Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) zverejnil analýzu o tom, ako boli financované nemocnice v prvých troch kvartáloch roku 2024. Potvrdil tak výrazné rozdiely efektívnej sadzby medzi nemocnicami rôznych typov a zriaďovateľov, o ktorých redakcia Medicíny písala už minulý týždeň, keď zverejnila analýzu financovania nemocníc za prvý polrok 2024.

Znamená to, že nemocnice dostávajú za jednu normalizovanú hospitalizáciu rozličné sumy. Ak by malo byť financovanie nemocníc spravodlivé, platby by boli nastavené rovnako. Case-mix už zohľadňuje náročnosť hospitalizačných prípadov, keďže ten sa získava vynásobením počtu hospitalizácií s koeficientom náročnosti. Podľa ÚDZS tieto rozdiely v platbách poukazujú na nerovnováhu vo financovaní nemocníc.

Úrad v analýze tvrdí, že pri platbách zdravotných poisťovní niektorým nemocniciam sú dlhodobo výrazné rozdiely medzi skutočnými platbami a platbami, ktoré nemocniciam určuje Centrum pre klasifikačný systém DRG (CKS) spadajúci pod ministerstvo zdravotníctva, čo je spôsobené buď výraznou

nad- alebo podprodukciou v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Základné sadzby podľa CKS sú vypočítané podľa očakávaných disponibilných zdrojov na daný rok a podľa očakávanej produkcie nemocníc.

V čase dohodovania zmluvných podmienok medzi nemocnicami a zdravotnými poisťovňami asociácie zastupujúce nemocnice diskutujú o percentuálnom zvýšení platieb alebo o objeme financií, ktoré nemocnice potrebujú na nasledujúce obdobie či už pre zvyšovanie miezd alebo na pokrytie inflácie. Úrad pre dohľad tvrdí, že tieto argumenty nezohľadňujú spravodlivosť platieb podľa výkonnosti nemocníc ani počet poistencov tej-ktorej zdravotnej poisťovne, ktorý konkrétna nemocnica ošetrí.

Rozdiely medzi nemocnicami

Úrad pre dohľad zverejnil porovnanie reálnych základných sadzieb, ktoré nemocnice dostávajú, a zá-kladných sadzieb určených CKS na dané obdobie. Dáta poukázali na to, že univerzitné nemocnice dostávajú od zdravotných poisťovní o sedem percent vyššie platby za jednu normalizovanú hospitalizáciu, než by mali. V nominálnom vyjadrení ide o vyše 23 miliónov eur viac. Výrazne vysoké platby však majú detské nemocnice, ktoré dostávajú takmer o štrnásť miliónov eur viac, než stanovuje CKS.

Nedostatočné platby majú aj špecializované ústavy, kde je rozdiel v platbe deväť percent na normalizovanú hospitalizáciu. Fakultné nemocnice zasa dostávajú o šesť percent menej financií, čo predstavuje rozdiel viac než mínus 21 miliónov eur celkovo v platbách. Nižšie platby dostávajú podľa ÚDZS aj krajské a mestské nemocnice, ktorým chýba 3,7 milióna eur.

Zo súkromných nemocníc majú najvyššie platby podľa analýzy ÚDZS nemocnice patriace skupine Agel. Kým CKS im stanovil 2 932 eur za normalizovanú hospitalizáciu, reálne dostávajú 3 187 eur. Toto deväťpercentné zvýšenie predstavuje celkovo 14,7 milióna eur.

Výrazne vyššie platby dostávajú aj iné súkromné nemocnice, ako napríklad nemocnica Milosrdní bratia, Nemocničná, a. s., Hospitale, s. r. o., alebo ORL Humenné. Tieto zariadenia dostávajú vyššie platby o štrnásť percent. Kým CKS im stanovilo 3 037 eur za normalizovanú hospitalizáciu, reálne platby sa pohybujú na úrovni 3 473 eur. Celkovo tak tieto nemocnice dostávajú takmer o desať miliónov eur viac.

Nemocniciam patriacim skupine Penta určilo CKS platbu vo výške 2 905 eur za normalizovanú hospitalizáciu. Podľa údajov ÚDZS však tieto nemocnice dostávajú 2 880 eur a platby týmto nemocniciam sú nižšie o jedno percento, čo nominálne znamená 2,1 milióna eur.

