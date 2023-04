Rok 2022 priniesol bežným domácnostiam nové pravidlá v súvislosti so zálohovaním. Slovensko sa totiž zaviazalo zvýšiť množstvo vyzbieraných obalov na 90 percent do roku 2025, teda ešte pred termínom Európskej únie v roku 2029, čo podľa ministerstva životného prostredia nebolo možné dosiahnuť cez triedený zber. Spotrebiteľom preto nezostávalo nič iné, len si zvyknúť na vracanie neporušených PET fliaš a plechoviek do obchodov alebo sa rozlúčiť s 15-centovou zálohou za obal.

Napriek počiatočným nezrovnalostiam, akou bol napríklad nedostatok či výpadky zberných automatov, si Slováci na zálohovací systém zvykli. Údaje z februára tohto roka ukazujú, že návratnosť PET fliaš a plechoviek prekročila 70 percent, pričom podľa ministerstva životného prostredia optimistický scenár rátal maximálne so 60-percentným podielom vrátených nápojových obalov. Tie tak neskončili v komunálnom odpade, na skládke ani v prírode.