Jednotliví hráči v segmente zdravotníctva už dlhodobo volajú po revízii úhrad a férovom a transparentnom financovaní nemocníc. Aj preto Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) začal s pravidelným zverejňovaním analýz o financovaní nemocníc. Dbať na kondíciu a hospodárenie zdravotných poisťovní je podľa predsedu úradu pre dohľad Michala Palkoviča jednou z úloh úradu. Ako dodal, táto úloha je priamo spätá s financovaním nemocníc zo strany zdravotných poisťovní. „Musíme sa pozerať aj retrospektívne na to, ako zdravotné poisťovne hospodárili, aby prospektívne tie rozhodnutia, ktoré musia zdravotné poisťovne urobiť v zmene zmluvného vzťahu, boli benchmarkované [porovnávané – pozn. TRENDU],“ uviedol na konferencii Vizionári.

Čo zistili analýzy

Podľa šéfa úradu pre dohľad boli zistené podstatné rozdiely medzi súkromnými zdravotnými poisťovňami a štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. „Teraz však vidíme, že fakultné nemocnice sú podfinancované, univerzitné nemocnice majú zasa príliš nízku produkciu vzhľadom na to, koľko financií dostávajú. Tu však upozorňujem, že tieto majú aj veľa iných funkcií ako vedu a výskum, vzdelávanie a tak ďalej,“ dodal M. Palkovič s tým, že najväčšie nemocnice, ktoré okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonávajú aj iné funkcie v spolupráci s lekárskymi fakultami, by mali mať viaczdrojové financovanie práve kvôli pokrytiu týchto činností. Šéf úradu pre dohľad dodal, že podľa výsledkov analýz sú nemocnice prvej a druhej úrovne, ktoré patria zväčša súkromným spoločnostiam, často preplácané.

Z dát ÚDZS však vyplýva, že najštedrejšie boli platené detské nemocnice, nemocnice v pôsobnosti ministerstva vnútra a ministerstva obrany, nemocnice v sieti Agel a nemocnice v skupine „iné súkromné“. Tieto zariadenia dostali výrazne väčší objem financií, než im určilo Centrum pre klasifikačný systém DRG (CKS) na ministerstve zdravotníctva. Na druhej strane nedostatočne financované boli podľa dát fakultné nemocnice a onkologické ústavy.

Pre reálne zhodnotenie toho, či boli nemocnice financované dostatočne, je dôležité brať do úvahy celkový objem peňazí, ktoré nemocnice dostali za celý rok 2024. Teda aj 191 miliónov eur, ktoré štát poslal svojim nemocniciam dodatočnou platbou zo systému verejného zdravotného poistenia a boli použité na bežnú prevádzku nemocníc.

Po pripočítaní peňazí z tohto balíka sa univerzitným nemocniciam zvýšila efektívna základná sadzba, respektíve cena za jednu normalizovanú hospitalizáciu, na 4 121 eur. Celkovo dostali univerzitné nemocnice minulý rok 524,7 milióna eur a vykonali viac než 127-tisíc normalizovaných hospitalizácií. To znamená, že univerzitné nemocnice reálne dostali za jednu normalizovanú hospitalizáciu takmer o 880 eur viac, než by podľa CKS dostať mali. Celkovo tak dostali univerzitné nemocnice od štátu o 27 percent viac (čo predstavuje 112 miliónov eur), než stanovilo ministerstvo zdravotníctva.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vo svojej analýze uvádza, že fakultné nemocnice dostali o sedem percent nižšie platby, než dostať mali. Tieto nemocnice však dostali dodatočne od štátu takmer 73 miliónov eur na oddlženie. Ak tieto financie vezmeme do úvahy, zistíme, že platba za jednu normalizovanú hospitalizáciu fakultným nemocniciam bola na úrovni 3 190 eur, pričom CKS stanovilo sumu za jednu normalizovanú hospitalizáciu na 2 963 eur. Ak úrad pre dohľad tvrdí, že fakultné nemocnice nie sú financované dostatočne zo strany zdravotných poisťovní, v tomto prípade dáta úradu hovoria o tom, že fakultné nemocnice dostali celkovo o 38 miliónov eur viac, než stanovuje ministerstvo zdravotníctva.

