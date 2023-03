Nálada na trhoch sa bude meniť podľa toho, ktorý z názorov bude prevládať. To bude závisieť aj od vývoja makroekonomických veličín na čele s infláciou, ale aj od (geo)politickej situácie. V prostredí (stále) zvýšenej neistoty by to malo znamenať aj vyššiu volatilitu v porovnaní s obdobím do vypuknutia pandémie koronavírusu. Najmä v takýchto časoch (ale nielen v nich) by mala byť pre investorov na prvom mieste predovšetkým ochrana kapitálu.

Potvrdzujú to viacerí veľkí investori. Chronicky známe rady Warrena Buffetta pri investovaní sú: „Po prvé, nestrácajte peniaze, po druhé, nikdy nezabudnite na prvé pravidlo.“ Seth Klarman zdôrazňuje, že vyhnúť sa stratám musí byť základným stavebným kameňom investičnej filozofie. „Návrat kapitálu je dôležitejší ako návratnosť z kapitálu,“ pripomína Mohnish Pabrai.