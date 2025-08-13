Parkovacia politika v mestách čelí tvrdej kritike. Parkovanie pred obchodnými centrami na sídliskách sa stáva predmetom rastúceho napätia medzi samosprávami a podnikateľmi. Už nejde len o pohodlie zákazníkov, ale o ekonomické prežitie lokálnych obchodníkov. Mestá zavádzajú parkovacie politiky, ktoré zvýhodňujú rezidentov na úkor návštevníkov, čím sa znižujú tržby malých prevádzok. Vyzerá to dokonca tak, že dlhodobé odstavenie vozidla má prednosť pred potrebami podnikateľského prostredia. Aj o týchto témach hovorí konateľ spoločností City corp real a Global rent Bratislava Oliver Arpáš.
Čo si máme predstaviť pod pojmom parkovacia politika?
Podľa paragrafu 6a, odsek jeden cestného zákona platí, že na účely organizovania dopravy na území obce môže obec ustanoviť Všeobecne záväzným nariadením (VZN) úseky miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel, ak sa tým neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem. Súčasne sa v v technickej norme STN 73 6056 definuje parkovanie ako umiestnenie vozidla mimo jazdných pruhov komunikácií počas nákupu, návštevy, zamestnania, naloženia a vyloženia nákladu. Pod dočasným krátkodobým parkovaním sa rozumie parkovanie do dvoch hodín. Umiestnenie vozidla mimo jazdných pruhov komunikácií v mieste bydliska alebo sídle prevádzkovateľa vozidla v čase, keď sa vozidlo nepoužíva, napríklad v noci, sa nazýva odstavenie vozidla.
Rešpektuje samosprávami schválená parkovacia politika platné zákony?
Ak by sme chceli dodržať literu zákona, prakticky všetky prijaté VZN k parkovacej politike porušujú zákony a normy a prokuratúra by ich mala na základe podnetov od občanov okamžite zrušiť.
Kde je hlavý rozpor so zákonom?
Vo voľnom výklade spomínaného paragrafu cestného zákona. Samosprávy si pojem dočasné parkovanie vykladajú ako totožný s pojmom odstavenie vozidla, čo je v rozpore s platnými zákonmi a normami. Zároveň samospráva ignoruje, že prijaté VZN nesmie ohroziť iný verejný záujem, napríklad nesmie ohroziť a skomplikovať nákupy obyvateľstva, nakladanie a vykladanie tovarov.
Čo s tým robia právne oddelenia samospráv?
Dostali pokyn, aby rozpor so zákonom ignorovali a za každú cenu obhajovali prijaté VZN. Aj keď vedia, že sa komunálni poslanci pohybujú v sivej zóne, teda v zóne, kde si VZN a zákony odporujú. A kde samosprávam hrozia mnohé súdne spory.
Čo ich k tomu vedie?
Vedie ich k tomu viacero dôvodov. Jeden z nich je stav, ktorý samosprávy zdedili po minulom režime. V tom období plánovači sídlisk a urbanisti uvažovali len s jedným parkovacím miestom ku každému bytu. Realitou však je, že obyvatelia jedného bytu vlastnia už aj tri autá a nemajú ich kde zaparkovať. Prijatím VZN o parkovacej politike sa nastavia isté pravidlá v oblasti, kde doteraz neboli žiadne. Rezidentom na sídlisku sa dočasne pomôže, aj keď za cenu spôsobenia škody iným subjektom, napríklad lokálnym obchodníkom.
Ako je možné, že samosprávy uprednostňujú parkovanie pre rezidentov na úkor zákazníkov obchodov, aj keď tým ohrozujú prežitie lokálnych obchodníkov?
Veľkou motiváciou samospráv je finančný efekt, ktorý parkovacia politika prináša do ich pokladníc. Nahrádzajú tým peniaze, ktoré im odobrala centrálna vláda v minulých obdobiach. Na ilustráciu: magistrát v Bratislave zinkasoval vlani z poplatkov v rámci parkovacej politiky okolo osem miliónov eur, ktoré si rozdelil s mestskými časťami zhruba na polovicu. Je to ohromná suma. Na porovnanie, poplatky zo zrušeného hazardu prinášali mestu Bratislava len zhruba tri milióny eur ročne. Táto mestská politika je však krátkozraká, pretože poškodzuje menších i sídliskových obchodníkov, ktorým brutálnym spôsobom znižuje tržby. Tieto subjekty tiež platia dane, tie sú však príjmom štátneho rozpočtu a ich pokles, žiaľ, ovplyvňuje samosprávy len nepriamo.
Čo hovoríte na situácie, keď obchodné centrum príde o parkovisko, ktoré bolo súčasťou jeho urbanistickej funkcie, a to len preto, že ho mesto zmenilo na platenú zónu?
Takáto situácia už nastala v niektorých okresných mestách. Napríklad Obchodné centrum JUH v Topoľčanoch takto prišlo o parkovisko pred svojou budovou a obchodníci v ňom o významnú časť svojich tržieb. Pre obchodníka i majiteľa budovy je to katastrofa.
Ako reagujete, keď vám samospráva navrhne akože kompromisné riešenie, ktoré síce zlepší situáciu rezidentov, no znefunkční parkovanie pre návštevníkov centra?
V takom prípade začíname rokovania so samosprávou a navrhujeme oficiálnou cestou podnety na úpravu už schválenej parkovacej politiky. Ja osobne rokujem s oddelením parkovacej politiky bratislavského magistrátu už rok a počas tohto obdobia som podal už dva oficiálne podnety k PAAS. Problém je v postoji samospráv, ktoré tieto podnety úmyselne ignorujú. Takto postupujú prakticky všetky samosprávy, ktoré si schválili VZN k parkovacej politike.
