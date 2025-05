Efektívne hnojenie už nie je len otázkou vyšších výnosov, ale aj nástrojom na zvládnutie klimatických výkyvov a udržateľnosť pôdy. Optimalizácia výživy rastlín v rôznych pôdnych a klimatických podmienkach prináša pozitívny efekt pri zachovaní environmentálnych štandardov. Pre úspešnosť farmárov je kľúčové aj predfinancovanie vstupov. Umožňuje plánovať výrobu bez potreby okamžitých hotovostných výdavkov.

Výber podľa pôdy

Pri výbere vhodného typu hnojiva treba vždy vychádzať zo súboru agronomických faktorov. Kľúčové sú najmä výsledky pôdnych analýz, ktoré presne identifikujú chýbajúce živiny v pôde a umožňujú navrhnúť presný typ hnojiva pre konkrétnu situáciu. Veľký dôraz sa kladie aj na požiadavky jednotlivých plodín.

„Prostredníctvom nášho odborne vyškoleného obchodného tímu sa snažíme odporučiť farmárom správny typ hnojiva. Do výberu vstupuje viacero faktorov, najmä výsledky pôdnych analýz, ktoré dokážu najpresnejšie určiť chýbajúce látky v pôde. Do veľkej miery na to vplýva aj pestovanie konkrétnej plodiny,“ vysvetľuje business development director spoločnosti INTERAGROS Mojmír Klešč.

Z praxe vyplýva, že efektivita výživy rastlín zásadne ovplyvňuje nielen objem, ale aj kvalitu úrody. Kvalitné hnojivo znižuje náklady, zvyšuje rentabilitu a chráni pôdu. „Správny výber živín, ktoré obsahuje dané hnojivo, má pozitívny dosah na objemovú produkciu a kvalitu dopestovanej komodity,“ zdôrazňuje odborník. Takýto prístup zvyšuje schopnosť farmárov adaptovať sa na meniace sa podmienky.

Medzi osvedčené stratégie spoločnosti INTERAGROS patrí cielené využívanie dusíkatých hnojív obohatených o síru. Tieto živiny sú kľúčové pre tvorbu bielkovín a aminokyselín, čo priamo ovplyvňuje kvalitu konečného produktu. Práve kombinácia dusíka a síry je v rôznych fázach vegetácie nenahraditeľná.

„Dusíkaté hnojivá s obsahom síry treba aplikovať pri pestovaní všetkých typov plodín, ale je potrebné mať na zreteli správny pomer dusíka a síry v pôde a rastlinách. Dostatočné zásobenie sírou je dôležité pri tvorbe aminokyselín a bielkovín, ktoré majú vplyv na výslednú kvalitu plodín,“ objasňuje M. Klešč.

Tekuté a viaczložkové

Vzhľadom na klimatické zmeny, ktoré prinášajú dlhšie obdobia sucha, INTERAGROS čoraz viac odporúča aplikáciu tekutých hnojív. Tie znižujú straty spôsobené nedostatkom vlahy a dokážu lepšie prenikať do pôdy. Ich prednosťou je aj schopnosť postupného uvoľňovania živín podľa potrieb rastlín.

„Zásadný rozdiel je vo vstrebaní hnojiva do pôdy a jeho viazanie na plodiny. Pri používaní granulovaných hnojív dochádza pri nedostatku vlahy k výrazným stratám. Pri použití tekutých hnojív k tomu nedochádza, pretože živiny sa vstrebávajú do pôdy a zostávajú v pôde na ďalšiu výživu,“ hovorí M. Klešč s tým, že v ponuke majú tekuté hnojivá AGRODAS TH a AGROSUREA. Tie obsahujú kombinácie dusíka, síry a ďalších prvkov v optimálnych formách.

Podľa experta na hnojivá je AGRODAS TH vhodný pre všetky typy pôd, pričom zaisťuje dlhodobý účinok. AGROSUREA zase znižuje riziko napadnutia rastlín hubovými ochoreniami a posilňuje zdravie porastov.

Zvýšený záujem farmárov zaznamenáva INTERAGROS aj pri komplexných viaczložkových NPK hnojivách. Tie umožňujú dodať do pôdy naraz viacero potrebných živín, čím sa šetrí čas a znižujú sa náklady na jednotlivé aplikácie. Tieto druhy hnojív obsahujú viac výživných zložiek, ktoré sú obsiahnuté už v názve hnojiva. Firma má v portfóliu aj hnojivá s obsahom zinku a vápnika.

Reakcia na sucho

Meniace sa klimatické podmienky si vyžadujú prispôsobenie výživy plodín aj počas vegetačného obdobia. INTERAGROS preto vyvíja produkty, ktoré reagujú na stav pôdy i potreby rastlín v reálnom čase. Odporúča aplikovať vo väčšej miere tekuté hnojivá s obsahom troch najdôležitejších zložiek dusíka, ktoré zabezpečujú postupné uvoľňovanie a prijímanie dôležitých látok rastlinami.

„Naše typy tekutých hnojív s obsahom síry pôsobia ako inhibítor nitrifikácie, prispievajú k fixácii dusíka v pôde a zabraňujú jeho stratám,“ konštatuje M. Klešč. Na dosiahnutie maximálneho efektu je nevyhnutné aj sledovanie počasia a aplikácia v správnom čase. Tekuté hnojivá sa neodporúča aplikovať počas zrážok, pretože by mohlo dôjsť k ich vyplaveniu. Zároveň treba dodržiavať termíny aplikácie podľa fázy rastu plodín a využívať ich najmä pri produkčnom a kvalitatívnom hnojení.

Farmári by sa mali zameriavať na dlhodobú udržateľnosť poľnohospodárskej pôdy. Certifikované hnojivá od overených svetových výrobcov zaručujú, že do pôdy neprenikajú nevhodné látky ako ťažké kovy alebo nevyhovujúce zmesi.

„Certifikované hnojivo zabezpečuje aplikáciu len tých látok do pôdy a rastlín, ktoré sú v súlade s normami EÚ. Zabraňujeme tým aplikovaniu hnojív, ktoré obsahujú ťažké kovy a svojím obsahom nevyhovujú našim podmienkam,“ hovorí M. Klešč. Odborníci zároveň zdôrazňujú potrebu zavádzania presnej agronómie – precízne poľnohospodárstvo umožňuje cielene aplikovať výživu podľa reálnych potrieb porastov.

Financovanie vstupov Okrem hnojív INTERAGROS ponúka finančné riešenia, ktoré farmárom umožňujú získať potrebné vstupy bez okamžitého finančného zaťaženia. Predfinancovanie osív, hnojív, pohonných látok, krmovín a chemických ochranných prostriedkov prináša zásadnú výhodu – farmári nemusia čerpať bankové úvery a môžu vstupy splácať až po zbere alebo dokonca komoditou. Cieľom poločnosti INTERAGROS je byť komplexným partnerom poľnohospodárov. To znamená, že chce byť partnerom aj v ekonomickej oblasti. Konkrétne možno hovoriť napríklad o financovaní vstupov do prvovýroby. Tento prístup firmy farmárom umožňuje pestovať väčšiu výmeru bez obáv o dostupnosť kapitálu. Zároveň efektívne podporuje špecializáciu a rozvoj s vyššou pridanou hodnotou. INTERAGROS tak pomáha znižovať tlak na cash flow a poskytuje farmárom priestor na koncepčné riadenie podniku.

Článok je súčasťou seriálu Poľnohospodárstvo, ktorého partnerom je spoločnosť INTERAGROS.

