Podiel súkromných platieb v slovenskom zdravotníctve sa pohybuje na úrovni 20 percent, presnejšie vo výške od piatich až do 70 eur. Za návštevu u ambulantných lekárov podľa dát Advance Institute platí zhruba polovica pacientov. Dáta ukazujú, že pacienti platia ročne z vlastného vrecka zhruba 300 miliónov eur, čo je asi štvrtina výdavkov na ambulantnú zdravotnú starostlivosť na rok. Aj o tom sme sa rozprávali s výkonnou riaditeľkou Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Naďou Trenčanskou Bedušovou.

Povedzme si na úvod, ako sú vlastne platení ambulantní lekári.

Ambulantná sféra je prioritne financovaná zo štátneho rozpočtu, respektíve z verejného zdravotného poistenia. Ekonomicky činní, teda pracujúci, si odvádzajú zdravotné odvody a za ekonomicky nečinných odvádza štát takzvanú platbu za poistenca. Malo by to fungovať tak, že tieto platby by mali plnohodnotne pokrývať celý sektor zdravotníctva, čo sa, žiaľ, nedeje.

Z akého dôvodu?

To financovanie je nedostatočné. Premenných je veľmi veľa. A myslím si, že sa na tom zhodneme všetci, ktorí sa v sektore pohybujeme a venujeme sa tejto problematike. Zásadným dôvodom je, že systém je nastavený spôsobom, ktorý nie je udržateľný. Nie je to problém iba Slovenska. Negatívny vývoj populačnej krivky spôsobuje, že nám prudko starne obyvateľstvo, ktoré sa dožíva vysokého veku, no, žiaľ, v zlej zdravotnej kondícii. To je jeden zo záťažových faktorov. Máme veľa starších, polymorbídnych pacientov s viacerými diagnózami, ktorí sú ekonomicky nákladní. A zdravotná starostlivosť, ktorá sa im poskytuje, je naozaj finančne náročná. Kým títo obyvatelia už do systému odvodov neprispievajú, ekonomicky činných je z roka na rok menej. To znamená, že čím ďalej menší podiel ekonomicky činných ľudí sa skladá na čím ďalej väčší podiel ekonomicky nečinných ľudí. A toto dlhodobo nedokážeme udržať.

Máme teda ekonomicky aktívnych ľudí, ktorí odvádzajú zdravotné odvody, a ekonomicky neaktívnych, za ktorých odvádza štát takzvanú platbu za poistenca. Ako je nastavená táto platba?

Platba sa v posledných rokoch zvyšovala. Pravou však je, že bola dlhodobo veľmi poddimenzovaná. A bude obrovským problémom ten deficit pokryť. Do toho nám, samozrejme, pribúdajú iné negatívne ekonomické faktory.

Aké?

V tomto roku to boli konsolidačné opatrenia a rôzne iné záťaže. Len čo nám na jednej strane štát pridá, tak nám zase okamžite druhou rukou uberie dvakrát toľko. Myslím si, že takto nastavený systém dlhodobo už nebude možné udržať. Neviem si predstaviť ako. Najmä keď za poistencov štátu sa platí zo štátneho rozpočtu, a teda vieme, v akom stave sú verejné financie, v akom stave je štátny rozpočet, ktorý je financovaný z daní a odvodov ekonomicky činného obyvateľstva. A ekonomicky činných máme tak zaťažených vysokými daňami a odvodmi, že si už nemôžeme dovoliť žiadne dodatočné záťaže. Čiže toto je ťažko riešiteľná otázka. Jednoducho povedané, v sektore zdravotníctva nie je dostatok zdrojov navyše a nie sú úplne efektívne využívané.

Prečo vlastne lekári vyberajú od pacientov neoficiálne poplatky? Naozaj len preto, že sektor je nedostatočne financovaný? Aké sú ďalšie dôvody?