Škoda Superb Plug-in Hybrid (Superb iV) vo verzii Laurin & Klement je príjemne spracovaný plugin hybrid, ktorý sme mali možnosť vyskúšať v rôznych jazdných scenároch. Počína si dobre na diaľnici aj v meste. Elektrický dojazd pri tempe 130 km/h je na úrovni 65 až 75 kilometrov v závislosti od podmienok. Možno oceniť, že kladie dôraz na elektrickú jazdu a snaží sa nechať spaľovací motor „spať“. Ten napríklad aj na diaľnici zaberie až pri rýchlosti nad 140 km/h. Mimo rýchlostných ciest elektrický dojazd hravo prekročí sto kilometrov a môže sa dostať aj na deklarovanú métu 120 kilometrov. Špičkový pohon!

Výkonné nabíjanie

Všestranné možnosti plugin hybridu v prípade Superbu ešte dopĺňa výkon nabíjania, o akom sa väčšej konkurencii môže len snívať. Vlajkovú loď Škody možno zapojiť aj do DC nabíjačky a deklaruje nabíjací výkon až na úrovni 50 kilowattov. Túto métu sme nedosiahli, ale aj tak nabíjanie jednosmerným prúdom prebiehalo násobne rýchlejšie než v prípade klasického riešenia so striedavým prúdom. Aj tam však Superb ponúkne 11 kW, v porovnaní s mnohými inými modelmi na trhu opäť nadpriemerné číslo. Možnosť efektívne nabíjať trakčný akumulátor s využiteľnou kapacitou 19,7 kWh výrazne zväčšuje počet kilometrov prejazdených v elektrickom režime. Pozitívne možno hodnotiť to, že aj pri vybitej trakčnej batérii sa dá jazdiť so spotrebou pod sedem litrov na 100 km. Aj vtedy vozidlo často využíva hybridný režim, čo môže byť výhodou pri dlhších trasách.

Superb už z hľadiska podvozka nepôsobí tak plavne ako v minulosti, keď mal tendenciu viac sa hojdať pri jazde cez nerovnosti. Nový podvozok je tuhší, čo umožňuje svižnejšiu, dynamickú jazdu. Je stabilný a sebavedomý. Dobre si však poradí aj s nerovnosťami, ktoré bez problémov pohlcuje. Treba podotknúť, že k výbave Laurin & Klement patrí adaptívny podvozok DCC, ktorý má pozitívny vplyv na jazdné vlastnosti.

Laurin & Klement

Vrcholná výbava Laurin & Klement pôsobí spracovaním aj vizuálne veľmi dobre. Testovaný kus mal čiernu metalízu, ktorá vozidlu pristane a dodáva mu reprezentatívny vzhľad. Oceniť možno aj kvalitné odhlučnenie kabíny, čo sa najviac prejaví v čisto elektrickom režime. V interiéri nič nevŕzga ani nerezonuje. To je dôležité práve pri tichej jazde bez spusteného spaľovacieho motora – ak by sa vyskytli nejaké pazvuky, pôsobili by rušivo.

Škoda Superb Liftback L&K PHEV Motor benzínový štvorvalec + elektromotor

Pohon predné kolesá

Max. výkon 150 kW (204 k)

Krútiaci moment 350 Nm

Prevodovka samočinná šesťstupňová

Max. rýchlosť 220 km/h Zrýchlenie 0 – 100 km/h 8,1 s

Objem kufra 486 l

Spotreba WLTP 5,1 – 5,6 l/100 km

Cena vozidla 57 271 eur

Infotainment je zvládnutý dobre. Centrálna obrazovka má veľké rozmery, rýchlo reaguje na dotyk a je prehľadná. Prístrojový štít si možno jednoducho prispôsobiť podľa vlastných preferencií – k dispozícii je viacero možností zobrazenia. Vyzdvihnúť treba aj kvalitu parkovacej kamery, ktorá ponúka ostrý obraz s dobrým rozlíšením. Prekvapilo ma aj audio značky Canton, ktoré hrá vyvážene, čisto a bez rušivých prvkov.

Priestorový premiant

Druhý rad sedadiel je tradične silnou stránkou modelu Superb. Priestoru je tu dosť aj pre nadpriemerne vysokých cestujúcich. Objem kufra je v porovnaní s verziami bez trakčnej batérie na palube zmenšený zo 645 na 486 litrov, no stále budí dojem dostatočného priestoru. V minulosti technika plugin hybridov v tomto smere autá zvyčajne výrazne limitovala, ale tu je úbytok napriek jeho signifikantnej nominálnej hodnote v praxi veľmi nenápadný.

Superb vo verzii Laurin & Klement dostojí svojmu menu, pôsobí ako nenápadný, no praktický každodenný luxus. Jediná výhrada by sa mohla týkať fungovania systému rozpoznávania únavy vodiča. Reaguje podľa mňa až príliš opatrne – stačí mierne povoliť úchop volantu a vozidlo vodiča veľmi rýchlo vyzýva, aby držal volant pevnejšie. Pri dlhších diaľničných presunoch, keď si vodič chce nájsť pohodlnejšiu pozíciu, to môže otravovať. Volant teda treba držať pevne, nie iba ležérne položenou rukou.