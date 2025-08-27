Zatiaľ čo veľké reťazce majú na mnohé scenáre pripravený manuál, malí a strední podnikatelia často bojujú s nedostatkom kapitálu, skúseností či podpory od samospráv. Súkromní developeri tak neraz suplujú úlohu verejného sektora – investujú v rámci verejného priestoru do zelene, lavičiek či parkovania, aby pritiahli ľudí a udržali nájomcov. O tom, prečo štát a samosprávy nepomáhajú, ako by mohli, a ako sa snaží udržať život v lokálnych obchodných centrách, hovorí konateľ spoločnosti Global Rent Oliver Arpáš.
Prečo samosprávy často zanedbávajú základné úpravy okolia obchodných centier, aj keď by to znamenalo minimálne náklady, ale veľký prínos pre kvalitu mestského priestoru? Musia tieto výpadky suplovať súkromní developeri?
Samosprávam často chýba komplexný pohľad na rozvoj územia, ktoré spravujú. Nemajú urbanisticky spracované „územné plány zón“, a preto si nevedia správne nastaviť priority. Nechápu súvis medzi investíciou do priestoru pri lokálnom nákupnom centre, ktoré obyvateľom sídliska nielen spríjemní nakupovanie, ale súčasne vytvorí zónu na stretávanie sa a oddych. Zvýši to tržby obchodníkov, tí zaplatia vyššie dane a samosprávam sa zvýši príjem. Čo im zas umožní investovať do ďalších potrebných služieb pre obyvateľstvo, ako sú dnes žiadané domy seniorov alebo lokálne zdravotné strediská.
V čom vidíte problém na strane samospráv?
Miestni poslanci často fungujú cyklicky. Tri roky nevidieť žiadnu aktivitu a potom rok pred voľbami rýchlo niečo sľúbia a rozostavajú, aby sa pred takou stavbou mohli odfotografovať a získať hlasy na znovuzvolenie. My podnikatelia a vlastníci lokálnych obchodných budov v skutočnosti suplujeme v týchto všeobecne prospešných investíciách vo verejnom priestore úlohu samosprávy, pretože chápeme význam týchto investícií. Hoci nám to uberá z dosiahnutého zisku, investujeme s vidinou spoločného prospechu. Je to paradox, lebo samospráve platíme nemalé dane z našich nehnuteľností a vytvárame tým poslancom priestor na tento typ investícií. A nakoniec musíme zainvestovať sami.
Ako reagujete na prípady, keď samospráva odstráni lávku k obchodnému centru, ale odmietne vybudovať výťah alebo bezbariérový prístup s tvrdením, že „schody postačujú“?
Presne takúto situáciu riešime v Bratislave v Karlovej Vsi. Magistrát odstránil z dôvodu havarijného stavu lávku pre peších a imobilných vedúcu k prevádzkam v obchodnom dome a bytom na terase. Napriek tomu, že ho miestny stavebný úrad zaviazal vybudovať adekvátnu náhradu, teda externé schody a výťah, magistrát postavil len jednoduché oceľové schodisko, vhodné maximálne ako úniková cesta pri požiari, ale absolútne nevhodné na pohyb mamičiek s detskými kočíkmi, respektíve pohyb starších osôb s barlami alebo invalidnými vozíkmi. Okamžite sme vstúpili do rokovania s magistrátom, pomohli sme s projektom schodov aj výťahu. Prakticky sme celý projekt zafinancovali, ale ani po roku sa nevieme dopracovať k prísľubu, že magistrát si svoj záväzok realizácie adekvátnej náhrady splní. Pravdepodobne je problém v neefektivite, s akou bratislavský magistrát financuje svoje stavby a následne mu chýbajú peniaze v rozpočte.
Akými nástrojmi a aktivitami podporujete malých a stredných podnikateľov pri vstupe do obchodných centier v regiónoch?
Veľké reťazce majú vypracované postupy na každú situáciu, s ktorou by sa mohli stretnúť. Nepotrebujú a ani nevyžadujú radu pri otváraní prevádzok. Menší lokálni podnikatelia potrebujú pomoc a podporu, aj keď nie všetci ju vítajú. Niektorí to považujú za neprimeraný zásah do ich podnikania. My pri vstupe do obchodných centier ponúkame konzultácie o ich podnikateľskom zámere, taktiež možnosť zafinancovať interiér ich prevádzok. Vtedy vstupujeme aj do konečnej podoby dizajnu interiéru.
Podobne podporíme rozbeh prevádzky postupným nábehom nájomného do zmluvne dohodnutej výšky. V ďalšej fáze podnikania ich podporujeme spoločnými reklamnými aktivitami. Združíme naše financie s príspevkom od viacerých menších subjektov v našej budove a zrealizujeme spoločnú bilbordovú alebo letákovú kampaň. Ak lokálnemu obchodníkovi chýbajú peniaze na vybavenie prevádzky, ponúkame možnosť, že zariadenie zakúpime a podnikateľovi dlhodobo prenajímame. Dokonca to v niektorých prípadoch uprednostňujeme – keď ide o situácie, kde chceme ovplyvniť aj dizajn prevádzky, aby nepôsobila príliš lacno a nepríťažlivo.
