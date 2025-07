Číslo 50 je alfou a omegou energetického systému v Európe. Päťdesiat hertzov (Hz) je frekvencia elektrickej siete, ktorá sa musí udržiavať vo veľmi úzkom pásme. Ak sa to nepodarí a odchýlka sa zväčší, môže nastať blackout. Spotrebitelia považujú za samozrejmosť, že sa jedným pohybom prsta zapne počítač, no komplexnosť udržania požadovanej frekvencie je násobne väčšia, ako si bežný spotrebiteľ uvedomuje.

Zložitosť elektrickej infraštruktúry

Elektrická energia sa prenáša pomocou elektromagnetického poľa, ktoré sa šíri pozdĺž vodičov. Striedavý prúd, ktorý je v Európe štandardom, vytvára kmitanie elektrónov vo frekvencii 50-krát za sekundu. Keď sa zrazu do siete dostane viac energie, napríklad na fotovoltické panely zasvieti slnko, zvýši sa frekvencia siete nad 50 Hz. Naopak, ak dopyt po elektrine prevýši ponuku, frekvencia siete sa zníži. Existuje však iba malý priestor na výkyvy. Pokiaľ sa frekvencia siete hýbe v úzkom pásme 49,8 až 50,2 Hz, je všetko v poriadku. No ak z neho vybočí, zapájajú sa podporné služby. Ak ani tie nedokážu situáciu rýchlo stabilizovať a prebytok alebo nedostatok siete spôsobí odchýlky o viac ako pol hertza, vznikajú vážnejšie problémy. Podporné služby sú preto kritickým prvkom, aby sa zlyhaniam zabránilo. Ide buď o dodávanie elektriny, alebo obmedzovanie jej spotreby v čase nedostatku, či o zastavenie výroby, alebo zvýšenie spotreby v časoch jej prebytku.

Celú situáciu komplikuje rýchlosť, ktorou sa elektrické pole šíri. Keďže sa blíži k rýchlosti svetla, zmeny frekvencie sú takmer okamžité. Znamená to, že ak zasvieti slnko na fotovoltické panely na Slovensku, okamžite sa prejaví drobným zvýšením frekvencie aj v Portugalsku, na druhej strane Európy. Európska energetická sieť totiž spája národné siete cez cezhraničné vedenia do jedného funkčného celku. Pre jeho stabilitu je dôležité, aby sa odchýlky vyrovnávali okamžite.

Je to však náročná úloha. Spotreba elektriny počas dňa, týždňa, ale aj roka kolíše o desiatky percent v závislosti od výkyvov počasia alebo ekonomiky. Aby sa zabezpečila rovnováha, na každý nadchádzajúci deň sa plánuje zosúladenie dopytu a ponuky po elektrine v aukciách. Cieľom je zabezpečiť rovnováhu medzi plánovaným odberom a dodávkou. Následne sa ešte počas samotného dňa odchýlky od plánu korigujú pomocou intradenného obchodovania v hodinových a 15-minútových intervaloch.

Tento systém funguje spoľahlivo a autonómne väčšinu času, keďže ho zabezpečujú samotní účastníci trhu. Sú totiž motivovaní, aby akékoľvek odchýlky sústavy vyvažovali. Dôvody sú finančné. Účastník, ktorý odchýlku systému spôsobí, totiž zaplatí poplatok. Získa ho účastník, ktorý svojou protiodchýlkou systém vráti do rovnováhy. Napríklad počas poludnia neočakávane zasvieti slnko, sústava sa dostane mimo rovnováhy. Fotovoltická elektráreň vytvorí odchýlku, za ktorú zaplatí. Na druhej strane nerovnováhu rýchlo kompenzuje energeticky náročná firma, ktorá zvýši svoju produkciu, čím získa aj finančnú kompenzáciu.

Náklady na stabilitu

Fungovanie systému odchýlok a protiodchýlok je nielen autonómne, ale aj lacné. Napríklad na Slovensku sú náklady naň priemerne jedenásť miliónov eur mesačne, tvrdí energetický expert Libor Láznička. Toľko bežne platia subjekty, ktoré odchýlky vytvárajú, či sú to výrobcovia obnoviteľných zdrojov, firmy s prerušovanou výrobou, ale aj domácnosti a malé podniky, kde ich dodávateľ nesprávne odhadne spotrebu. Veľká časť takto získaných zdrojov, okolo osem miliónov eur mesačne, sa vráti subjektom, ktoré sústavu dostávajú do rovnováhy. Okrem iného ide o takzvaných agregátorov flexibility, ktorí vytvárajú protiodchýlky pomocou veľkých batérií, záložných zdrojov alebo riadenia spotreby svojich klientov.

Len menšia časť vybraných poplatkov smeruje k poskytovateľom podporných služieb. Sú to subjekty, ktoré do sústavy vstupujú až vtedy, keď sa systém vychyľuje z rovnováhy. Ide napríklad o výrobcov elektriny či tepla, ako sú Slovenské elektrárne, Veolia alebo ZSE Energia, ale aj veľké priemyselné podniky či iní dodávatelia flexibility. Ich rola je kritická, no zároveň drahá. Majú dohodnuté zmluvné podmienky so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou (SEPS), ktorá je prevádzkovateľom sústavy. Náklady na to, aby boli tieto spoločnosti okamžite schopné dodávať systému flexibilitu, sa pohybujú v stovkách miliónov eur ročne.

