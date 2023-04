Ponúkame výber správ z printovej rubriky Slovensko a svet Týždenníka TREND.

V uplynulých mesiacoch nastali v štruktúre vkladov v slovenských bankách viaceré zmeny. Tie sú dôležité z hľadiska štruktúry a stability zdrojov ich financovania. V aktuálnom komentári na to upozornila Národná banka Slovenska. Vklady obyvateľstva v januári medziročne klesli o 1,3 percenta. Slovensko zaznamenalo pokles ako jediná krajina v eurozóne.

„Hlavným faktorom je zníženie objemu bežných účtov od júla do novembra 2022. Hoci termínované vklady začali po dlhom období poklesu približne v rovnakom období rásť, tento rast bol zatiaľ pomerne mierny a nedokázal kompenzovať zníženie na bežných účtoch,“ priblížila centrálna banka. Za nepriaznivým vývojom vkladov môže byť podľa NBS potreba pokryť rastúce výdavky na bežnú spotrebu, prípadne celkové zhoršovanie finančnej situácie. Na druhej strane tento trend do veľkej miery kompenzujú vklady podnikov. Výraznejšie začali rásť najmä termínované vklady.

„Nejde len o nové vklady, ale najmä v januári bol za rastom termínovaných vkladov aj presun z bežných účtov. Hlavným faktorom je pomerne strmý nárast úrokových sadzieb na firemné termínované vklady,“ píšu analytici NBS. Miera konkurencie medzi bankami je tak zrejme v segmente podnikov aktuálne vyššia ako v prípade domácností.

Nahradenie stagnujúcich vkladov domácností firemnými vkladmi znižuje riziko závislosti peňažných ústavov od medzibankového trhu alebo od financovania od centrálnej banky. „To je možné vnímať pozitívne, keďže slovenské banky historicky nemajú s výrazným podielom takéhoto typu financovania skúsenosť. Vklady podnikov sú však v porovnaní s vkladmi domácností menej stabilné aj mierne drahšie,“ varuje NBS.

Nemecko chce, aby v EÚ platili záväzné ciele pri znižovaní štátnych dlhov

Nové rozpočtové pravidlá EÚ majú podľa predstáv Nemecka stanoviť členským štátom záväzné ciele pri znižovaní ich dlhov. Európska komisia vlani v novembri predložila návrh reformy Paktu stability a rastu v EÚ. Ide o dohodu medzi členmi EÚ o koordinácii ich rozpočtových politík, ktorá stanovuje strop pre verejný dlh na úrovni 60 percent hrubého domáceho produktu a pre deficit verejných financií na úrovni troch percent HDP.

Nemecko podľa spomenutého dokumentu navrhuje stanoviť členským štátom s dlhmi nad 60 percent HDP povinnosť znížiť ich každý rok o pol percenta. Pravidlá Paktu stability a rastu úrady pozastavili v roku 2020 z dôvodu covidovej pandémie. Dočasné prerušenie ich platnosti, takzvaná všeobecná úniková doložka, malo vládam umožniť, aby podporili ekonomiky zasiahnuté pandémiou a protiepidemickými reštrikciami. Najvyšší verejný dlh v pomere k HDP na úrovni 170 percent má Grécko, v Taliansku miera zadlženia dosahuje 140 percent. EK plánuje koncom apríla predložiť návrh reformy Paktu a stability a rastu. Členské štáty sú však v otázke ozdravovania verejných financií hlboko rozdelené.

Vo finančnej gramotnosti sme na chvoste EÚ

Slováci sú vo finančnej gramotnosti stredne zdatní a v Európe sú v nej na chvoste. SR podľa prieskumu Európskej centrálnej banky dosiahla 13,3 bodu z 21. Uviedla to Ľubomíra Mardiaková z Across -Private Investments. Najnižšie skóre malo Rumunsko, Bulharsko a Cyprus s menej než desiatimi bodmi. Najlepšie sú na tom Dánsko, Švédsko a Fínsko s vyše 17 bodmi.

„Krajiny s vysokou úrovňou finančnej gramotnosti zvyčajne zapracovali finančnú výchovu do školských osnov a ponúkajú bezplatné alebo nízkonákladové kurzy pre verejnosť. Okrem toho zvyšujú povedomie o finančnej gramotnosti prostredníctvom médií a rôznych a kampaní,“ konštatuje portfóliový manažér spoločnosti Dominik Hapl. Dánsko napríklad zaviedlo celoštátny program finančnej gramotnosti pre deti a mladých, ktorý sa vyučuje od materskej po stredné školy.

OFZ po 10 mesiacoch spustili jednu z pecí

Výrobca ferozliatin OFZ po desiatich mesiacoch opäť spustil výrobu v jednej zo siedmich pecí v Oravskom Podzámku-Širokej. Výrobu v závode vlani odstavili pre vysoké ceny elektriny. „Za desať mesiacov, čo sme odstavení, sme stratili zhruba dve tretiny trhu. Keby sme dlhšie otáľali so spustením, možno by sme o mesiac či dva už nemali pre koho spustiť. Na výrobe budeme tvoriť naďalej stratu, preto sa ju snažíme obmedziť na nutné minimum. Aby sme si pripútali aspoň tých zákazníkov, ktorí sú pre nás životne dôležití,“ vysvetlil výkonný riaditeľ OFZ Branislav Klocok.

