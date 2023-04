Pozrite si výber TREND Analyses z investičných zámerov avizovaných v prvom kvartáli roka 2023:

Investícia Porsche na Považí bude vyššia

Investor: Porsche Werkzeugbau (nemecký investor)

Lokalita: Horná Streda

Investícia: 1 miliarda eur

Zámer: výroba batériových modulov

O pripravovanej fabrike na výrobu batériových modulov do budúcich a existujúcich elektromobilov značky Porsche sa na Považí hovorí už niekoľko rokov. Podnik mal pôvodne dodávať časti karosérií, ale nedávno avizoval zmenu výrobného plánu.

V závode chce vyrábať batériové moduly. Najnovšie Porsche mení plány aj v objeme investície. Porsche Werkzeugbau pri Hornej Strede preinvestuje zhruba miliardu eur. V novej fabrike sa budú vyrábať a montovať podzostavy batériových článkov, ktoré sa ďalej budú montovať do modulov a následne skúšať a testovať.

Namiesto karosérií sa tak Porsche zameria na elektromobilitu a výrobu dielov pre najobľúbenejšie modely materskej značky. Obzvlášť pre populárny elektrický model Taycan. Produkcia by sa mala rozbehnúť už koncom budúceho roka. Do Hornej Stredy budú prichádzať základné malé batériové články od ázijských subdodávateľov etablovaných v Európe. Tie bude potom nový závod spájať do finálnych zostáv pre komplexné batériové moduly.

Okrem modelu Porsche Taycan by mali smerovať do bratislavského dcérskeho podniku Volkswagen Slovakia a jeho ohlásenej plne elektrickej verzie luxusného SUV Porsche Cayenne. Pôvodne chcela materská skupina v rámci svojej slovenskej strojárskej odnože preinvestovať asi štvrtinu tejto sumy a dať prácu tisícke ľudí. Podľa avizovaných informácií prinesie násobne väčšia investícia prácu približne šiestim stovkám zamestnancov.