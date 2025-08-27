Gastronómia na Slovensku zažíva obdobie rozmachu. Po celej krajine vznikajú nové reštaurácie a koncepty, ktoré prinášajú čerstvú energiu a dokazujú, že slovenská kuchyňa dokáže osloviť aj medzinárodné publikum. Kvalitu domáceho prostredia potvrdili aj dva prestížne zahraničné bedekre, ktoré zaradili viaceré slovenské podniky medzi gastronomické destinácie hodné pozornosti.
Generácia zapálených jednotlivcov
Rozvoj je postavený na silnej generácii zapálených jednotlivcov, ktorí vedia okolo seba budovať úspešné tímy a pretvárať tradičné recepty na moderné zážitky. Z kuchýň sa tak stávajú kreatívne dielne, kde sa spája lokálna surovina s inovatívnym prístupom a výsledkom je gastronómia, ktorá obstojí v európskej konkurencii. Pozitívny trend badať v hlavných mestách aj v regiónoch.
Menšie prevádzky prinášajú hosťom autentickú atmosféru a sústreďujú sa na udržateľnosť a lokálnych dodávateľov. Podľa odborníkov je počet kvalitných podnikov na Slovensku historicky najvyšší. Hosť si môže vybrať medzi tradičnými jedlami v modernej podobe, finediningovými zážitkami aj konceptmi, ktoré odvážne experimentujú s chuťami.
Hoci sa reštaurácie a kaviarne stávajú ťahúňmi cestovného ruchu a slovenská gastronómia je súčasťou kultúrnej identity krajiny, potrebuje ďalší rozvoj. Dôležité je udržať doma talenty vrátane kuchárov a zabezpečiť pre nich vzdelávanie. Viaceré reštaurácie totiž zápasia s nedostatkom personálu.
„Budúcnosť gastronómie závisí od toho, ako dokážeme reagovať na nedostatok pracovníkov a meniace sa potreby trhu. My v METRO veríme, že riešením je digitalizácia, modernizácia prevádzok a investícia do vzdelávania tak, aby gastronómia zostala dostupná pre všetkých,“ zdôrazňuje generálny riaditeľ METRO Slovakia Romain Vincent.
Návraty zo zahraničia
Napriek náročnej situácii existuje pozitívny trend: čoraz viac mladých kuchárov sa po skúsenostiach v zahraničí rozhoduje vrátiť späť na Slovensko. Chcú si otvoriť svoj podnik, priniesť nové chute a budovať kvalitu doma. Tieto návraty sú dôkazom, že slovenská gastronómia má potenciál – ak sa vytvoria správne podmienky.
Skúsenosti získané v zahraničí zvyšujú domácu kvalitu. Mladí kuchári sa naučia nové techniky, spoznajú iný prístup k zákazníkom a po návrate tieto poznatky využívajú v domácich reštauráciách. To môže byť dôležitým motorom rozvoja celého sektora. Slovenská gastronómia môže prepojiť tradíciu, lokálne suroviny a moderné technológie tak, aby si nielen udržala konkurencieschopnosť, ale si aj vybudovala vlastnú medzinárodne rozpoznateľnú identitu.
„Máme veľa kvalitných odborných škôl, ktoré vychovávajú šikovných kuchárov. Mladí kuchári by mali mať možnosť ísť na stáže do zahraničia, kde získajú cenné skúsenosti, a následne ich priniesť späť domov, aby obohatili slovenskú gastronómiu,“ poznamenáva R. Vincent s tým, že síce technológie uľahčia časť procesov, ale kreatívne varenie a znalosť tradícií nenahradia.
Majstri a študenti
Získať a udržať mladých ľudí v gastronómii si vyžaduje kombináciu motivácie, podpory a možností rozvoja. Na tieto potreby reaguje METRO akadémia – vzdelávací program, ktorý ponúka študentom stredných odborných škôl prípravu do praxe. Tí najlepší sa učia od špičkových šéfkuchárov a nazrú do rôznych typov prevádzok.
„Ukazujeme im, ako sa dá variť kvalitne z dobrých surovín a ako využiť potenciál lokálnych produktov,“ vysvetľuje R. Vincent. V akadémii študenti objavujú kreatívnu stránku gastronómie, učia sa pracovať s ľuďmi a organizovať si čas. Navyše si rozvíjajú zodpovednosť, ktorá ovplyvňuje výsledok celého tímu.
