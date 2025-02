Výsledok náhodného experimentu nie je možné predpovedať. A presne taká úloha nás čaká, keď sa snažíme pochopiť, čo prinesie ďalšia éra Donalda Trumpa.

Jediné, čo si v týchto prvých dňoch dovolím tvrdiť, je, že Trump 2.0 začína tam, kde Trump 1.0 skončil – s prekrúcaním faktov, zamotanou logikou a s tým súvisiacim rizikom závažných politických chýb.

Mohol by som spomenúť množstvo krokov, ktoré D. Trump podnikol hneď v prvý deň po návrate, ale môj ekonomický zrak upútalo memorandum, v ktorom načrtol svoju „obchodnú politiku Amerika na prvom mieste“. Týka sa tém, o ktorých píšem už roky – obchodných deficitov, nespravodlivých obchodných praktík, menových kurzov a, samozrejme, ciel – a má zásadný vplyv na americkú aj globálnu ekonomiku.

Zameriam sa len na časť 2(b) tohto memoranda – návrh na zriadenie „Úradu pre externé príjmy“ (External Revenue Service, ERS). Tento rafinovane nazvaný úrad dopĺňajúci Internal Revenue Service (IRS), daňový úrad, má vraj slúžiť ako depozitár obrovských príjmov z ciel, ktoré D. Trump plánuje vyberať od zahraničných obchodných partnerov a používať na financovanie svojej ambicióznej agendy MAGA. Táto myšlienka je však viac než absurdná.

Na začiatok, táto predstava odporuje základnej definícii ciel a ich príjmov. Clo alebo colné poplatky sú daňou uvalenou na zahraničný tovar predávaný v USA, ktorú vyberajú americkí dovozcovia na mieste jeho vstupu do krajiny. Áno, príjmy z ciel počas Trumpa 1.0 výrazne vzrástli. Americká colná a pohraničná správa vybrala v priemere 79 miliárd dolárov ročne od roku 2018, keď D. Trump prvýkrát zvýšil clá. Bol to viac než dvojnásobok v porovnaní so 37 miliardami dolárov vybranými medzi rokmi 2013 až 2017. Napriek tomu clá za posledných sedem rokov predstavovali len 1,8 percenta z celkových federálnych príjmov.

Podľa rozpočtového úradu Kongresu dosiahnu kumulatívne príjmy z ciel v najbližšom desaťročí 872 miliárd dolárov, čo bude približne jedno percento federálnych príjmov v danom období.

Problém s financovaním ERS je, samozrejme, okrajový oproti dlhodobej debate o potenciálnom vplyve ciel. Absorbujú dovozcovia náklady spojené s clami a znížia si ziskové marže? Alebo prenesú tieto náklady na amerických spotrebiteľov vo forme vyšších cien? Alebo zatlačia na svojich zahraničných dodávateľov, aby znížili marže? Alebo, čo je najpravdepodobnejšie, zvolia kombináciu všetkých týchto možností?

Ďalšou črtou tarifnej stratégie D. Trumpa je, že jej hrozba môže byť desivejšia ako samotný účinok. Už len vyhrážky zavedením ciel môžu prinútiť obchodných partnerov USA k ústupkom. Donald Trump bol priamy – varoval Kanadu a Mexiko, že na všetky ich produkty zavedie do 1. februára 25-percentné clá, ak nezastavia tok fentanylu a migrantov do USA.

Podobné hrozby použil voči Číne, aby si vynútil obmedzenie exportu prekurzorov fentanylu a dosiahnutie dohody o TikToku. Áno, 10-percentné clo, ktorým hrozí na čínsky tovar, je len tichým zavrčaním v porovnaní so 60-percentným clom, ktoré sľuboval počas kampane. Ale nadväzuje na prudký nárast efektívnej tarifnej sadzby, ktorej Čína čelí od roku 2018.

Návrh ERS je len časťou rozsiahleho memoranda, ktoré pokrýva všetko od obchodných deficitov a manipulácie s menami po transfer technológií a nespravodlivé obchodné praktiky, ako sú subvencie. Spochybňuje dodržiavanie existujúcich obchodných dohôd, ako je dohoda US-Mexico-Canada Agreement, a zaoberá sa niekoľkými z najkontroverznejších otázok vo vzťahu k Číne.

V mnohých ohľadoch memorandum pripomína pokyny, ktoré dal D. Trump v roku 2017 svojmu splnomocnencovi pre obchod Robertovi Lighthizerovi, čím pripravil pôdu pre obchodnú vojnu s Čínou spustenú o rok neskôr. Jeho prvý týždeň vo funkcii je desivo podobný prvým dňom Trumpa 1.0 – ktoré sa na obchodnom fronte rozhodne nevyznačovali mierom a pokojom.

Často šokujúce kroky D. Trumpa sú marketingovou stratégiou jeho značky, nie výsledkom rozsiahlej reflexie a konzultácií. To platilo pre americkú obchodnú politiku počas jeho prvého obdobia a pravdepodobne to bude platiť aj za Trumpa 2.0. Podfuk s financovaním ERS je jasným príkladom. Ale súčasťou značky D. Trumpa je aj nepredvídateľnosť, ktorá znemožňuje predpovedať, kedy zavrčanie prejde do uhryznutia. Ako vyhlásil na adresu organizácie Proud Boys, ktorá zohrala úlohu pri násilnom povstaní v Kapitole v roku 2021: „Stiahnite sa a buďte pripravení.“

Copyright: Project Syndicate, 2025, www.project-syndicate.org