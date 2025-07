Európska komisia oznámila ambiciózny cieľ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2040 o 90 percent oproti roku 1990. Hoci ide o snahu postaviť sa ku klimatickej kríze čelom, mnohé opatrenia majú závažné ekonomické a ekologické následky. Rastúci dopyt po biopalivách z tretích krajín vytláča domácu produkciu a ohrozuje poľnohospodárstvo aj priemysel v Únii. Navyše sa ukazuje, že kontrola pôvodu a udržateľnosti importovaných palív je nedostatočná a zneužiteľná.

Zelená ilúzia EÚ

Európska komisia 2. júla 2025 navrhla záväzné zníženie emisií skleníkových plynov v porovnaní s rokom 1990 o 90 percent už o pätnásť rokov. Tento cieľ, ktorý nasleduje po minuloročných voľbách do Európskeho parlamentu, naznačuje, že Brusel sa nezriekol svojich klimatických ambícií, aj keď sľuboval pragmatickejší prístup. Vzápätí spustil konzultácie o revízií nariadenia o štandardoch oxidu uhličitého (CO2), ktoré verejnosť vníma najmä ako zákaz predaja spaľovacích motorov po roku 2035.

Európska ekonomika je však pod veľkým tlakom. Následky vojny na Ukrajine, vysoké ceny energií, čínska konkurencia a nové obchodné clá zo strany USA vytvárajú podľa analytikov toxickú kombináciu. Priemysel je už dnes zaťažený mnohými implementovanými dekarbonizačnými opatreniami, ktorých efekt sa len začína prejavovať. Odborník na reguláciu v oblasti energetiky zo Združenia pre výrobu a využitie biopalív Vincent Nemček otvorene upozorňuje na riziká smerovania v rámci Európskej únie (EÚ).

„Únia sa rozhodla ísť svetu príkladom a pustila sa do zápasu so zmenou klímy. Sektor biopalív bol vybudovaný práve na základe politiky zmeny klímy. Biopalivá nahrádzajú fosílne palivá. Napriek tomu hodnotím viaceré kroky EÚ ako negatívne, a to najmä z hľadiska globálnej udržateľnosti. Ekonomickej, ale aj ekologickej,“ zdôrazňuje.

Otázna sebestačnosť

Zatiaľ čo Európa intenzívne rozvíja zelené technológie, ich výroba čoraz viac závisí od tretích krajín. To platí nielen pre elektrické vozidlá, ale aj pre biopalivá, chemický a oceliarsky priemysel. Dôvodom je lacnejšia pracovná sila, energie a slabšia regulácia v zahraničí. Ekonomicky je to výhodnejšie, ekologicky však tento prístup podľa V. Nemčeka zmysel nedáva. Emisie z výroby sa síce v Únii znížia, no v skutočnosti sa len presunú do krajín, ktoré majú nižšie environmentálne štandardy.

„Z pohľadu klimatickej zodpovednosti je to iluzórne zlepšenie,“ varuje odborník. Domáci sektor biopalív, ktorý bol pôvodne úzko previazaný s poľnohospodárstvom v EÚ, čelí hrozbe importov z tretích krajín, ktoré uplatňujú iné pravidlá. Od vypestovania plodín až po výrobu paliva bol celý reťazec lokálny, vytváral pracovné miesta, posilňoval energetickú bezpečnosť a generoval hodnotu pre domáci trh. Dnes je ohrozený lacným dovozom, ktorého ekologická stránka je otázna.

Zneužitie recyklácie

Vďaka legislatívnym stimulom rastie záujem o biopalivá z odpadov. Z hľadiska ekológie ide o logický krok, pretože zhodnotenie odpadov je environmentálne prínosnejšie ako spracovanie poľnohospodárskych plodín. Zber a spracovanie odpadov je však nákladnejšie, preto sa pre tento segment zaviedli motivačné prvky, ktoré spôsobili, že trh sa deformoval – niektoré krajiny začali umelo generovať falošný „odpad.“

To znamená, že namiesto skutočného zhodnotenia odpadov sa biopalivá tvária ako vyrobené z odpadu, hoci ide o bežné suroviny. Problém sa týka najmä krajín ako Čína či Indonézia, ktoré profitujú z dopytu v EÚ. Z pohľadu Únie tak vzniká zásadný problém s vymožiteľnosťou predpisov a overením pravdivosti deklarácií.

Kontrola európskymi autoritami sa vykonáva až v prístave, teda v bode, keď je produkt už certifikovaný a dopravený do EÚ. Overenie pôvodu je v tomto štádiu prakticky nemožné. Platí to najmä v prípade palmového oleja, s ktorým sa spájajú opakované podozrenia z podvodov. Aj preto je tento zdroj biopalív jedným z najviac diskutovaných príkladov.

