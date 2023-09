Byť mladým dnes nie je jednoduché. Na založenie vlastnej domácnosti, rodiny a jej zabezpečenie treba väčší kapitál než kedykoľvek v histórii. Ako dokazujú štatistiky, získať ho je pre mladých ťažšie ako pre skôr narodených.

Miera nezamestnanosti na Slovensku síce oproti minulým rokom klesla, no vo vekovej kategórii do 30 rokov je bez práce takmer dvakrát viac ľudí ako v staršej generácii. Podľa údajov Ústredia práce, sociálnej vecí a rodiny (ÚPSVaR) bolo ku koncu júla v evidencii úradov práce celkovo 21 869 uchádzačov o zamestnanie do 25 rokov. Mapa nezamestnanosti mladých v jednotlivých okresoch približne kopíruje celkový podiel ľudí bez práce. Najvyššia je v odľahlých regiónoch na východe krajiny. V okresoch Rimavská Sobota, Medzilaborce a Bardejov je medzi tými, ktorí už neštudujú ani sa nestarajú o potomstvo, v evidencii úradu práce každý piaty mladý.

„Pre mladých ľudí je pomerne komplikované nájsť si prácu. Dôvodov je viacero, hlavný problém máme s demografiou,“ hovorí PR manažérka spoločnosti Profesia Ľubica Melcerová. Najmenej pracovných ponúk agentúra tento rok zaznamenala v Prešovskom kraji. „Problém uplatniť sa sa týka napríklad absolventov filozofických smerov na vysokej škole,“ spresnila Ľ. Melcerová. Podľa nej mladí často presne nevedia, čo chcú robiť, zamestnávatelia preto uprednostňujú skúsenejších pracovníkov, u ktorých je väčší predpoklad, že v práci zotrvajú.

Lepšia žiadna ako zlá práca

Marketingová riaditeľka personálnej agentúry Grafton Jitka Kouba však poukazuje na to, že aktuálne je voľných takmer 90-tisíc pracovných pozícií. „Problém je inde. Generácia Z má vo vzťahu k svojej práci vysoké očakávania. Nie je ochotná pracovať za minimálnu mzdu,“ zhrnula jeden zo záverov generačného prieskumu, ktorý agentúra realizovala. „Na druhej strane však nechcú pracovať len pre to, aby zarobili. Vyhľadávajú skôr prácu, ktorá ich baví, napĺňa a v ktorej sú vytvorené vhodné pracovné podmienky. Ak ich práca nebaví, neváhajú a odídu,“ doplnila J. Kouba s tým, že aby si zamestnávatelia týchto pracovníkov udržali, mali by dbať aj na svoju ekologickú stopu a spoločenskú zodpovednosť.