Spolupracujú samosprávy pri podpore lokálnych podnikateľov alebo túto zodpovednosť ponechávajú výhradne na súkromný sektor?
Podporu lokálnych podnikateľov sme zažili od samospráv len výnimočne. U poslancov prevláda alibizmus podľa hesla: Keď nič neurobím, tak nič nepokazím a nik ma nemôže skritizovať. Občas sa našiel osvietený starosta alebo primátor, ktorý pochopil, že s našou podporou ľahšie splní predvolebné sľuby, a spolupracoval s nami v našich zámeroch. Napríklad pomohol presadiť predaj, prípadne prenájom pozemku na vybudovanie nových parkovacích miest pri obchodnej budove. My sme to vždy spojili s výsadbou verejnej zelene a investíciami do parkových úprav okolia našich budov.
Ako vnímate aktivity štátu na podporu podnikania v regiónoch, najmä menších a stredne veľkých prevádzok?
V súčasnosti nevnímame žiadne aktivity štátu na podporu podnikania malých a stredných prevádzok. Jediným pozitívom sú nižšie dane z príjmu pre najmenších podnikateľov, predovšetkým živnostníkov s obratom do 100-tisíc eur ročne. To sa však týka naozaj len tých najmenších podnikateľov, ktorí zamestnávajú len seba a majú maximálne jednu malú prevádzku.
Ak by vláda naozaj chcela podporiť podnikanie v regiónoch Slovenska, mala by začať reformou dnešného rigidného Zákonníka práce s väčšou podporou čiastočných úväzkov, podporiť dostupnejšie úverovanie hlavne na začiatku podnikania a zaviesť nižšie dane pre všetkých, nielen tých najmenších podnikateľov.
Kde zlyháva štát, keď ide o praktickú podporu podnikania v regiónoch? Ako by mohol najúčinnejšie pomôcť malým firmám?
Štát by sa musel prestať pozerať na podnikateľov ako na škodnú zver. A neklásť malým a stredným podnikateľom polená pod nohy. Malé firmy v začiatkoch sú obvykle v strate a najnovšie musia platiť minimálnu daň, aj keď na ňu nezarobili. Súčasne musia platiť transakčnú daň, aj keď sa ešte len rozbiehajú a šetria každé euro. Zároveň musia čeliť zvyšovaniu daní z nehnuteľností, či už priamo alebo nepriamo cez vyššie nájomné. A to len preto, že štát vzal časť daní samosprávam a odporučil im zvýšiť miestne dane.
Ak chce štát podporiť malé a stredné podniky a prevádzky a tým aj podnikanie v regiónoch, musí systematicky odstraňovať vyššie spomenuté prekážky v podnikaní. Deje sa však opak, dnes súkromník podniká nie vďaka podpore štátu, ale napriek prekážkam, ktoré mu štát kladie do cesty.
Čo by najviac pomohlo začínajúcim malým a stredným podnikateľom?
Pomohli by tieto štyri veci: odborné poradenstvo, lacné úvery, pružnejší Zákonník práce a oslobodenie od daní v prvých rokoch podnikania. My ponúkame to prvé, to druhé nahrádzame pomocou pri investíciách do vybavenia prevádzok, na tretie a štvrté nemáme žiadny dosah.
Aké kroky môže urobiť samospráva pre lokálnych podnikateľov?
Z dlhodobého hľadiska by pomohla tvorba dlhodobej stratégie v tejto oblasti. Mohlo by sa začať dôrazom na urbanizmus v menších mestách a na sídliskách. Vypracované „plány zón“ by neriešili len zastavanosť územia, ale aj hlavné dopravné trasy, MHD, parkovanie, zeleň a tvorbu takzvaných meeting pointov, to znamená miest stretávania sa pre obyvateľov sídlisk, ktoré by mali byť situované v blízkosti lokálnych obchodných centier. Investície samospráv by mohli prednostne smerovať práve do takýchto zón.
Aký je odkaz pre štát a najmä pre samosprávy?
Po prvé, aby sa nebránili investorom a developerom, ktorí chcú investovať na ich území a prinášajú financie, ktoré by štát ani samospráva nedokázala preinvestovať. Po druhé, aby mali spracované dlhodobé plány rozvoja územia, ktoré spravujú, s dôrazom na podporu podnikania. Pomôže to obom stranám. Investorom aj samosprávam. Po tretie, aby podporili tvorbu legislatívy, ktorá je priaznivá pre podnikateľov. Predsa oni zamestnávajú ľudí a ľudia a ich zamestnávatelia platia dane, z ktorých žijú.