Dodatočné financie dostali minulý rok aj detské nemocnice, ktoré sú podľa dát platené najštedrejšie. Ich príjmy na jednu normalizovanú hospitalizáciu prekročili hranicu stanovenú rezortom až o 45 percent. Detské nemocnice si na minulý rok vyrokovali so zdravotnými poisťovňami lepšie podmienky a tie im poslali o 16,5 milióna eur viac, než stanovuje ministerstvo zdravotníctva. A napriek štedrým platbám od zdravotných poisťovní im štát poslal dodatočné financie, konkrétne takmer devätnásť miliónov eur. Celkovo dostali tieto nemocnice viac než 114 miliónov eur a vykonali 24 360 normalizovaných hospitalizácií. Takto sa detským nemocniciam zvýšili platby na jednu normalizovanú hospitalizáciu až na 4 693 eur, kým suma určená CKS bola na úrovni 3 242 eur.

Paušálne platby mali byť zrušené

Dôležitou témou je spravodlivé rozdelenie financií medzi jednotlivé nemocnice. M. Palkovič v tejto súvislosti pripomína, že systém je založený na prospektívnych rozpočtoch. Čo znamená, že väčšina nemocníc dostáva paušálnu platbu. Otázne však je, čo motivuje nemocnice k produkcii, aby zdravotnú starostlivosť, ktorú zdravotné poisťovne u nemocníc nakúpili, aj reálne dodali. Do procesov musí byť podľa jeho názoru zapojený aj manažment nemocníc, ktorý musí niesť za výsledky zodpovednosť, čo v súčasnosti neplatí.

Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Michal Štofko pripomenul, že keď sa na Slovensku zavádzal úhradový mechanizmus DRG, prospektívne rozpočty nemocníc mali byť primárne akousi ochrannou sieťou, aby sa nemocnice vyhli niektorým efektom, ktoré so sebou mechanizmus DRG prináša. Čo znamená, že by boli niektoré nemocnice podfinancované a iné preplácané. „Na Slovensku sme mali v istom momente prospektívne rozpočty vypnúť a viac tlačiť na produkciu nemocníc. A to sa neudialo,“ povedal M. Štofko s tým, že aktuálne zdravotné poisťovne financujú nemocnice paušálnymi platbami bez ohľadu na ich produkciu. „Platíme za počet pracovných miest a nie za to, čo nemocnice reálne vyprodukujú,“ podotkol.

Podľa riaditeľky banskobystrickej nemocnice Miriam Lapuníkovej možno na jednotlivé zverejnené analýzy hľadieť z rôznych uhlov pohľadu. Konkrétne sú zamerané na analýzu výnosov a na to, ako sú alokované výnosy u jednotlivých poskytovateľov. A nie je dostatok informácií na porovnávanie nákladovosti poskytovateľov. „Väčšie nemocnice hrajú inú ligu z hľadiska komplexnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti a nevyhnutnosti pripravenosti na úkony. V menších nemocniciach nie je nepretržite dostupná špecializovaná diagnostická starostlivosť. Čím je nemocnica väčšia, tým je väčšia potreba mať v dispozícii v službe všetky modality a odbornosti tak, aby bol ten tím komplexný,“ vysvetlila s tým, že väčšie nemocnice musia byť pripravené poskytnúť zdravotnú starostlivosť, kým menšie nemocnice túto povinnosť nemajú.

V tomto prípade je namieste otázka, či by univerzitné a fakultné nemocnice, ktoré vykonávajú aj vzdelávaciu a výskumnú činnosť, nemali byť platené viac. Aktuálne mechanizmy na vykazovanie a úhrady vzdelávaciu a výskumnú činnosť nezohľadňujú. Preto vo výpočtoch nie je možné definovať, o aký objem zdrojov viac by mali tieto nemocničné zariadenia dostávať.