Aký vplyv má dostupnosť parkovania na tržby obchodov v sídliskových obchodných centrách? Môže byť rozdiel skutočne až 30-percentný?
Áno, môže. Štandardne je v praxi otestované, že rozdiel medzi dobrým a zlým parkovaním pri obchodnej budove má na tržby obchodníkov v priemere 20-percentný dosah. No v prípade gastroprevádzok je strata až 30 percent. Ak má návštevník reštaurácie na sídlisku zaplatiť k cene obeda alebo večere cenu parkovného, tak si návštevu reštaurácie radšej odpustí. Ľudia to vnímajú veľmi citlivo.
Ak sa malé prevádzky v lokálnych centrách dostanú do ekonomických problémov z dôvodu parkovania, ako to ovplyvňuje celý projekt a jeho dlhodobú udržateľnosť?
Jednoznačne to zhoršuje fungovanie lokálneho obchodného centra. So spätnou platnosťou to majiteľovi centra zasahuje do návratnosti jeho investície, zhoršuje mu to cashflow a komplikuje splácanie investičných úverov. A tlačí to majiteľa do toho, aby malých regionálnych obchodníkov v budove nahrádzal prevádzkami nadnárodných reťazcov, čo škodí domácemu podnikaniu. V extrémnom prípade sa to môže skončiť predajom obchodného centra do rúk veľkých zahraničných finančných skupín.
Je parkovanie pri lokálnom centre rovnako dôležité ako kvalita nájomcov alebo architektúra budovy?
Áno, je. Preto nadnárodné reťazce pôsobiace na Slovensku budujú veľké parkoviská pri svojich obchodných prevádzkach a parkovanie je na nich bezplatné.
Ako vnímate spoluprácu so samosprávami pri plánovaní a modernizácii obchodných centier? Je v nej skôr pragmatizmus alebo politika?
Skôr politika ako pragmatizmus, aj keď sa to občas prelína. Málokedy človek natrafí na pragmatického politika, ktorý chápe, že súkromné investície do lokálnych obchodných centier a ich parkovísk môže prezentovať ako plnenie svojho volebného programu. No častejšou reakciou je odmietanie podľa hesla „kto nič neurobí, nič nepokazí“. A ak nepokazí, tak mu to nik nemôže vo voľbách vytknúť. Čiže najčastejšou reakciu samospráv je alibizmus.
Vidíte priestor na zavedenie férovejšieho modelu parkovania?
Ten priestor tu je. Riešenia ponúkame samospráve v našich podnetoch. Prvým krokom by mohlo byť zadefinovanie toho, že rezidenti nemôžu využívať parkovanie pred obchodnými budovami počas otváracích hodín obchodného centra. To je možné upraviť dodatkovou tabuľou. Prakticky by tieto parkovacie miesta boli spoločné. Cez deň by slúžili návštevníkom centra a vo večerných hodinách a v noci rezidentom. Iný možný prístup by mohol zaviesť pravidlo, že prvých 60 minút parkovania pred obchodným centrom je grátis. To by vyžadovalo drobnú úpravu softvéru, ktorý využíva PAAS. Ponúkli sme magistrátu, že náklady na úpravu softvéru bude znášať majiteľ obchodného centra, ale na náš návrh sme už trištvrte roka nedostali žiadnu reakciu.
Nakoľko úspech centra ovplyvňuje okrem možnosti parkovania vizuálna príťažlivosť, atmosféra a kvalitne zvolený mix prevádzok?
Kvalitne zvolený mix prevádzok zvyšuje návštevnosť centra a pekný vizuál a dobrá atmosféra zvyšuje u návštevníkov pocit, že toto je „ich“ obchodné centrum, kam sa chcú pravidelne vracať. Významne to zvyšuje lojalitu zákazníkov.
Aké vylepšenia plánujete? Kam smerujú moderné lokálne centrá?
Plánujeme pridať ďalšie komunitné služby. Vylepšujeme okolie našich budov zriaďovaním zelených plôch spojených s posedením na lavičkách, pridávame vodné prvky alebo hracie plochy pre najmenšie deti. Snažíme sa, aby naša budova a jej okolie boli „miestom stretávania sa“ pre ľudí z okolitého sídliska. Zároveň pri našej budove postupne vylepšujeme podmienky parkovania.
Ako v praxi vyzerá transformácia obchodného centra z čias socializmu na funkčný, moderný objekt s dôrazom na pohodlie a dostupnosť?
Stručne povedané, meníme vnútro aj vonkajšok budovy na súčasné štandardy. Vnútri boli staršie obchodné centrá z čias socializmu koncipované tak, že pomer obchodných priestorov ku skladovým priestorom bol 50 : 50. My tento pomer meníme na 90 : 10 v prospech obchodných priestorov a zvyšujeme tepelnú izoláciu budov tak, aby boli energeticky menej náročné. A, samozrejme, meníme mix nájomcov tak, aby reflektoval dnešné požiadavky ľudí.
Ako sa menia očakávania zákazníkov v lokálnych centrách a čo musí centrum ponúknuť, aby mohlo konkurovať veľkým nákupným zónam?
Zákazníci v lokálnych obchodných centrách očakávajú podobné služby a mix prevádzok ako vo veľkých centrách. Len v menšom meradle. Ľudia porovnávajú obchodné centrum v okresnom meste s obchodnými centrami v krajskom alebo hlavnom meste. To, čo tam vidia a zažijú, by chceli vidieť aj v okresnom meste, respektíve pri svojom bydlisku na sídlisku. Ale hlavne im lokálne obchodné centrum musí ponúknuť všetko, čo potrebujú pre bežný život na sídlisku.
