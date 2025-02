Škoda Kodiaq PHEV je automobil, ktorý dokáže uspokojiť aj potreby vodičov, ktorí denne dochádzajú na väčšiu vzdialenosť. Vďačí za to veľkému trakčnému akumulátoru plugin hybridného pohonu. Overili sme si, že na diaľnici z Bratislavy sa s ním dá dostať čisto na elektrinu až do Hlohovca. Ak teda napríklad dochádzate z Trnavy do Bratislavy a máte možnosť nabíjať auto v práci, môžete bežné denné jazdy zvládnuť v elektrickom režime, a to aj pri rýchlostiach okolo 110 až 130 km/h.

Slušné nabíjanie

Mimo mesta sa dojazd môže priblížiť až k hranici sto kilometrov. Trochu ma však sklamal priebeh nabíjania. Pri nabíjaní po dlhej jazde sa auto nabilo z nuly na sto percent za 55 minút. Nabíjací výkon sa pohyboval okolo 28,5 kW, niekedy trochu viac, inokedy menej. Nie je to zlé, ale deklarovaný výkon okolo 50 kW sa dosiahnuť nepodarilo. Možno

preto, že je zima, a bude zaujímavé sledovať, či sa to v teplejších dňoch zlepší.

Na druhej strane, skúsenosť s nabíjaním cez AC bola dobrá a výkon bez problémov dosahoval 10 až 11 kW. V porovnaní s inými plugin hybridmi je to nadštandardné, dokonca aj v konkurencii drahších modelov. Nabíjanie teda celkovo považujem za slušné.

Prehnané brzdenie