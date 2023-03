Minulý víkend sa v Prahe konala doteraz najväčšia protivládna a proruská demonštrácia. Skončilo sa to bitkou medzi políciou a skupinou nahnevaných demonštrantov, ktorí sa pokúsili preniknúť do budovy Národného múzea a strhnúť ukrajinskú vlajku. Násilný útok demonštrantov, ktorých zvolali mimoparlamentní proruskí aktivisti a konšpiračné weby so sloganom „Demonštrácia proti chudobe“, mal za následok niekoľko zranených policajtov, ktorí čelili bezprecedentnému útoku davu, a takmer dvadsať zatknutých.

„Očakávam, že organizátori sa dištancujú od týchto násilných činov. Vzbudzuje to dojem, že celá takzvaná demonštrácia proti chudobe bola len zásterkou pre proruské provokácie, a určite nemôžeme byť tolerantní k takýmto prejavom,“ povedal minister vnútra Vít Rakušan. A dal jasne najavo, že polícia bude s podobným odhodlaním pokračovať proti násilným činom demonštrantov aj v budúcnosti.

Spanie v parlamente

Búrlivej demonštrácii na Václavskom námestí predchádzalo podobne búrlivé zasadnutie Poslaneckej snemovne. Najmä predseda extrémistickej strany Sloboda a priama demokracia Tomio Okamura a šéf populistického ANO oligarcha Andrej Babiš zneužili svoje právo na neobmedzený prejav na dlhé hodiny prejavov, počas ktorých napríklad T. Okamura čítal diplomové práce študentov z oblasti ekonómie.

Po štyroch dňoch takmer nepretržitých rokovaní, keď poslanci spali vo svojich kanceláriách a niekoľkokrát v noci jej v tom bránili opozičné obštrukcie, sa vládna koalícia snažila obnoviť poriadok a obmedziť Okamurove a Babišove prejavy maximálnym časom. A. Babiš odmietol opustiť rečnícky pult po polnoci z piatka na sobotu 3. marca. Proti jeho odvolaniu parlamentnými úradníkmi sa opoziční poslanci zhromaždili okolo neho v hysterickom dave, aby ho chránili a bránili vlastným telom.

„Nedostanete nás odtiaľto!“ kričal T. Okamura. Nakoniec však únava väčšiny zákonodarcov urobila svoje. Po druhej hodine ráno sa vedenie Poslaneckej snemovne dohodlo na šesťhodinovej prestávke. Po opätovnom stretnutí poslancov opozičné obštrukcie nepokračovali. Do dvoch hodín sa hlasovanie uskutočnilo a zasadnutie -parlamentu sa napokon skončilo úspešným hlasovaním.

Tri katastrofy

Búrlivá demonštrácia na Václavskom námestí a nevídané vystúpenie v Poslaneckej snemovni majú okrem deštruktívneho správania väčšiny opozície spoločného menovateľa v podobe úplne bezprecedentnej finančnej krízy, do ktorej sa Česká republika dostala po dvoch rokoch covidu a po roku vojny na Ukrajine.

Česká republika bola jednou z finančne najzodpovednejších ekonomík v EÚ v postkomunistickej Európe. Dokonca aj oligarcha Andrej Babiš a jeho ANO vstúpili pred deviatimi rokmi do politiky s myšlienkou, že zlepšia výber daní, znížia korupciu a dajú financie českého štátu do ešte lepšieho poriadku.

Vďaka minimálnym deficitom a v dobrých rokoch aj mierne prebytkovým rozpočtom a slušnej daňovej disciplíne bola na tom Česká republika z hľadiska pomeru dlhu k HDP lepšie ako väčšina západoeurópskych krajín. Jednou z výkladných skríň Českej republiky bola česká koruna, ktorej výmenný kurz voči euru je už dvadsať rokov prakticky stabilný, a inflácia bola takisto jedna z najnižších v Európe.

Začala sa však rúcať s covidom-19, s ktorým sa organizačne nekompetentný premiér A. Babiš vyrovnal rozhadzovaním stoviek miliárd korún. Česká republika mala jedny z najtvrdších obmedzení, najdlhšie zatvorené školy v Európe, jeden z najvyšších počtov obetí covidu-19 na obyvateľa na svete. A. Babiš však dal obyvateľstvu a ekonomike ako celku toľko peňazí, že životná úroveň neklesala a firmy, často mesiace zatvorené, prežili.

Mnohé sociálne skupiny s dôchodcami, hlavnou voličskou skupinou ľavicovo-populistickej strany ANO, si dokonca výrazne polepšili, pričom vysoké úspory obyvateľstva rastú. Štátny rozpočet však v roku 2021 vykázal rekordný deficit 258 miliárd korún, teda viac ako desať miliárd eur.

Koniec bohatších dôchodcov