Slovensko sa za posledné desaťročie posunulo bližšie k naplneniu jedného z ideálov komunizmu: k majetkovej rovnosti. V žiadnej inej krajine vrátane tých, ktoré sa o túto métu usilujú, ako je Bielorusko či Čína, nie je priekopa medzi bohatými a chudobnými taká plytká ako na Slovensku. V dôsledku toho krajina exceluje aj v rebríčkoch skúmajúcich mieru chudoby.

Na Slovensku je skrátka veľmi málo extrémne bohatých, ale aj extrémne chudobných ľudí. Dokazujú to najnovšie údaje dvoch ukazovateľov: porovnanie krajných príjmových kvintilov (pätín populácie) od Eurostatu a Giniho koeficientu, ktorý publikuje Svetová banka a OECD.

Sever proti Juhu

Prvý z nich hovorí, že 20 percent najbohatších Slovákov zarába iba 3,3-násobok toho, čo 20 percent najchudobnejších. Porovnateľne malé rozdiely panujú v rámci Európy iba v Slovinsku (3,2), Česku a Belgicku (3,5). V EÚ je priemer 5,2-násobok.

V Lotyšsku, Litve, Rumunsku a Bulharsku je priepasť medzi skvelými a mizernými príjmami hlbšia. Ešte zaujímavejší je vývoj tohto ukazovateľa v čase. Kým v Rakúsku a ďalších vyspelých štátoch od roku 2004, keď Slovensko vstúpilo do Európskej únie, príjmová nerovnosť vzrástla, v krajinách Vyšehradu, naopak, klesla. Tento pokles bol najvýraznejší v Poľsku a na Slovensku.

Etalónom na meranie distribúcie bohatstva v spoločnosti je koeficient, ktorý zostavil taliansky štatistik Corrado Gini v roku 1912. Nadobúda hodnoty od nuly do jednej, pričom nula by znamenala, že všetci občania majú úplne rovnaké majetky, a jednotka, že jediný človek vlastní všetko. V reálnych spoločnostiach sa v súčasnosti jeho hodnoty pohybujú od 0,23 do 0,63. Tú najvyššiu vykazuje Juhoafrická republika, najnižšiu Slovensko.

Medzi spolupútnikov Slovenska na ceste k rovnostárstvu patrí aj v tomto ohľade Česko (Gini 0,24), Belgicko (0,25), Slovinsko (0,27), ale aj Bielorusko (0,24) škandinávske krajiny (0,25 až 0,27). Na zozname krajín s vysokým Giniho koeficientom sú popri JAR aj ďalšie juhoafrické štáty, Sýria (0,56) či Kolumbia (0,54). V Európe sú nožnice najviac roztvorené v Bulharsku (Gini 0,40) a v Turecku (0,42).

Tiene nad číslami