Skúsenosti im otvárajú oči a pomáhajú vnímať prácu v gastronómii ako perspektívnu kariéru. Komplexný pohľad prispieva k zvyšovaniu kvality gastro sektora. „V dlhodobom horizonte to znamená stabilnejšiu a kvalitnejšiu pracovnú silu.“
Program trojmesačnej stáže v prestížnych reštauráciách pod dohľadom špičkových kuchárov zostavil spolu s METRO jeden z mentorov, Daniel Tilinger z reštaurácie ECK. Skúsenosti približujú študentom reálnu prax v profesionálnych kuchyniach a posilňujú ich odborné a osobnostné zručnosti. Cieľom je, aby mladí zostali v odbore – cez kvalitné vzdelávanie, mentoring a skúsenosť z top prevádzok.
Študenti navyše prinášajú do gastronómie nové pohľady a energiu do tímu. Mentor z Gašperovho Mlyna Jozef Breza si myslí, že medzi týmito študentmi by sa mohli objaviť budúce talenty, ktoré môžu tvoriť novú mapu slovenskej gastronómie. Podľa Lukáša Heusera z reštaurácie Origin v Lučenci treba študentov výchovou a pracovnou pohodou motivovať k tomu, aby ostali na Slovensku. Cieľom akadémie je ukázať, že aj na Slovensku sú podniky, ktoré berú do úvahy work-life balance a nevnímajú študentov len ako lacnú pracovnú silu.
Budúcnosť gastra
Pozitívne skúsenosti potvrdzujú samotné školy. Riaditeľ SOŠ hotelovej v Starom Smokovci Pavol Hudáček víta vysokú odbornú úroveň a kvalitu mentorov. Zapojiť do METRO akadémie najlepších študentov odporúča aj ostatným školám. Trojmesačný program zaujal aj študentov.
„Slovenská gastronómia má veľké bohatstvo v tradičných receptoch a kvalitných lokálnych surovinách. Ich moderná interpretácia, doplnená o nové technológie a udržateľné prístupy môže ponúknuť niečo jedinečné. Dôležitá je spolupráca kuchárov, farmárov, škôl a partnerov, ktorí spoločne prezentujú slovenské jedlo,“ zdôrazňuje R. Vincent s tým, že takto si slovenská gastronómia môže získať vlastnú identitu, rozpoznateľnú aj v zahraničí.
Vzdelávanie ako kľúč ku kvalitnejšej gastronómii je cieľom aj do budúcna. METRO akadémia chce dlhodobo podporovať spoluprácu medzi školami, reštauráciami a profesionálnymi kuchármi. Dôležité však je, aby štát ponúkol mix stimulov na udržanie mladých kuchárov na Slovensku. Podľa R. Vincenta musia byť reštaurácie ekonomicky udržateľné a mali dostatok hostí.
Podpora cestovného ruchu a vytváranie podmienok, aby si ľudia mohli dovoliť chodiť do reštaurácií, je preto kľúčová. „Rovnako dôležité je, aby kuchári pracovali v moderných podmienkach porovnateľných so zahraničím, k čomu pomáhajú investície do infraštruktúry a lepšie prepojenie škôl s praxou,“ uzatvára odborník.
- Kuchársky päťboj
Súčasťou akadémie je každoročne organizovaná súťaž Kuchársky päťboj, ktorá slúži ako vstupná brána pre mladé talenty. Pod vedením pedagógov študenti súťažia v piatich disciplínach, ako sú krájanie zeleniny, filetovanie ryby či vykosťovanie mäsa. Na priebeh dohliada odborná porota zložená z profesionálnych šéfkuchárov, ktorí hodnotia technickú precíznosť i rýchlosť predvedenia úloh. Súťaž vyvrcholí celoslovenským finále, z ktorého vzíde víťazný tím ročníka. Na súťaž nadväzuje trojmesačná stáž v prestížnych reštauráciách, ktorá študentom ponúka možnosť získať skúsenosti pod vedením top šéfkuchárov. Tým sa METRO akadémia odlišuje od bežných školských aktivít – poskytuje súťažné formáty a praktické vzdelávanie v profesionálnych kuchyniach. (ts)