Najlepšie platené nemocnice

Úrad pre dohľad vymedzil desať najlepšie platených nemocníc na Slovensku, a to podľa rozdielu medzi základnou sadzbou, ktorú nemocniciam určilo CKS, a reálnou platbou za normalizovanú hospitalizáciu.

Na prvom mieste sa umiestnilo zariadenie Novapharm, s. r. o., kde rozdiel medzi sledovanými platbami dosiahol 86 percent. Zariadenie tak dostáva o 335-tisíc eur viac, než stanovilo CKS. Na druhom mieste sa umiestnila Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, ktorú zdravotné poisťovne platia o 59 percent lepšie za normalizovanú hospitalizáciu. Na treťom mieste sa umiestnilo Sanatórium Koch v Bratislave, ktoré dostáva takmer o jeden milión eur viac, než stanovuje CKS.

Štvrtou najlepšie platenou nemocnicou je Nemocnica s poliklinikou Gelnica Pro Vitae, n. o., ktorej platby od zdravotných poisťovní sú o 47 percent vyššie. Prvú päťku uzatvára Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o., ktoré dostáva o 2,6 milióna eur viac, než stanovuje ministerstvo zdravotníctva.

V druhom rebríčku desiatich najlepšie platených nemocníc sa umiestnili tie zariadenia, ktoré síce nemajú výrazný rozdiel medzi zá-kladnou sadzbou za normalizovanú hospitalizáciu, ktorú dostávajú od zdravotných poisťovní, a tou, ktorú určuje CKS, keďže však ošetria omnoho viac pacientov než menšie nemocnice, ich príjmy sú výrazne vyššie.

Z tohto pohľadu mala najväčšie príjmy Univerzitná nemocnica Bratislava, ktorá dostala celkovo takmer o 24 miliónov eur viac, než stanovilo ministerstvo zdravotníctva. Na druhom mieste sa umiestnil Národný ústav detských chorôb, ktorý dostáva viac než deväť miliónov eur. Na treťom mieste sa umiestnila Nemocnica Agel Košice-Šaca, ktorá pre rozdiel v základných sadzbách a pre množstvo ošetrených pacientov dostala o vyše sedem miliónov eur viac.

Na štvrtom mieste je Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, ktorá získala o 4,6 milióna eur viac. A prvú päťku uzatvára Fakultná nemocnica Agel Skalica, ktorá od poisťovní dostala o 4,1 milióna eur viac, než stanovuje ministerstvo zdravotníctva.

Porovnanie platieb

Redakcia Medicíny už informovala o tom, ako platia nemocnice jednotlivé poisťovne. Redakcia vychádzala z dát Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za prvý polrok 2024. Údaje ukázali, že najlepšie platenou nemocnicou IV. úrovne je Národný ústav detských chorôb, ktorý dostáva za jednu normalizovanú hospitalizáciu 4 049 eur. Na druhom mieste sa umiestnila Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici a na treťom Detská fakultná nemocnica Košice. Najhoršie platenými nemocnicami IV. úrovne sú Univerzitná nemocnica Martin, ktorej poisťovne platia za jednu normalizovanú hospitalizáciu 2 966 eur, Fakultná nemocnica v Banskej Bystrici a Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice.

V III. úrovni je najlepšie platenou nemocnicou Nemocnica Agel Košice-Šaca, ktorá dostáva za normalizovanú hospitalizáciu 3 616 eur. Za ňou nasleduje Nemocnica svätého Michala a Nemocnica Poprad. Najhoršie sú v tejto kategórii platené Fakultná nemocnica Trenčín, Fakultná nemocnica Nitra a Nemocnica Bory, ktorá dostáva za jednu normalizovanú hospitalizáciu 2 603 eur.

V II. úrovni sa medzi najlepšie platenými nemocnicami umiestnila Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, ktorá dostáva 4 457 eur za normalizovanú hospitalizáciu. Nasleduje Nemocnica s poliklinikou Trebišov a Fakultná nemocnica Agel Skalica s efektívnou sadzbou 3 769 eur.

Naopak, najmenej od zdravotných poisťovní v II. úrovni dostávajú Nemocnica s poliklinikou Revúca, Nemocnica Snina a Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, ktorá dostáva za normalizovanú hospitalizáciu 2 491 eur.

V poslednej, I. úrovni majú najvýhodnejšie platby Železničné zdravotníctvo Košice, Nemocnica Agel Handlová a Nemocnica Agel Zlaté Moravce, ktorých efektívna sadzba sa pohybuje na úrovni 3 900 eur.