Zisk Samsungu v prvom kvartáli strmo klesol

Juhokórejská spoločnosť Samsung Electronics zápasí s prudkým poklesom globálneho dopytu po polovodičoch a so znížením ich cien. Preto podľa vzoru menších rivalov zníži výrobu čipov. Podľa predbežných údajov firme za prvý kvartál padol zisk o 96 percent, v prepočte na 417 miliónov eur. To je najmenší kvartálny zisk za 14 rokov. Prepad je dôsledkom spomaľovania dopytu. Tržby firmy za kvartál padli o 19 percent. Analytici odhadujú, že za prvý tohtoročný kvartál vykáže čipová divízia Samsungu pravdepodobne rekordnú stratu.

Inflácia je na východe EÚ vyššia, dôvodom je aj rozdielny spotrebný kôš

Inflácia je na východe Európskej únie vyššia než na západe. Jedným z faktorov je aj vyšší podiel potravín a energií v spotrebnom koši týchto krajín. Keby bola štruktúra spotreby rovnaká ako v eurozóne, vykázaná marcová inflácia by bola na Slovensku v marci o 0,8 percentuálneho bodu nižšia. Upozornili na to analytici Inštitútu finančnej politiky, ktorý zastrešuje ministerstvo financií.

Inflácia v eurozóne klesla v marci na 6,9 percenta, tempo rastu cien potravín sa však medziročne zrýchlilo na vyše 15 percent. Celkový rast cien v SR v rovnakom období dosiahol 14,8 percenta. „Podiel výdavkov na potraviny a energie tvorí na Slovensku takmer polovicu, kým v eurozóne len necelú tretinu. Keby sme na Slovensku vydávali na potraviny a energie tak ako v eurozóne len tretinu, pri nezmenených rastoch cien jednotlivých zložiek spotrebného koša by celková cenová hladina rástla v marci pomalšie takmer o percentuálny bod,“ priblížili analytici inštitútu.

Ceny potravín v SR však podľa analytikov môžu rásť rýchlejšie aj pre vysoké ceny domácich producentov. Cena komoditného masla je na Slovensku dlhodobo najvyššia v EÚ, aktuálne priemernú cenu prevyšuje o 30 percent. Cena surového mlieka je pritom na Slovensku v porovnaní s EÚ stabilne o desatinu nižšia. Cena slovenskej pšenice je od decembra dokonca vyššia ako priemer EÚ, čo je anomália, ktorá sa naposledy vyskytla pred desiatimi rokmi, upozorňujú analytici Inštitútu finančnej politiky.

Rekordné tržby nemeckých automobiliek

Nemecký automobilový priemysel vlani zvýšil tržby o 23 percent, na rekordných 506,2 miliardy eur. Štúdia spoločnosti -Ernst & Young zároveň ukázala, že v tempe rastu tržieb výrobcovia opäť zväčšili náskok pred dodávateľmi komponentov. Tým sa podarilo zlepšiť tržby len o šesť percent.

Tesla v USA znižuje ceny

Americký výrobca elektromobilov Tesla znižuje ceny svojich vozidiel na domácom trhu o dve až šesť percent. Bolo to už piate zníženie cien v tomto roku. USA sa totiž už tento mesiac pripravujú na pravdepodobné prijatie prísnejších noriem a obmedzení daňových úľav pre elektromobily. Niektorí analytici vyjadrili obavy, že by to mohlo ohroziť ziskové marže Tesly. Cieľom spoločnosti je tento rok dodať zákazníkom 1,8 milióna áut. Od začiatku roka firma znížila cenu základného Modelu 3 o kumulatívnych 11 a základného Modelu Y o 20 percent.

3 percentá

Spomaľovanie rozvinutých ekonomík stlačí tohtoročný globálny rast pod trojpercentnú hranicu. Silné zotavenie je vzhľadom na geopolitické napätie a infláciu v nedohľadne. Vlani sa globálny rast spomalil o polovicu, na 3,4 percenta.,

45 bodov

Aktivita v stavebnom sektore eurozóny v marci klesla už 11. mesiac po sebe a najviac za tri mesiace. Index nákupných manažérov zo sektora sa znížil na 45 zo 47,6 bodu vo februári. Za slabým výkonom bol najmä pokles bytovej výstavby.,

185 miliónov eur

Zahraničnému obchodu SR vo februári pomohla lepšia obchodná bilancia automobilov a minerálnych palív. Bilancia zahraničného obchodu s tovarom skončila v druhom mesiaci roka s prebytkom 184,9 milióna eur.,

53 miliónov eur

Najväčší slovenský výrobca nábytku Decodom v Topoľčanoch plánuje tento rok tržby 53 miliónov eur, o dva milióny viac ako vlani. Export sa na tržbách podieľa 60 percentami. Kuchyne idú najmä do Česka, obývačky do Nemecka.