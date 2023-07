V súčasnosti sú možné štyri scenáre globálneho ekonomického výhľadu. Tri z nich predstavujú potenciálne vážne riziká s ďalekosiahlymi dôsledkami pre trhy. Najpozitívnejšie je „mäkké pristátie“, kde sa centrálnym bankám vo vyspelých ekonomikách podarí znížiť infláciu späť na dve percentá bez spustenia recesie. Druhá možnosť je relatívne krátka a plytká recesia. Tretím scenárom je tvrdé pristátie, kde si návrat k dvojpercentnej inflácii vyžiada dlhotrvajúcu recesiu s potenciálne vážnou finančnou nestabilitou. Ak snaha skrotiť infláciu spustí vážnu ekonomickú a finančnú nestabilitu, prichádza do úvahy štvrtý scenár: centrálne banky sa rozhodnú povoliť infláciu nad cieľovú úroveň, čím riskujú ukotvenie inflačných očakávaní a pretrvávajúcu špirálu miezd a cien.

V súčasnosti je už eurozóna v technickej recesii, pričom HDP klesol v poslednom vlaňajšom štvrťroku aj prvom štvrťroku 2023, pričom inflácia je stále vysoko nad cieľom. Spojené kráľovstvo ešte nie je v recesii, ale rast sa prudko spomalil a inflácia zostáva tvrdohlavo vysoká. Spojené štáty v prvom štvrťroku prudko spomalili, aj keď jadrová inflácia zostala tiež vysoko. Medzitým sa zdá, že oživenie Číny po pandémii kovidu sa zastavilo, čo spochybňuje relatívne nízky vládny odhad ekonomického rastu. Aj ostatné rozvíjajúce sa trhy a hraničné ekonomiky vykazujú relatívne chudokrvný rast v porovnaní s ich potenciálom, pričom mnohé stále trápi veľmi vysoká inflácia.

Ktorý zo štyroch scenárov je najpravdepodobnejší? Hoci inflácia vo väčšine vyspelých ekonomík klesla, nepodarilo sa to tak rýchlo, ako centrálne banky dúfali. Čiastočne preto, že napätie na trhu práce a rýchly rast miezd prispeli k inflačnému tlaku v sektore služieb. Okrem toho expanzívne fiškálne politiky stále živia dopyt a prispievajú k pretrvávajúcej inflácii.

Centrálnym bankám to sťažilo plnenie ich mandátu cenovej stability. Očakávania trhu, že skončili so zvyšovaním úrokových sadzieb a dokonca začnú v druhej polovici tohto roka znižovať sadzby, sa rozplývajú. Americká centrálna banka, Európska centrálna banka, Bank of England a väčšina ďalších veľkých centrálnych bánk budú musieť ďalej zvýšiť sadzby. V takom prostredí bude spomalenie ekonomiky pretrvávať, čím sa zvýši riziko hospodárskeho poklesu a nového dlhového a bankového napätia. Zároveň geopolitický vývoj – ako napríklad neúspešný pochod wagnerovej skupiny na Moskvu – naďalej tlačí svet k nestabilite, deglobalizácii a väčšej fragmentácii. A teraz, keď oživenie Číny stráca tempo, krajina musí buď presadzovať agresívnu stimulačnú politiku – s dôsledkami na infláciu v celosvetovom meradle –, alebo riskovať výrazné podstrelenie svojho rastu.