Najmenej financií v I. úrovni dostávajú Regionálna nemocnica Sobrance, n. o., NsP Nové Mesto nad Váhom a Všeobecná nemocnica Veľký Krtíš, ktorých efektívna sadzba sa pohybuje na úrovni mierne nad 2 600 eurami.

Nerovné financovanie

Porovnanie dát a sadzieb podľa vlastníka, respektíve zriaďovateľa nemocnice odhaľuje výrazné rozdiely. Neštátne verejné nemocnice, teda najmä krajské a mestské, ale aj nemocnice Penty boli v prvom polroku 2024 platené podpriemerne. Naopak, nemocnice siete Agel a ostatných súkromníkov, konkrétne Nemocnica Malacky a Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, boli platené vysoko nadpriemerne. Mierne nadpriemerne sú platené aj štátne nemocnice, tie však napriek vysokým platbám vytvárajú značné straty a štát ich musí pravidelne oddlžovať. Po započítaní financií z oddlženia dostávajú štátne nemocnice jednoznačne najviac peňazí za rovnakú hospitalizáciu. A to až o 28 percent viac ako krajské nemocnice či o 21 percent viac ako nemocnice Penty.

Dôvera platí lepšie štátne nemocnice

Z výsledkov je zrejmé, že výhody krížového vlastníctva, na ktoré v minulosti poukazoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, sa nepreukazujú, keďže poisťovňa Dôvera platí nemocnice Penty podobne ako ostatné nemocnice. Naopak, Dôvera, paradoxne, platí štátne nemocnice o pätnásť percent lepšie ako nemocnice Penty.

Rovnako ani VšZP nezvýhodňuje štátne nemocnice a, paradoxne, nadpriemerne dobre platí Agel a iné súkromné nemocnice s výnimkou Penty. Dáta za prvý polrok 2024 teda nepotvrdzujú tvrdenia o krížovom vlastníctve, keďže štátne nemocnice nie sú zvýhodnené štátnou poisťovňou a ani nemocnice Penty nie sú zvýhodnené Dôverou. Otázne sú však vysoko nadštandardné úhrady štátnej poisťovne nemocniciam Agelu a iným menším súkromníkom.

Vďaka novele zákona o poisťovniach budú dáta o úhradách a produkcii nemocníc kvartálne zverejňované, čo by malo vytvoriť tlak na poisťovne, aby ich úhrady vo väčšej miere zohľadňovali skutočnú výkonnosť nemocníc.

Čo treba brať do úvahy

Keďže téma financovania nemocníc je komplexná, do hodnotenia úhrad vstupuje viacero aspektov. Úrad preto pripomína, že hodnotenie sa týka iba ústavnej zdravotnej starostlivosti a produkcie nemocníc na základe mechanizmu DRG. Preto nemožno hodnotiť financovanie nemocníc ako celkov, keďže mnohé z nich majú ambulancie, ktoré sú financované odlišným spôsobom. Preto môže v číslach vzniknúť skreslenie, keďže ambulantná časť nemocnice sa v niektorých zariadeniach financuje cez platby za ústavnú zdravotnú starostlivosť. Ďalším aspektom je skreslenie a vyhodnocovanie plnenia programovej vyhlášky zdravotnými poisťovňami.

Pri hodnotení financovania nemocníc sa zvyčajne analyzujú iba príjmy nemocníc z verejného zdravotného poistenia. Úrad pre dohľad však pripomína, že štátne nemocnice sú financované extra spôsobom v porovnaní s neštátnymi nemocnicami, keď dostávajú platby navyše vo forme oddlžovania.

Do úvahy treba brať aj rekonštrukčné práce nemocníc, ktoré boli úspešné v pláne obnovy a ktoré aktuálne rekonštruujú svoje priestory. Pre prebiehajúce práce nemôžu vy-užívať svoje kapacity naplno, a preto vykazujú nižšie údaje o produkcii. „Otázne však je, či je v tomto prípade opodstatnené ponechať mesačné paušálne úhrady bez úpravy aj v období, keď nemocnica poskytuje výrazne menej zdravotnej starostlivosti,“ dodáva ÚDZS v analýze.

Niektoré dáta môžu byť zároveň čiastočne skreslené pre poskytovanie dlhodobej a následnej zdravotnej starostlivosti v lôžkovej časti nemocníc, ktoré do úvahy neberie mechanizmus DRG ani optimalizácia siete nemocníc.