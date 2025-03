Slovenský dôchodkový systém je na tom podľa zahraničných výskumníkov celkom dobre a priblížil sa k cieľu zabezpečiť výplatu dôstojných dôchodkov aj pre budúce generácie. Vypovedá o tom Globálna správa spoločnosti Allianz o dôchodkoch (Allianz Global Pension Report 2025). S mierne nadpriemerným indexom 3,5 sa Slovensko medzi 71 hodnotenými štátmi posunulo z 36. na 27. priečku.

Zrušenie stropu

„Zlepšenie medzi rokmi 2023 a 2025 nastalo v komponente udržateľnosť. Pripisujeme to najmä zrušeniu stropu na dôchodkový vek a zníženiu tempa rastu novopriznávaných dôchodkov. Ostatné dva komponenty mali mierny pokles,“ okomentoval výsledky predseda predstavenstva slovenskej Allianz DSS Miroslav Kotov.

„Ďalšie opatrenia, ktoré zlepšili udržateľnosť dôchodkového systému, boli spojené s nahradením rodičovského dôchodku vyplácaného pôvodne Sociálnou poisťovňou asignáciou časti daní v prospech rodičov,“ uviedlo na otázku TRENDU tlačové oddelenie ministerstva práce (MPSVaR). Prejavilo sa aj sprísnenie podmienok odchodu do predčasného dôchodku. V blízkej budúcnosti rezort plánuje posilniť primeranosť systému tým, že navýši dôchodky ženám-matkám, čím zníži rodovú nerovnosť.

Slovenské skóre kazia zlé demografické vyhliadky. Zatiaľ čo v roku 2000 pripadalo na jedného dôchodcu šesť ľudí v produktívnom veku, v roku 2050 bude tento pomer menej ako 1 : 2. To si vyžiada ďalšie reformy systému. „Opatrenia by jednoznačne mali smerovať k nižšej štedrosti priebežného systému a naopak, k posilneniu váhy kapitalizačného piliera. Žiaľ, zníženie príspevkov do druhého piliera na štyri percentá v roku 2024 ide opačným smerom,“ mrzí M. Kotova.

Pracovať do sedemdesiatky

Inšpiráciu možno hľadať v krajinách s vysokou mierou udržateľnosti. Napríklad Japonsku sa zásadnou reformou podarilo počas jedinej dekády dostať odo dna až medzi päť najlepšie hodnotených. Jej základom je ekonomická aktivita ľudí po 65. roku života, ktorá je v Japonsku päťkrát častejšia ako na Slovensku. Očakáva sa, že priemerný vek reálneho (nie zákonom stanoveného) odchodu do dôchodku sa v Japonsku čoskoro zvýši na 70 rokov.

Z geograficky a kultúrne bližších štátov majú lepší index nielen bohaté Dánsko (2,3) či Holandsko a Švédsko (zhodne 2,6), ale aj chudobné Bulharsko (3,3). Naopak, dôchodkový systém v Slovinsku (index 4,1) a Poľsku (4,5) sa podľa autorov štúdie rúti do priepasti.

Allianz počíta index API na základe 40 parametrov rozdelených do troch hlavných komponentov – demografického a fiškálneho vývoja, udržateľnosti a primeranosti systému. Ideálna hodnota znamenajúca nulovú potrebu reforiem je 1,0, najhoršia 7,0. V praxi sa hodnoty indexu pohybujú od 2,3 do 5,0. Správy Global Pension Report spoločnosť vydáva nepravidelne, predchádzajúca vyšla v roku 2023.