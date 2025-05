Technologický pokrok posúva hranice inovácií a otvára nové príležitosti nielen pre výskum a vývoj, ale aj pre súkromných investorov. Najmä deeptech segment – teda technológie založené na hlbokom vedeckom alebo technickom know-how – sa stáva cieľom rastového kapitálu. Kým kedysi bol prístup k takýmto projektom vyhradený len veľkým investičným fondom či korporáciám, dnes do nich môžu vstúpiť aj individuálni investori. Platformy hromadného financovania tak premieňajú doteraz ťažko dostupné inžinierske riešenia na investičné príležitosti s možnosťou podieľať sa na raste firmy.

Impulz pre kapitál

Svet špecializovaných technológií, ktoré nachádzajú uplatnenie v obrannom, vo vesmírnom či v leteckom sektore, sa stáva cieľom rastového kapitálu. Tento trend reflektuje nielen geopolitický vývoj a meniace sa bezpečnostné stratégie, ale aj zvýšenú potrebu transparentnosti, dôveryhodnosti a technologickej integrity v spracúvaní údajov. Investičné platformy hromadného financovania, akou je Crowdberry, umožňujú investorom priamy vstup kapitálu do vybraných spoločností výmenou za podiel. Tento model predstavuje podľa partnera spoločnosti Crowdberry Michala Nešpora logický vývoj, ktorý reaguje na dopyt investorov po zmysluplných a transparentných investičných príležitostiach. Takým je aj svet špičkových deeptech firiem, ktoré sa odlišujú od tradičných softvérových riešení nielen v tom, čo robia, ale aj v spôsobe, ako to robia. Riešenia, ktoré kombinujú blockchainové architektúry s kryptografickými metódami otvárajú nové možnosti nielen na zabezpečenie integrity dát, ale aj pre investorov.

Príkladom je firma 3IPK. „Hlavným technickým diferenciačným faktorom je, že naša technológia umožňuje garantovať autenticitu a integritu aj veľmi senzitívnych dát – a to vďaka tomu, že využívame metódy kryptografického hashovania v kombinácii s blockchainovým systémom, aby sme vedeli preukázať originalitu dát, ktorých obsah my sami nepoznáme,“ vysvetľuje spoluzakladateľ 3IPK Juraj Zámečník.

Testovanie vo vesmíre

Riešenia spoločnosti na rozdiel od etablovaných konkurentov nevyžadujú, aby zákazník ukladal dáta v ich systémoch. Výhodou teda je, že firma preukazuje autenticitu aj veľmi kritických dát, čo je typický príklad obranného a bezpečnostného priemyslu. Technológiu v súčasnosti testujú v podmienkach, ktoré patria medzi najnáročnejšie – vo vesmírnom priestore. „3IPK ako prvá súkromná spoločnosť na svete testuje svoj softvér priamo vo vesmíre – na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS). Preukázanie spôsobilosti zabezpečiť ochranu satelitných snímok v ,end-to-end‘ režime, teda kompletnom riešení od nasnímania snímky kamerou na palube satelitu cez komplexnú procesingovú dátovú reťaz až po finálne spracovanie snímky na Zemi, je unikátne a výrazne nás odlišuje od konkurencie,“ dodáva J. Zámečník. Práve schopnosť demonštrovať technológiu v praxi – v podmienkach, kde je nulový priestor na zlyhanie – predstavuje zásadný rozdiel oproti teoretickým riešeniam konkurencie. Tieto dôkazy sú často rozhodujúcim faktorom pri získavaní veľkých a dlhodobých kontraktov.

Rastová stratégia

Technologická výnimočnosť sama osebe nestačí. Rozhodujúce je, do akej miery je spoločnosť schopná premeniť ju na dlhodobý obchodný rast a zároveň napĺňať kritériá investovateľnosti. To znamená nielen technickú pripravenosť, ale aj obchodnú stratégiu, organizačnú zrelosť a prítomnosť na trhoch, kde o takéto riešenia je záujem. „Naše najbližšie kroky na dosiahnutie našich ambícií sa týkajú jednak ďalšieho technického vývoja našich produktov, najmä ich industrializácie, ako aj rozvoja nášho predajného tímu, aby sme dokázali pokryť najmä trhy v západnej Európe a neskôr aj na americkom kontinente,“ zdôrazňuje J. Zámečník s tým, že cieľom je dosiahnuť tržby presahujúce 29 miliónov eur do roku 2028.

Expanzia smerom na západ nie je náhodná. Súvisí so zmenami v obranných stratégiách Európskej únie. „V najbližších troch rokoch sú pre nás kľúčové trhy vesmírneho a obranného priemyslu v západnej Európe. Praktickým výstupom a príležitosťou je program Re-arm Europe, ktorý prinesie príležitosti pre európsky obranný priemysel – vrátane inovatívnych firiem ako 3IPK.“

V prípade 3IPK je investičný model na platforme Crowdberry nastavený tak, že investori spoločne vstupujú do spoločnosti kapitálovým vkladom vo výške dvoch miliónov eur, ktorý bude doplnený koinvestorom až do sumy sedem miliónov eur. „Hoci veľký investor prináša významný kapitál a môže získať reprezentáciu v orgánoch spoločnosti, napríklad v dozornej rade, podiely všetkých investorov sú právne chránené,“ dodáva M. Nešpor.

Investičná zmluva upravuje podmienky pre všetkých investorov, práva su naviazané na výšku spoluinvestície. Menší investori cez Crowdberry sú združení v investičnej účelovej spoločnosti a vystupujú tak spoločne silnejším hlasom voči cieľovej spoločnosti, napríklad 3IPK. Majú tak zabezpečený prístup k rozhodovacím právam, informáciám aj výnosom spolu s väčšími investičnými fondmi. Každý menšinový investor je prostredníctvom účelovej investičnej spoločnosti spoluvlastníkom firmy a v nej má pomerné hlasovacie práva podľa svojho podielu zodpovedajúcemu výške investície. Investorom môže byť každý, kto má apetít investovať do inovatívnych firiem.

Kapitál z regiónu

Dôležitým aspektom investičnej logiky je pôvod kapitálu a prepojenie technologického a investičného ekosystému medzi Slovenskom a Európou. Firma sa vedome rozhodla zapojiť do financovania cez platformu Crowdberry, ktorá umožňuje vstup slovenským aj európskym investorom. A to všetkým, ktorí chcú investovať do preverených a inovatívnych firiem. 3IPK je slovenská spoločnosť, ktorá pôsobí aj na francúzskom trhu. Prvé investície pochádzajú od slovenských investorov. „Keďže Crowdberry poskytuje unikátnu príležitosť v prístupe k súkromnému kapitálu na Slovensku, rozhodli sme sa časť financovania nášho aktuálneho investičného kola realizovať cez Crowdberry. Veríme, že tento prístup prispeje k prepájaniu slovenského a európskeho trhu – nielen pokiaľ ide o technológie, ale aj investičné príležitosti,“ zdôrazňuje J. Zámečník.