Ešte nedávno svet spájal obchod s rastom a prosperitou v duchu pravidla čím voľnejší obchod, tým lepšie. Detaily obchodnej politiky riešili len zarytí ekonómovia a protekcionizmus obhajovali najmä úzko zamerané záujmové skupiny. Clá boli nízke, vlády súperili o zahraničné investície a technologické transfery sa vnímali ako motor globálneho rozvoja. Dnes však prevláda názor, že obchodná politika je nástrojom geopolitiky. Tridsaťpäť rokov po tom, čo vojenský stratég Edward N. Luttwak zaviedol pojem geoekonómia, teda prepojenie „logiky konfliktu“ s „gramatikou obchodu“, naberá tento koncept nový význam. Mnohé krajiny dnes obchodné rozhodnutia posudzujú cez prizmu národnej bezpečnosti, moci a vplyvu.

No geopolitika je hra s nulovým súčtom: zisk jednej strany je stratou druhej. Obchod však umožňuje obojstranný zisk. Napriek tomu, že Donald Trump tvrdí, že USA sú obeťou neférového prístupu iných štátov, faktom zostáva, že obchod je zvyčajne win‑win hra. Každá snaha využiť ekonomické nástroje na geo-politické účely narazí. Lenže väčšina politických lídrov sa k tejto dileme vôbec nedostane. Trumpova tarifná stratégia je natoľko chaotická a zle premyslená, že je v konečnom dôsledku kontraproduktívna, najmä v prípade obchodnej vojny s Čínou. Malo by byť jasné, že v akejkoľvek vojne by mal väčšie škody utrpieť súper. No ekonomické simulácie posledných mesiacov naznačujú opak, v tarifnom spore s Čínou by USA stratili viac. USA tvoria zhruba štvrtinu svetového HDP, Čína pätinu. No Čína predbehla USA v exporte, pričom približne 80 percent jej vývozu smeruje do krajín mimo Spojených štátov. Americké clá tak čínsku ekonomiku nezasiahnu. Naopak, americké firmy a domácnosti pociťujú dosahy ciel priamo. Buď platia vyššie ceny za tovar z Číny (dovozcovia premietajú clá do cien), alebo musia prejsť na drahšie alternatívy z iných trhov. Práve tieto tlaky môžu byť dôvodom, prečo D. Trump napokon pristúpil na obchodné prímerie.

Obdobný problém sa týka ďalších geoekonomických nástrojov, napríklad obmedzovania dodávok strategických vstupov. Začiatkom tohto roka Čína zaviedla povinnosť získavať vývozné licencie na vzácne zeminy. Na prvý pohľad išlo o silný geopolitický ťah. Veď väčšina svetových vzácnych zemín sa používa v high-tech výrobe od batérií po vojenské zariadenia. No ich reálny ekonomický význam býva často preceňovaný. Vzácne zeminy sa obchodujú v dvoch formách. Keď politici upozorňujú, že 70 percent amerického dovozu pochádza z Číny, hovoria o surových, málo spracovaných kovoch. Ich celkový objem dovozu však predstavuje len 22 miliónov dolárov ročne, čo je zanedbateľný zlomok celkového amerického dovozu. Na druhej strane, v prípade spracovaných zlúčenín vzácnych zemín s vyššou pridanou hodnotou majú USA výrazný obchodný prebytok. Ročne vyvážajú zlúčeniny za 355 miliónov dolárov, pričom dovážajú len za 161 miliónov. Až 90 percent tohto amerického exportu pritom smeruje do Číny. Tá je v tomto smere na americký tovar odkázaná.

Nie je to náhoda. Americký priemysel je špecializovaný na úzko profilované high-tech produkty, kde nie je potrebný veľký objem vzácnych zemín. Áno, niektoré sa využívajú aj pri výrobe vojenskej techniky, napríklad jedno bojové lietadlo F-35 obsahuje stovky libier vzácnych prvkov. No týchto lietadiel sa vyrába len obmedzené množstvo. Medzitým ročne vznikajú miliardy smartfónov a ďalších elektronických zariadení – a väčšinu z nich vyrábajú v Číne. Ak by Čína skutočne obmedzila vývoz lacnejších kovových foriem vzácnych zemín, mohla by tým ohroziť dodávky spracovaných zlúčenín, ktoré nevyhnutne potrebuje jej vlastný priemysel. Aj preto bola reakcia trhu zatiaľ tlmená. Trh s týmito prvkami je síce krehký a ceny vysoko kolísavé, no od zavedenia licenciovania sa výrazne nezmenili. Výraznejší nárast okolo 30 percent zaznamenali od januára 2025 len dva prvky, pričom ich ceny sú stále nižšie než v roku 2022. A aj keby ceny vyskočili, vplyv na USA by bol minimálny. Ak americký dovoz surových vzácnych zemín dosahuje 20 miliónov dolárov ročne, aj desaťnásobné zdraženie alternatívnych materiálov by znamenalo len 200 miliónov dolárov, čo je pre americkú ekonomiku zanedbateľná suma.

Napokon, geoekonomické nástroje majú zásadné obmedzenie: väčšinou ich možno použiť len raz. Ak dôjde k obmedzeniu ponuky, odberatelia sa prispôsobia. Nájdu si alternatívnych dodávateľov alebo si vytvoria zásoby. A keď sa opatrenie zopakuje, jeho účinok už bude minimálny. Toto všetko by malo byť varovaním: slepý aktivizmus v mene geoekonómie nemusí priniesť očakávaný efekt – môže byť dokonca kontraproduktívny. Platí to pre Čínu aj pre USA.

