je vyššia transparentnosť a redundancia.
Aj vlády si robia domáce úlohy. Snažia sa posilniť konkurencieschopnosť, zvýšiť odolnosť reťazcov a zabezpečiť technologickú suverenitu. Nestačí len podporovať domácich výrobcov – potrebné sú rámce, ktoré umožnia cezhraničnú integráciu medzi spojencami. Zosúladenie investičných stimulov, harmonizácia exportných kontrol a koordinácia výskumu môžu byť efektívne nástroje. Flexibilita bude nevyhnutná. Technológie sa vyvíjajú rýchlo: čiplety, pokročilé techniky balenia a akcelerátory AI presúvajú hodnotu tam, kde dominuje duševné vlastníctvo. Automatizácia znižuje závislosť od lacnej pracovnej sily, čo otvára cestu aj pre drahšie trhy. A nové materiály ako karbid kremíka či nitrid gália vytvárajú príležitosti pre krajiny s expertízou v oblasti špecializovanej chémie a materiálov.
Popri podpore transformácie musia vlády garantovať jasné, stabilné a dôveryhodné regulačné prostredie. Pravidlá o duševnom vlastníctve, environmentálne normy či preverovanie investícií výrazne ovplyvňujú investičné rozhodnutia firiem. Krajiny s nejasnou legislatívou, so slabou vymožiteľnosťou práva alebo s geopolitickým rizikom budú napriek nízkym nákladom pre investorov neatraktívne.
Dodávateľský reťazec polovodičov sa teda nerozpadá, ale prechádza zásadnou premenu. Na svetovej scéne sa presadzuje nová forma globalizácie – taká, ktorá okrem efektívnosti stavia aj na odolnosti, dôvere a strategickej suverenite. Kto to pochopí a včas zareaguje, môže zo zmeny vyjsť ako víťaz.
Autorom článku je Eduardo Araral, profesor verejnej politiky na Lee Kuan Yew School of Public Policy Národnej univerzity v Singapure.
