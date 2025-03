Sen ruského prezidenta Vladimira Putina sa stal skutočnosťou. Rozpory medzi Spojenými štátmi a Európou sú dnes najväčšie od druhej svetovej vojny. NATO už nefunguje ako jednotný blok proti Rusku. Trumpova administratíva má rovnaký názor ako V. Putin, že veľmoci majú právo ovládať slabšie krajiny. Európa preto musí obhájiť demokraciu, suverenitu a princípy právneho štátu – čo znamená podporu Ukrajiny. Európski lídri si uvedomujú vážnosť situácie. Na nedávnom samite v Londýne zopakovali záväzok pomáhať Ukrajine a začali pracovať na pláne na zastavenie bojov. Ak má tento plán uspieť, V. Putin musí pochopiť, že pokračovanie vojny bude pre Rusko neudržateľné.

Od roku 2022 poskytuje Západ Ukrajine ročne 80 až 90 miliárd dolárov, pričom viac ako polovica pochádza z Európy (Európska únia, Island, Nórsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo). Americká administratíva uvádza, že od roku 2022 bolo Ukrajine poskytnutých 67 miliárd dolárov vo forme vojenskej pomoci, čo je menej ako 25 miliárd dolárov ročne. Európa túto sumu zvládne nahradiť – predstavuje len 0,2 percenta jej HDP. Financie nemôžu pochádzať z bežného rozpočtu EÚ, ktorého veľkosť je len jedno percento HDP a je plánovaný na roky dopredu. Existujú však nevyužité fondy z programu NextGenerationEU, pôvodne určeného na obnovu po pandémii, ktoré by politici mohli presmerovať na Ukrajinu. Ďalšou možnosťou je vytvorenie spoločného financovania skupinou krajín (napríklad veľké štáty EÚ, Nórsko, Spojené kráľovstvo), ktoré by vydávali dlhopisy. Tento prístup nevyžaduje jednomyseľnosť v EÚ, takže by sa predišlo blokovaniu zo strany Viktora Orbána či neutrálnych krajín ako Rakúsko a Írsko.

Samotná náhrada americkej pomoci však nestačí. Doterajšia podpora len spomalila postup Ruska, ale nezmenila priebeh vojny. Napriek tomu je jasné, že Európa dokáže financovať ďalšiu pomoc. Okrem peňazí môže poskytnúť potrebnú vojenskú techniku – tanky, delostrelectvo a muníciu. Náhrada amerických protivzdušných systémov Patriot bude trvať dlhšie, no existujú európske alternatívy ako SAMP/T (Francúzsko, Taliansko), NASAMS (Nórsko) a IRIS-T (Nemecko). Jedným z problémov zostáva spravodajstvo a satelitné informácie, kde USA zohrávajú kľúčovú úlohu. Aj dočasné pozastavenie poskytovania spravodajských dát Ukrajine Donaldom Trumpom výrazne oslabilo jej schopnosť zasahovať ruské ciele.

Okrem bežnej vojenskej pomoci by Európa mala podporiť ukrajinskú výrobu dronov. Ukrajinská vynaliezavosť v tejto oblasti – malé tímy vývojárov dronov úzko spolupracujúce s jednotkami v teréne – jej pomohla získať výhodu na bojisku. Otázkou zostáva, či môže Európa poskytnúť Ukrajine dôveryhodné bezpečnostné záruky, ak by V. Putin súhlasil s prímerím. Bez podpory USA by Európa musela nasadiť státisíce vojakov na obranu Ukrajiny aj územia NATO. Preto EÚ prijala rozhodnutie o zvýšení výdavkov na obranu. Ministri EÚ rokujú o väčšej fiškálnej flexibilite pri obranných výdavkoch a spoločnom požičiavaní do výšky 150 miliárd eur na posilnenie vojenských kapacít. Podľa niektorých analýz by však ani to nestačilo. Odhady hovoria, že európska bezpečnosť si vyžiada zvýšenie výdavkov o 250 miliárd eur ročne, čo je 1,5 percenta HDP. Vybudovanie potrebných vojenských štruktúr a jednotiek by navyše trvalo roky, ak nie desaťročia.

Hoci by rozsiahle zbrojenie mohlo zmeniť EÚ na veľmoc, pravdepodobne to nie je potrebné. Ukrajinská armáda už dokázala, že je schopná efektívne bojovať. Udržiavanie jej skúsených vojsk v pohotovosti by bolo lacnejšie ako budovanie porovnateľnej európskej sily. Európa je dobre vybavená na obranu vzdušného priestoru pred Ruskom. Ukrajina takmer eliminovala ruskú leteckú prevahu niekoľkými desiatkami starších západných lietadiel, pričom európske krajiny majú stovky modernejších stíhačiek. Najrýchlejším a najlacnejším riešením je poskytnúť Ukrajine dostatočnú finančnú podporu na veľkú stálu armádu a deklarovať, že akýkoľvek ruský útok povedie k vytvoreniu bezletovej zóny nad Ukrajinou. To je rýchlejšie a efektívnejšie ako budovanie európskej bojovej sily so státisícmi vojakov. Európa má zdroje na to, aby Ukrajinu podporila dnes aj v budúcnosti. Musí ich využiť.

