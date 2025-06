Slovenská vláda sa snaží zvrátiť pokles zamestnanosti v priemysle a pritiahnuť nové investície. Rozdáva priemerne sto miliónov eur ročne vo forme daňových úľav, aby prilákala investorov. V prepočte to vychádza asi na 60-tisíc eur na jedno nové pracovné miesto. Z hľadiska trendov znižovania podielu priemyslu na HDP v prospech služieb a sofistikovanejších aktivít je zmysel tohto počínania otázny. Navyše, vytvára disproporcie na trhu.

Na názor na vládnu politiku stimulov pre zahraničných investorov sa TREND prostredníctvom ankety opýtal vybraných predstaviteľov slovenského biznisu a ekonomického diania. V elektronickom hlasovaní medzi 13. a 17. júnom 2025 sa vyjadrilo dovedna 33 respondentov, ktorých odpovede z väčšej časti publikujeme.

Určite nie. Kriví sa systém, čím trpia domáci podnikatelia

Miriam Poništová, CEO, DeutschMann Internationale Spedition

Slovenský podnikateľ, ktorý roky buduje firmu, zamestnáva ľudí a platí dane, sa môže so závisťou pozerať, ako sa systém ohýba v prospech zahraničných gigantov. Kým domáci majú zväčša smolu a môžu akurát tak držať palce sami sebe, zahraničná korporácia získa mastnú dotáciu, pekný pozemok a ešte aj úsmev ministra.

A to všetko v mene „podpory zamestnanosti“ – lebo veď zamestnať Slováka je pre zahraničný kapitál zjavne omnoho záslužnejšie než pre slovenského podnikateľa. Ak náhodou stále veríte na férovú súťaž, ste na omyle. Na Slovensku sa úspech meria podľa toho, koľko peňazí dokážete vytiahnuť zo štátu, nie podľa toho, čo reálne vybudujete.

Tomáš Jančo, generálny riaditeľ, Pantheon Technologies

Keby sa vláda správala voči domácim firmám, ktoré sú nosným pilierom ekonomiky, pozitívne a vytvorila podporujúce podmienky na podnikanie, žiadne podpory by sa rozdávať nemuseli. Aj prichádzajúci investori by si to rýchlo spočítali, že prísť podnikať na Slovensko sa oplatí.

Stanislav Verešvársky, výkonný riaditeľ, DanubiaTel

Bolo by to správne, ak by súčasne dostatočne podporovala aj miestne podnikanie, domáce firmy, dobré nápady a startupy. Ale namiesto toho neustále zvyšuje daňové zaťaženie, vytvárajú nové byrokratické prekážky a znižuje transparentnosť.

Igor Hornák, CEO, Factory 4 Solutions

Aký je rozdiel medzi miestom vytvoreným domácim podnikateľom a zahraničným? Prečo by domáci podnikatelia mali dotovať zahraničnú konkurenciu?

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Slovensko zúfalo potrebuje investície, ale vláda najprv svojimi opatreniami investorov vyhnala a teraz ich láka nesystémovymi opatreniami.

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy

Ak, tak potom mali by mať všetci zamestnávatelia takéto stimuly, nakoľko sa to štátu vráti za 48 mesiacov. Pri priemernej mzde v týchto odvetviach zaplatíme odvody za zamestnanca 267,73 eura, odvody za zamestnávateľa 723,26 eura, daň z príjmu 237,65 eura.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Ján Sabol, člen Generálnej rady, Združenie podnikateľov Slovenska

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Nie. Prínos takýchto dotácií je otázny

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa

Vláda nech radšej nastaví normálny a primeraný daňovo-odvodový systém. Aby nedemotivoval podnikateľov – ani domácich ani zahraničných. A potom nebude musieť kriviť systém cez rôzne dotácie na tvorbu pracovných miest.

Jan Rollo, CEO a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko

Akékoľvek dotácie vyvoleným firmám idú vždy na úkor tých ostatných. Vláda by sa mala konečne zamerať na celkové zjednodušenie podnikateľského prostredia pre každého. Zatiaľ vlády podmienky pre poctivé firmy a podnikateľov systematicky zhoršujú a potom sa snažia zachraňovať, čo sa dá, dotáciami vybraným spoločnostiam. To vedie len ku korupcii a ďalšiemu úpadku...

Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ, Ipesoft

Slovenská vláda systematicky zhoršuje podnikateľské prostredie. Je nevyhnutné zmeniť prístup k zatraktívneniu podnikateľského prostredia nielen pre zahraničných, ale aj domácich podnikateľov. Opatrenia by mali byť orientované nielen na podporu zahraničných subjektov a určite nie v čase, keď je pracovný trh v personálnom deficite.