V roku 2023 boli náklady spojené s podpornými službami 307 miliónov eur. Za ne platí každý spotrebiteľ špeciálny poplatok s názvom tarifa za systémové služby. Na rok 2024 ho Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) stanovil na 6,77 eura na megawatthodinu, čo priamo zvyšuje ceny elektriny pre koncového užívateľa. Zabezpečenie redundancie pri stabilizácii siete je drahé. Aj preto sa Slovensko koncom minulého roka zapojilo do európskych platforiem Mari a Picasso, pomocou ktorých je možné podporné služby nakupovať aj mimo územia Slovenska. V princípe tak stabilizáciu siete doma môžu zabezpečovať aj subjekty z iných krajín Európy.

Viac konkurencie prináša nižšie ceny. Podľa európskeho prevádzkovateľa ENTSO-E vytvárajú európske platformy pre podporné služby úsporu okolo sto miliónov eur ročne. Na druhej strane s platformami vznikli problémy, keď sa v niektorých prípadoch objavili nárazové vysoké ceny za podporné služby. V Taliansku bola situácia taká vypätá, že krajina minulý rok dočasne vystúpila z oboch platforiem. Má sa do nich zapojiť späť počas tohto leta. Dôvodom cenových výkyvov bola odlišná metodika výpočtu cien za podporné služby v rôznych krajinách. Po zjednotení by mali veci fungovať hladšie a lacnejšie.

Slovenské riešenie

Práve špekulácie sú údajne dôvodom, prečo ÚRSO začiatkom júla oznámil radikálnu zmenu v politike oceňovania odchýlok. Podľa úradu vstup Slovenska do platforiem Mari a Picasso spôsobuje prebytok elektriny v systéme, čo si vyžaduje kompenzácie, ktoré „niečo stoja“. Žiadne analýzy ani vyčíslenie nákladov však ÚRSO nepredložil, len rozhodol, že „subjekty budú povinné uhradiť platby za každú spôsobenú odchýlku – bez ohľadu na jej smer“. Znamená to, že je jedno, či svojím správaním subjekt sústave pomôže alebo ju poškodí, platiť bude vždy, pokiaľ jeho reálna spotreba bude iná, ako si naplánoval.

Podľa odborníkov na energetiku tým úrad môže vyriešiť krátkodobý problém, no zároveň vytvára viacero dlhodobých rizík. Dôvodov je mnoho. Prvým je, že sa stratí motivácia účastníkov trhu poskytovať flexibilitu, ktorá sa posunie k drahším podporným službám. Väčšie zdroje získajú zmluvní partneri SEPS-u a stratia menší dodávatelia či priemyselné podniky. Zasiahne to najmä ťažko skúšaný slovenský priemysel, kde najväčšie firmy získavali státisíce či milióny eur výmenou výrobnej za energetickú kapacitu.

S tým súvisí aj druhý problém. Platba za odchýlku sa výrazne zvýši. Kým doteraz sa pohybovala na priemernej úrovni troch až deviatich eur, môže vzrásť až na dvadsať. Aspoň to ukazuje príklad Maďarska, prakticky jedinej krajiny, kde je zavedený podobný model penalizácie za odchýlku. A keďže za ňu platí prakticky každý, existuje vysoká pravdepodobnosť, že cena elektrickej energie sa zvýši plošne. Minimálne tej neregulovanej, ktorej je už súčasná cena jedna z najvyšších v EÚ. Zisky zasiahnutých firiem sa ďalej znížia alebo ich straty sa ešte prehĺbia. Návrh ÚRSO preto ostro kritizoval Klub 500 aj Republiková únia zamestnávateľov. Zvýšené náklady sa prejavia aj na strane dodávateľov elektriny, ktorých náklady za odchýlky stúpnu zhruba dvoj- až štvornásobne. Keďže marže sú nízke, vyššie náklady budú nútené preniesť na koncových odberateľov – neregulované subjekty.

Ani tretí problém nie je o nič menší. Rozhodnutie ÚRSO ide totiž priamo proti zámerom európskej legislatívy, tvrdia právni experti. Jej cieľom je maximalizovať flexibilitu v rámci koncových užívateľov takzvanou reakciou na strane spotreby. Úrad svojím rozhodnutím, naopak, podporuje centralizáciu flexibility, ktorá naráža na viacero európskych právnych predpisov.

Odborníci zámeru úradu nerozumejú. Keďže jeho rozhodnutie nie je podložené žiadnymi verejne dostupnými analýzami a transparentnými krokmi, vzniká množstvo dohadov. Jedným je, že ÚRSO koná v záujme zvýšenia príjmov štátu. Zmenou platieb za odchýlku získa viac ako sto miliónov eur navyše práve štátny SEPS. Tieto prostriedky sa môžu nakoniec využiť na politické ciele. Energopomoc je drahá a zámerom ministerstva financií je znížiť náklady na ňu. Zvýšenie príjmov z odchýlok je elegantný spôsob, ako štát zasiahne podnikateľov novou „daňou“ bez toho, aby ju musel parlament schváliť.

Slovensko stále naráža na opakujúci sa problém. Za veľkou väčšinou štátnych inštitúcií stoja politickí nominanti. Orgány, ktoré majú byť nezávislé, sú predĺženou rukou vlády namiesto toho, aby chránili záujmy dohliadaných subjektov. Preberajú na seba kompetencie, ktoré by nemali mať, a, naopak, zanedbávajú povinnosti, ktoré im prináležia. Takýmto spôsobom strácajú dôveru odbornej verejnosti aj podnikateľov. Zabúdajú, rovnako ako politici pri moci, že žiadny systém sa nezlepší, pokiaľ nenastane poctivá diskusia a dôkladná analýza každého problému, ktorý si vyžaduje riešenie. Vynárajú sa tak nové a nové otázky, napríklad kto na tejto zmene získa najviac?