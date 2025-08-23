Tender na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS) bol po niekoľkotýždňovej kritike médií aj opozície zrušený. Celkovo sa súťažilo o 351 sídiel staníc záchrannej zdravotnej služby. Minister zdravotníctva Kamil Šaško teraz hľadá spôsob, ako licencie rozdeliť.
Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) sú v hre tri možné riešenia. „Po prvé, že to teda bude riadené komplexne štátom a štátnymi záchrankami alebo štátnymi nemocnicami. Po druhé, že štát povie, kde to zabezpečiť vie, a zvyšok by išiel do transparentného tendra,“ povedal Raši v diskusnej relácii. Treťou možnosťou je, že by záchranky riadil integrovaný záchranný systém.
Otázniky od začiatku
Tender na záchranky bol vyhlásený koncom mája. Už na začiatku vyvolával viaceré otázky. Poskytovatelia mali súťažiť o 344 pozemných staníc a sedem ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, po novom tak malo byť o 23 staníc viac než v minulosti vďaka reforme záchraniek, ktorú schválil parlament na jar tohto roku. Jeden poskytovateľ môže obsadiť najviac 25 percent zo všetkých staníc, pričom záujemcovia súťažili celkovo o 1,2 miliardy eur.
Licencie na prevádzkovanie ambulancií vydáva ministerstvo zdravotníctva na šesť rokov. Kým naposledy, v roku 2019, rozhodoval o úspešných uchádzačov o jednotlivé stanice Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, tentoraz víťazov mala vyberať komisia na Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR. Keďže operačné stredisko nie je správnym orgánom, nemá kompetenciu preverovať poskytovateľov, tak splnenie personálnych či materiálno-technických podmienok v súťaži uchádzači deklarovali iba čestným vyhlásením.
Ministerstvo zdravotníctva a operačné stredisko odmietli zverejniť zloženie komisie, ktorá o licenciách rozhodovala. Redakcii Medicíny sa podarilo zistiť, že predsedom komisie bol Jakub Horňák, ktorý nemá prax v oblasti zdravotníctva. Dva od seba nezávislé zdroje, ktoré si neželajú byť menované, redakcii potvrdili, že pred nástupom na post zástupcu šéfa operačného strediska pôsobil ako dlhoročný obchodný manažér v obchodnom reťazci spoločnosti Tesco Stores.
Navyše už počas súťaže sa objavili informácie o tom, že víťazi tendra majú byť vopred známi. Portál aktuality.sk navyše prišiel s informáciou o tom, že spoločnosť Agel sa už pripravuje na výsledky záchrankového tendra. Čitateľovi portálu sa podarilo odfotiť sklad v priemyselnom areáli v obci Vlkanová na strednom Slovensku, v ktorom sa vraj nachádzajú nové sanitky. „Už tri týždne zvážajú sanitky do skladu do Vlkanovej. Každý deň tak tri až deväť kusov. Podľa môjho odhadu je ich v hale viac ako 80,“ povedal pre aktuality.sk zdroj, ktorý si neželá byť menovaný. Portál zverejnil aj fotografie, na ktorých bolo vidieť vnútro haly s odparkovanými záchrankami, ktoré spĺňajú štandardy, ktoré vyžaduje ministerstvo zdravotníctva. Okrem sanitiek sa čitateľovi podarilo zachytiť aj osobné autá s logom spoločnosti AgelLab, ktorá patrí do portfólia skupiny Agel.
Spoločnosť Agel reagovala, že vo Vlkanovej žiadne sanitky nemá. „Na tender sme sa dôkladne pripravovali. S tým súvisí aj obstaranie a následné objednanie vozidiel. Výrobné kapacity na špecializované vozidlá sú totiž u serióznych predajcov obsadené aj rok dopredu. Z nášho pohľadu nám prišlo seriózne obstarať sanitky vopred. Sanitky sme obstarali z vlastných zdrojov. Navyše, ak by sme v tendri neboli úspešní, môžeme tieto sanitky využiť pre potreby našej dopravnej zdravotnej služby v rámci ČR a SR, kde sme najväčší poskytovatelia tejto služby, alebo ich v krajnom prípade odpredať v rámci EÚ, keďže spĺňajú potrebné európske štandardy a sú umiestniteľné v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ. Špekulácie o tom, že sme dopredu vedeli, koľko sanitiek máme nakúpiť, lebo sme vedeli, koľko staníc v tendri vyhráme, sú absolútnym nezmyslom,“ reagovala hovorkyňa spoločnosti Agel Nancy Závodská.
