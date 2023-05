V súvislosti s udalosťami posledných mesiacov, napríklad v prípade obvinenia advokáta Adama Puškára vo veci vraždy Daniela Tupého, sa na adresu Slovenskej advokátskej komory (SAK) ozýva kritika médií. Nepáči sa im mlčanie, respektíve nekomentovanie takýchto závažných udalostí. Verejnosť chce byť o závažných kauzách či pochybeniach známych politikov, hercov, športovcov a verejne známych osôb čo najviac informovaná, no advokáti musia dodržiavať určité pravidlá, ktoré dbajú na zachovávanie práv ich klientov.

Na druhej strane príliš dlhé či striktné mlčanie smerom k novinárom môže narobiť viac škody ako osohu, vyvolať množstvo ďalších otázok a podozrení. A to nepomôže ani obžalovaným, ani obhajovaným, ani prípadom. Advokáti teda neustále balansujú na tenkom ľade. Hovoriť striebro, mlčať zlato, to síce platí aj pre nich, no nie vždy a všade.

Pre nich je vhodnejšie slovné spojenie o vážení slov. Ich vyjadrenia totiž sledujú a ovplyvňujú státisíce sledovateľov rôznych typov médií, spoluvytvárajú verejnú mienku a v konečnom dôsledku aj vnímanie spravodlivosti a samotného práva. Mali by sa teda advokáti vyjadrovať k prebiehajúcim či verejne známym kauzám a celkovo k spoločenskému dianiu? TREND zisťoval názory advokátov.

Plusy a mínusy

„Advokáti musia dbať na profesionálnu etiku a vyjadrovať sa k verejnému dianiu v súlade so stavovskými predpismi. Môžu sa vyjadrovať k otázkam týkajúcim sa právneho systému, zákonnosti, ochrany základných práv a slobôd alebo k prípadom, ktoré majú širší spoločenský význam,“ vysvetľuje partnerka a advokátka advokátskej kancelárie Menke Legal Lucia Menke.