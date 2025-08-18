Krajina istôt sa rozhoduje, či bude čeliť najväčšej neistote vo svojej histórii. Nevytvára ju nič menšie ako nový jadrový blok v Jaslovských Bohuniciach. Robert Fico ju označil za „životne dôležitú“ a potrebnú z dôvodu energetickej sebestačnosti Slovenska.
Slovenský premiér v pomerne krátkom čase zmenil hlavnú energetickú tému krajiny z potreby ruského zemného plynu na potrebu amerického jadra. „Každý rozumný človek na svete vie, že náročné požiadavky života a ambiciózne klimatické ciele sa nedajú dosiahnuť bez jadra,“ uviedol predseda slovenskej vlády a doplnil, že „z našej strany je táto dohoda už ‚vyštrnganá‘... a čakáme na posledné stanovisko Spojených štátov amerických.“
Ako hlavné dôvody dohody R. Fico uviedol predpokladaný nárast spotreby elektriny o 80 percent a nemožnosť tento objem zabezpečiť obnoviteľnými zdrojmi. Krajina je tak blízko podpísania medzivládnej dohody, ktorá posunie Slovensko o krok bližšie k výstavbe šiesteho reaktora.
Kým uzavrieť dohodu je pomerne jednoduché, jej realizácia bude najkomplexnejšia úloha, pred ktorou Slovensko kedy stálo. A to nielen z technického a dodávateľského hľadiska, ale najmä z finančného. Slovenské fiškálne kapacity sú výrazne napäté a časom sa budú pre starnutie populácie ešte zhoršovať. Ak nevyjdú finančné predpoklady, ktoré stoja za projektom, slovenskí daňoví poplatníci sa ocitnú na háčiku miliárd eur, keď budú musieť elektrinu z jadra splácať.
Logika, o ktorú sa opiera slovenský premiér, je jasná a priamočiara. Bohunice V2 obsahujú dva reaktory, ktoré boli uvedené do prevádzky v rokoch 1984/1985, pričom ich 40-ročná životnosť mala vypršať v roku 2025. Po modernizácii sa však ich prevádzka môže predĺžiť až do roku 2045. Aj keď je Slovensko v súčasnosti exportérom elektriny, pri očakávanom raste dopytu a ukončení V2 by sa opäť dostalo do deficitu. Na prvý pohľad je tak nový reaktor zrejmá voľba. Na druhý pohľad je to omnoho zložitejšie.
Mimo rozpočtu
Na to, aby bola nová jadrová elektráreň úspešným projektom, ju nestačí postaviť. Je potrebné postaviť ju v rámci projektovaného rozpočtu a časového rámca. A to je prvý zásadný problém. Po veľkom boome v 70. a 80. rokoch minulého storočia sa do prevádzky v Európe a USA v posledných dvoch dekádach dodala iba hŕstka nových reaktorov. A všetky skončili neslávne. Stačí sa pozrieť na Slovensko, kde sa Mochovce 3 a 4 odovzdali dekádu po plánovanom termíne a náklady na ne sa zdvojnásobili.
Inak to nebolo ani pri francúzskom Flamanville 3, kde prišlo k oneskoreniu o desať rokov a cenovka sa vyšplhala z troch na zhruba dvadsať miliárd eur. Fínsky Olkiluoto 3 bol ešte väčším fiaskom, keď sa oneskoril o trinásť rokov a vysoké nepredvídateľné náklady prispeli ku krachu zhotoviteľa Areva. Veľmi podobná situácia nastala aj za Lamanšským prielivom, kde sa projekty Hinkley Point C a Sizewell C oneskorujú o roky a cenovky narastajú o násobky. Aktuálne sa pohybujú na úrovni okolo 40 miliárd eur. Za všetkými uvedenými projektmi stojí francúzska spoločnosť EDF.
Priaznivejšia nie je ani situácia za oceánom. Westinghouse po päťdesiatich rokoch bez nového reaktora v USA dokončil projekty Vogtle Units 3 & 4 v Georgii, no ich spustenie prišlo o sedem rokov neskôr, ako bol pôvodný plán. Nakreslený rozpočet štrnásť miliárd dolárov sa zvýšil na 35 miliárd. Aj to prispelo ku krachu Westinghousu v roku 2017. Vlastník firmy japonská Toschiba sa z projektu stiahla a ďalšiu rozostavanú elektráreň V.C. Summer zrušila. Firmu Westinghouse nakoniec odkúpili dve kanadské spoločnosti za takmer osem miliárd dolárov.
Takto vysoké nepredvídateľné náklady neostali iba pri krachoch spoločností. Väčšina navýšených nákladov sa preniesla na spotrebiteľov vo forme zvýšených poplatkov za elektrinu alebo na vlády vo forme nového dlhu či navýšených záruk, ktoré si vyžiadali dodatočné zdroje financovania. Inak to nie je ani na Slovensku, kde spotrebitelia platia za navýšenú časť za výstavbu Mochoviec v tarife za prevádzkovanie systému.
Jadrová renesancia
Výstavbu jadrových zariadení na Západe počas prvých dvoch dekád tohto storočia je možné len sotva nazvať úspešnou. No existujú pomerne jasné dôvody, prečo sa tak stalo. Prvým je prerušenie kontinuity, keď odborníci stavajúci jadrové projekty pred polstoročím odišli do dôchodku a ich know-how sa ďalej neprenieslo. Navyše Westinghouse sa pustil do nového dizajnu AP1000 a EDF prišiel s reaktorom EPR, čo prinieslo problémy aplikácie nových technológií do praxe. K strate skúseností po dlhej prestávke prispel aj rozpad pôvodných dodávateľských sietí a budovania nových. Kontinuita sa stratila. Havária Fukušimy priniesla zvýšené regulatórne a bezpečnostné požiadavky, čo procesy ďalej natiahlo a predražilo.
Zlým správam by však podľa optimistov mal byť koniec. Westinghouse by mal na základe dohody s Bielym domom postaviť v USA desať nových reaktorov za odhadovanú cenu 75 miliárd dolárov. Minimálne ďalší tucet chce spoločnosť postaviť v Poľsku, Číne, Bulharsku, na Ukrajine a jeden aj na Slovensku. Tým spoločnosť svoje know-how rozšíri do takmer sériovej výroby. Ak sa to podarí, malo by to priniesť skrotenie nákladov aj času výstavby. Situácia z posledných rokov by sa už nemusela opakovať.
Čína ukazuje, že sa to dá. Aktuál-ne totiž sama stavia až polovicu zo 63 rozostavaných reaktorov po celom svete. A to za tretinovú cenu oproti Francúzom či Američanom. Taká nízka cena investície znamená, že cena elektriny produkovaná z čínskych reaktorov je neporovnateľne nižšia ako v prípade západných technológií. Z dôvodu energetickej bezpečnosti sú však čínske reaktory na Západe tabu.
Sila peňazí