Výroba biopalív z palmového oleja je v EÚ zakázaná pre masívne odlesňovanie v tropických oblastiach. Výnimku však tvorí takzvaný odpad z mlynov palmového oleja, ktorý je stále povolený a profituje z klasifikácie ako odpad. V realite to však vyzerá tak, že biopalivo vyrobia priamo z palmového oleja, ale producednti oficiálne uvedú, že ide o „odpadový produkt.“

Takéto tvrdenie je prakticky neoveriteľné, lebo laboratórne testy ťažko odhalia rozdiel. Indonézia v roku 2025 obmedzila vývoz týchto odpadov z dôvodu, že export zvyš-kov výrazne prevyšoval produkčné kapacity. Podobná manipulácia sa objavila aj v Európe – napríklad na Ukrajine. Tam etanol z mokrej kukurice deklarovali ako vyrobený z odpadu, aby naň bolo možné čerpať výhody stimulov.

„Konkurencia importov je sama osebe zdravá a žiaduca. No ak pre ňu neplatia rovnaké pravidlá, jej efekt je negatívny. Tieto prípady dokazujú, že systém podpory odpadových biopalív je zraniteľný a zneužiteľný,“ upozorňuje V. Nemček.

Použitý kuchynský olej

Ďalší príklad deformácie trhu súvisí s použitým kuchynským olejom. Hoci ho v EÚ produkujeme, približne 80 percent jeho celkovej spotreby importujeme. Na trhu tak, paradoxne, nastávajú situácie, keď má takýto olej vyššiu cenu ako čistý rastlinný olej. To vytvára priestor na podvody, pri ktorých sa čistý olej „znehodnocuje“, aby sa mohol predávať ako použitý kuchynský olej.

Pred desiatimi rokmi sa na starý kontinent doviezlo približne 500-tisíc ton spomínaného oleja ročne. V roku 2022 to už boli dva milióny ton. Rastúci dopyt a legislatíva tak vytvárajú šedý trh s umelo vytvoreným odpadom. Aj keď zámer dekarbonizácie je správny, jeho uskutočnenie v praxi vytvára mnoho problémov. Krajiny ako Nemecko preto pristupujú k zákazu využívania niektorých odpadových biopalív už od roku 2026. Rovnako USA začiatkom roka začali zvažovať zrušenie stimulov pre palivá z použitého kuchynského oleja.

Nezastaviteľný vlak

Súčasný trend ukazuje, že Európa síce smeruje k zeleným cieľom, ale kontrolné mechanizmy nie sú dostatočne efektívne. Systém certifikácie udržateľnosti je deravý a ľahko zneužiteľný najmä zo strany tretích krajín, kde európske regulácie nemožno vymáhať. „Európsky zelený vlak je na správnej trase, no zatiaľ iba zrýchľuje. Nezastavuje na žiadnej zastávke, na ktorej by niekto skontroloval jeho technický stav. Potom určite stojí za zváženie, či výrazné, ale nerozumné politiky boja proti zmene klímy nie sú horšie ako slabé politiky.“

Odborníci varujú, že budúcnosť európskych biopalív bude definovaná rozhodnutiami EÚ v najbližšom období. Ako pripomínajú, rastie riziko poklesu domáceho hodnotového reťazca v biopalivovom a poľnohospodárskom sektore. Tento reťazec pritom generuje príjmy pre farmárov, dopravcov, potravinárov, biorafinérie aj štátne rozpočty. Tým, že importy systematicky vytláčajú domácu produkciu, hrozí, že sa EÚ stane energeticky závislou už aj v oblasti, kde bola doteraz autonómna.

Okrem toho experti očakávajú ďalší rast importov, a to v dôsledku rozširovania zoznamu povolených odpadových materiálov, rastu dekarbonizačných cieľov a znižovania colných taríf. Tieto opatrenia síce podporujú obchod, zároveň však znižujú kontrolu nad tým, čo sa do EÚ vlastne dostáva. Ako varuje V. Nemček, dôsledky môžu byť ďalekosiahle, a to nielen pre trh, ale aj pre dôveryhodnosť klimatickej politiky.

Revízia pravidiel Ak sa EÚ neodhodlá na zásadné legislatívne a kontrolné reformy, môže prísť o jeden z mála sektorov, kde ešte má vlastnú výrobnú kapacitu. Zelená transformácia bude pokračovať, ale jej sociálne a hospodárske náklady budú stúpať. Mnohé členské štáty preto volajú po revízii pravidiel, väčšej transparentnosti a spravodlivejšej súťaži. Naopak, v Spojených štátoch sa posilňuje tendencia domácich stimulov prostredníctvom zákona o znižovaní inflácie (Inflation Reduction Act), ktorý priamo podporuje domácu produkciu čistých palív a technológií. Čína medzitým expanduje v exporte biopalív a zároveň výrazne investuje do recyklačných a zelených technológií. Európa čelí hrozbe, že zostane „zelenou vitrínou,“ ktorá však bude stáť na čínskych a amerických základoch.

