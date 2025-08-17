- Predstavujeme TREND Týždňa
Čas letných dovoleniek vrcholí. Pre každú tretiu slovenskú domácnosť je však hoci len týždenný rekreačný pobyt nad rámec jej finančných možností. Podľa najnovších údajov trpí závažnou materiálnou a sociálnou depriváciou 408-tisíc Slovákov, teda 7,6 percenta populácie krajiny.
Ich počet sa medziročne zvýšil o viac ako 33-tisíc. Za „závažne“ strádajúce domácnosti sa označujú také, ktoré trpia aspoň siedmimi z celkových trinástich materiálnych nedostatkov. Okrem spomínanej dovolenky medzi ne patrí neschopnosť čeliť nečakaným výdavkom alebo platiť pravidelné platby za bývanie a energie, nedostatočné vykurovanie, nemožnosť konzumovať každý druhý deň mäso alebo ryby, vymeniť opotrebovaný nábytok alebo vlastný automobil.
Na individuálnej úrovni sa k nim potom pridáva absencia internetového pripojenia, nedostatok peňazí na ošatenie a obuv, nemožnosť kúpiť si každý týždeň niečo pre seba, venovať sa voľnočasovým aktivitám a stretávať sa s priateľmi a rodinou.
Zraniteľné skupiny
Vo väčšine uvedených ukazovateľov sú na tom Slováci lepšie ako ostatní Európania, hoci napríklad v schopnosti platiť za bývanie sú medzi západom a východom krajiny priepastné rozdiely. Napriek tomu počet ľudí ohrozených chudobou, ktorý okrem materiálnej deprivácie ovplyvňuje aj nízka intenzita práce a príjmová chudoba, na Slovensku od roku 2020 rastie. Ide tak proti celoeurópskemu trendu.
„Situácia sa medziročne zhoršila v piatich z ôsmich krajov Slovenska. Najvýraznejšie relatívne medziročné zhoršenie situácie bolo v Nitrianskom a Trenčianskom kraji,“ komentoval výsledky za rok 2024 Štatistický úrad SR s tým, že naďalej zostáva najhoršia situácia v Prešovskom kraji, kde percento chudoby alebo sociálne vylúčenie ohrozuje 28 percent obyvateľstva. Najzraniteľnejšou skupinou nie sú dôchodcovia, ale neúplné a početné rodiny. „Domácnosti s jedným dospelým a závislým dieťaťom, ako aj domácnosti s dvoma dospelými a minimálne tromi deťmi vykazujú najvyššiu mieru rizika chudoby a sociálneho vylúčenia,“ upozornila Národná banka Slovenska v analýze s názvom Štrukturálne výzvy.
Náklady na energie
Na správu NBS zareagovala Slovenská klimatická iniciatíva (SKI), za ktorou stoja záujmové združenie Budovy pre budúcnosť, Slovenská asociácia udržateľnej energetiky a Prognostický ústav SAV. Poukázala na to, že energetická transformácia má na Slovensku výrazný sociálny rozmer. „Zatiaľ čo relatívne zabezpečené domácnosti si môžu dovoliť investície do solárnych panelov či tepelných čerpadiel aj bez štátnej podpory, veľká časť populácie jednoducho nemá na počiatočné náklady,“ upozorňuje riaditeľka iniciatívy Kateřina Chajdiaková. Podľa aktuálneho prieskumu SKI až 58 percent domácností, ktoré už dnes zápasia s účtami za energie, nezvažuje žiadne opatrenia na zlepšenie efektívnosti. Hrozí tak, že rozdiely v materiálnej deprivácii sa budú ďalej prehlbovať.
- Pomoc by mala byť adresná
- Mnohí odborníci označujú za slabinu boja s chudobou na Slovensku neadresnosť sociálnych dávok. „Väčšina dávok sa vypláca v porovnateľnej výške pre všetky príjmové skupiny. Nie sú podmienené výškou príjmov ani majetku domácností,“ upozornila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Príkladmi nekoncepčných a populistických dávok sú podľa nej trinásty dôchodok, tehotenské dávky či plošná podpora detí. Pred zmenou legislatívy by preto podľa rady mala prebehnúť spoločenská diskusia o tom, ako vôbec chudobu uchopiť a definovať a aké ciele by mal sociálny systém plniť.