Platení iba na základe DRG

To, že nemocnice dokážu fungovať iba na základe úhradového mechanizmu DRG, potvrdzuje nová Nemocnica Bory. Podľa riaditeľa siete Penta Hospitals International Petra Lednického je to možné tým, že nemocnice skupiny Penta sú orientované na výkon. „Nielenže sme postavili novú, terciárnu nemocnicu v bratislavských Boroch, ale nebáli sme sa ísť do plne výkonového prostredia. To znamená, že Nemocnica Bory je hradená iba za to, čo pacientom reálne poskytne. Nemocnica nemá paušálne platby, funguje čisto na mechanizme DRG,“ prezradil.

Ako podotkol, Nemocnica Bory dodala o 2 400 hospitalizácií viac, než jej zdravotné poisťovne zaplatili. Na porovnanie spomenul Univerzitnú nemocnicu Bratislava, ktorá poskytla o 7 400 hospitalizácií menej, než jej zdravotné poisťovne zaplatili. „To znamená, že sú pacienti, ktorí doteraz neboli liečení preto, že niektoré nemocnice svojím výkonom nenapĺňajú paušálne platby, ktoré od poisťovní dostali,“ vysvetlil P. Lednický.

DRG nevyhovuje všetkým

Podľa M. Lapuníkovej by mali pravidlá platiť pre všetkých rovnako. No pre rôzne lobistické skupiny tieto pravidlá v slovenskom zdravotníctve neplatia. Ako riaditeľka banskobystrickej nemocnice mala záujem dohodnúť s poisťovňami také podmienky, ktoré by nemocnici umožňovali prejsť na plný DRG mechanizmus. Zdravotné poisťovne jej požiadavku údajne zamietli s tým, že by nemocnici museli začať platiť omnoho vyššie sumy.

Zdravotná poisťovňa Union v reakcii na vyhlásenie riaditeľky nemocnice uviedla, že už v súčasnosti má dohodnutý plný DRG mechanizmus s niektorým nemocnicami tam, kde k tomu dospela po vzájomnej dohode s poskytovateľom. „Každopádne vzhľadom na obmedzené zdroje verejného zdravotného poistenia a výdavkové limity legislatívne dané pre jednotlivé zdravotné poisťovne aj takzvaný plný DRG mechanizmus musí byť vždy spojený s určitou formou stropovania. Bližšie nebudeme verejne komentovať obsah rokovaní s konkrétnym zmluvnými partnermi,“ uviedla hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Faktom však je, že mechanizmus DRG určuje finančná náročnosť hospitalizácie na základe toho, čo sa pacientovi robilo a čo mu vlastne je. Na posúdenie sa používa takzvaná relatívna váha, na základe ktorej sa určí, či je napríklad operácia slepého čreva pre nemocnicu náročnejšia než hospitalizácia pacienta po infarkte. Pomocou relatívnej váhy sa získa cena za hospitalizáciu. DRG systém potom podľa toho, čo nemocnica vykonala, vypočíta celkový účet za isté obdobie, ktorý prepláca zdravotná poisťovňa.

Nevyhnutným predpokladom na zavedenie systému sú však vypočítané adekvátne relatívne váhy a definované základné sadzby pre jednotlivé kategórie nemocníc v rámci optimalizácie siete nemocníc. To znamená podľa jednotlivých úrovní.

Veľké nemocnice však zmena úhrad výkonov na základe DRG môže dostať do ešte väčšej straty. DRG systém síce prepláca výkony nemocniciam, no do úvahy neberie ich bazálne účtovníctvo. Podľa riaditeľa a analytika Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO Dušana Zachara práve veľké štátne nemocnice často poskytujú aj takú zdravotnú starostlivosť, ktorá je typická pre menšie regionálne nemocnice. Ich náklady sú však oveľa vyššie. „Keby tieto zdravotnícke zariadenia poskytovali jednoduché zdravotné výkony, ktoré sú hodnotené v rámci DRG nižšou váhou, čiže majú nižšie medicínsko-ekonomické náklady, môže im to priniesť ďalšie straty,“ vysvetlil.