Filip Tichý, partner, Grant Thornton

Súčasný systém nie je efektívne nastavený a štátne prostriedky by sa mali investovať do oblastí, ktoré skutočne posúvajú ekonomiku vpred, nie do podpory kvantity pracovných miest na úkor ich kvality. Slovensko už dnes čelí nedostatku pracovnej sily a nedáva zmysel situáciu zhoršovať dotáciami ďalších bežných pozícií. Podpora by mala smerovať výlučne k pracovným miestam s vysokou pridanou hodnotou a zameraním na vedomostnú ekonomiku, ktoré skutočne prinášajú technologický pokrok a inovačný potenciál. A to rovnako na zahraničné aj domáce firmy, aby sa predišlo diskriminácii.

Dušan Eľko, konateľ, SAM Headhunting Slovakia

Vláda skôr musí vytvárať také podnikateľské prostredie, aby investori sem chceli ísť a nie ich uplácať. Sústrediť sa musíme na činnosti s vyššou pridanou hodnotou, napríklad výskum a vývoj. Mozgový potenciál na to máme.

Marek Polic, garant projektov, Kros

Nemyslím si, že to je fér voči domácím firmám. Ak ide o strategickú investíciu a je tu konkurenčný boj s inými štátmi, ktoré používajú tieto dotácie, tak asi rozumiem, že inú možnosť nemáme. Ale myslím si, že je to nefér zasahovanie do podnikateľského prostredia v prospech vybraných firiem.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Peter Kiss, CEO, Metrans /Danubia/

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora

Áno. Ak to nespraví Slovensko, zoberú mu investície iné krajiny

Erik Schwarcz, partner, Fairsquare

Zahraničné investície sú dôležitým impulzom pre domácu ekonomiku a ich podpora je namieste. Je však potrebné vždy posudzovať ich vplyv na trh. V tomto smere zohráva úlohu právo EÚ, ktoré stanovuje podmienky, za akých sa môžu takéto dotácie poskytovať.

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit

Vláda má podporovať investorov a nové investície do hospodárstva. Nemala by však uprednostňovať zahraničných podnikateľov na úkor domácich. Vytvára to nespravodlivosť a prakticky navádza na registráciu podnikania v zahraničí, aby dostali podporu na vytvorené miesta doma. Pritom by to malo byť naopak –vláda by sa mala snažiť predovšetkým udržať kapitál doma v našom hospodárstve.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen

Ale teraz je nevyhnutné znížiť cenu práce a odvody, pretože v súčasnosti pracovné miesta s pridanou hodnotou sa vytvárajú hlavne mimo Slovenska. Bez takýchto investícií v budúcnosti nemáme šancu prosperovať.

Martin Melišek, CFO, Softec

V strednej Európe sa rozvinula súťaž krajín o atraktivitu stimulov a ak chceme uspieť, musíme sa prispôsobiť. Ako ukazujú údaje, napriek stimulom sme neúspešní v získavaní investícií, nakoľko naša vláda robí hospodársku politiku spôsobom, ktorý sa nedá nazvať inak ako boj proti podnikateľom. Bez zásadných zmien sa nám investície budú vyhýbať.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Stanislav Hreha, predseda dozornej rady, Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.

Iné/Nevyjadrujem sa

Martin Urban, generálny riaditeľ, Jungheinrich

Zahraničné investície potrebujeme, bez ich podpory ich zrejme nezískame, avšak mali by sme preferovať investorov, ktorí prinášajú vyššiu pridanú hodnotu v podobe inovácií, digitalizácie, moderných technológií, výskumu a vývoja... Zohľadniť treba aj regionálne hľadisko, aby sa vytvárali pracovné miesta aj v menej atraktívnych lokalitách.

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia

Ak sa to deje v rozumnej miere a je to z dlhodobého hľadiska pre Slovensko výhodné, tak áno. Musí to dávať ekonomický zmysel pre našu krajinu.

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity

Pokiaľ to nebude zahraničná investícia do automobilového priemyslu, potom by to mohlo mať pozitívny efekt.

Oto Kravec, výkonný riaditeľ, Citadela & Trumpeter

Podporovať pracovné miesta dáva zmysel – ale otázka nie je koľko, ale za čo. Ak za 60-tisíc vznikne miesto so skutočnou pridanou hodnotou, je to investícia. Ak len ďalšia montážna linka, je to ilúzia rastu.

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri

Pripomína to skôr korupciu. Investície (zahraničné aj domáce) by sa mali podporovať skôr systémovým vytváraním vhodného podnikateľského prostredia pre všetkých, nie takýmito ad hoc stimulmi pre niektorých; a s pochybným výsledkom.

Ďalšou ponúknutou možnosťou odpovede na anketovú otázku bolo: „Určite áno. Zahraničné investície je potrebné podporiť v maximálnej miere.“ Túto odpoveď zvolil jeden účastník ankety.