V prípade, že by ministerstvo úhradový mechanizmus DRG zaviedlo naraz a plošne, niektoré nemocnice by zo systému dokázali benefitovať, iné by sa zasa mohli dostať do finančných ťažkostí. Dôvodom je to, že DRG neprináša do nemocníc viac peňazí, ale prináša iné rozdelenie súčasných disponibilných zdrojov medzi rôzne zdravotnícke zariadenia.

Práve pre hrozbu väčšej straty bude nevyhnutné nastaviť férové podmienky. „Cieľom ministerstva by nemalo byť to, aby boli veľké štátne nemocnice zvýhodňované. Pravidlá by mali byť nastavené tak, aby boli férové pre všetkých a aby nemali likvidačný charakter bez ohľadu na to, kto je vlastníkom, respektíve kto danú nemocnicu prevádzkuje. V tom spočíva hrozba,“ povedal D. Zachar.

D. Zachar pripomína, že je nevyhnutné myslieť na to, že ťažšie a komplikovanejšie výkony si vyžadujú aj vyššie náklady. „Systém DRG by mal byť optimálne nastavený tak, aby žiaden zdravotnícky výkon nebol viac či menej ziskový alebo stratový. Dobre nastavený platový mechanizmus by mal sledovať cieľ, ktorým je to, aby bol každý výkon rovnako profitabilný,“ vysvetlil.

Produkcia im pre odborárov klesne

Vplyv na výkonnosť nemocníc majú aj nové podmienky, ktoré vyrokovalo Lekárske odborové združenie (LOZ). To dosiahlo zakotvenie 37,5-hodinového pracovného času v nemocniciach. Napríklad v nemocnici v Banskej Bystrici to situáciu podľa riaditeľkiných slov skomplikovalo.

Lekárski odborári trvali na skrátení týždenného pracovného času lekárov zo 40 hodín na 37,5 hodiny. Lekári pre skrátenie pracovného času budú musieť podľa ministerstva zdravotníctva odpracovať viac nadčasov kvôli zachovaniu produkcie. „Keďže dôjde k zníženiu fondu riadneho pracovného času a aby sa zabránilo k pomernému výpadku produkcie,“ uvádza ministerstvo. Táto zmena pracovného času sa týka 7 644 lekárov, čo bude mať vplyv aj na financie. Priemerná hodinová mzda za rok 2025 za prácu nadčas bola podľa dát Národného centra zdravotníckych informácií určená na úrovni 40,09 eura, kým hodinová mzda v riadnom pracovnom čase bude tento rok nižšia, na úrovni 31,41 eura.

Tým, že lekári budú namiesto 40 hodín pracovať týždenne 37,5 hodiny, pri nezmenenom počte celkových odpracovaných hodín sa 2,5 hodiny týždenne bude odmeňovať vyššou priemernou hodinovou sadzbou, teda sadzbou za nadčas.

Kým v minulom roku lekári odpracovali mesačne priemerne 129 hodín v riadnom pracovnom čase a 38 hodín nadčasu, po skrátení týždenného pracovného času sa tento pomer zmení. Po novom by podľa doterajších dát mali odpracovať priemerne 120,4 hodiny v riadnom pracovnom čase a 46,6 hodiny nadčasov mesačne.

V roku 2025 si táto zmena vyžiada zhruba 4,4 milióna eur, keďže má platiť od 1. septembra 2025. Výdavky na túto zmenu pracovného času sa však zmenia v budúcom roku a vyžiadajú si vyše štrnásť miliónov eur.

Predpoklady potvrdila aj riaditeľa banskobystrickej nemocnice M. Lapuníková. „Ku koncu roka s určitosťou dôjde k poklesu výkonu nemocnice. Konkrétne u nás v Rooseveltovej nemocnici sme zo 40-hodinového pracovného času prešli na 37,5-hodinový týždenný pracovný čas. Čoho výstup bude pokles produkcie o päť percent. A zároveň budeme čeliť nárastu mzdových nákladov, čo sa vyšplhá na osem až desať miliónov eur v priebehu roka. Na jednej strane si udržíme personál, čo je veľmi pozitívne, no na druhej strane dôjde k poklesu produkcie a bude ošetrených menej pacientov,“ uzavrela.