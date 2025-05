Rumunsko len tesne uniklo nebezpečenstvu protieurópskeho extrémneho nacionalistu v prezidentskom úrade. Víťazstvo nezávislého proeurópskeho liberálneho starostu Bukurešti Nicușora Dana v druhom kole prezidentských volieb a porážku jeho extrémistického trumpovsky vystupujúceho súpera Georgea Simiona z antisystémového Zväzu pre zjednotenie Rumunov (AUR) hlavné mesto mohutne oslavovalo až do rána. „Zostali sme Európou. Ale bolo to o chlp,“ uviedla k tomu jedna z mladých oslavujúcich Rumuniek. Svet okolo Rumunska nechápe, ako sa niečo také mohlo stať v krajine, ktorá je svojím úspešným vývojom uplynulých desiatich rokov výkladnou skriňou Európy.

Dacia ako symbol

Rumunské autá boli v časoch končiaceho komunizmu stelesnením toho najhoršieho, čo si mohol človek kúpiť. Standup Juraja „Šoka“ Tabačka o rumunskom aute Oltcit patrí do zlatého fondu slovenského humoru. Dnes sa však rumunským dáciám už nikto nesmeje. Naopak, všetci konkurenti sa na ne pozerajú so závisťou, pretože svojimi predajmi ukazujú všetkým ostatným európskym modelom chrbát. Dacia Sandero sa v roku 2024 stala s vyše 300-tisíc kusmi najpredávanejším autom Európy, pričom druhému Renaultu Clio odskočila o viac ako 50-tisíc. A to ešte mala Dacia na piatom mieste Daciu Duster takmer s 200-tisíc predanými vozidlami. Oba modely navyše zaznamenali nárast predaja skoro o pätnásť percent.

Vlani oslávila továreň Dacie, ktorá patrí do koncernu Renault, výrobu osemmiliónteho vozidla v tomto obrovskom závode. Ten je zhruba so 700-tisíc vyrobenými autami ročne podobným motorom rumunskej ekonomiky ako Volkswagen v Bratislave. Ten vlani vyprodukoval približne 341-tisíc automobilov.

Nejde však len o autá. Podobne impozantné sú výsledky celej rumunskej ekonomiky. Od čias, keď v posledných rokoch komunistickej diktatúry mnohí Rumuni zažívali hlad aj obrovské výpadky elektriny, aj susedia v sovietskom Moldavsku sa voči nim cítili omnoho bohatší, urobilo Rumunsko neuveriteľný skok. A to najmä od roku 2007, keď spolu s Bulharskom oneskorene vstúpilo do Európskej únie. Rumunské HDP odvtedy vzrástlo na štvornásobok, stavbári vystavali 1 200 kilometrov diaľnic. V čase vstupu do EÚ malo Rumunsko 130 kilometrov diaľničných úsekov.

V porovnaní HDP na obyvateľa už Rumunsko dávno nie je na predposlednom mieste pred najchudobnejším Bulharskom, ale podľa rebríčka Eurostatu za minulý rok je ďaleko pred Slovenskom. A dokonca aj pred dnes toľko obdivovaným Poľskom. Ako uviedol server Politico, podľa úniových štatistík je Bukurešť šiestym najbohatším regiónom v EÚ a je dokonca pred Hamburgom či Berlínom. Za uplynulých päť rokov sa v Rumunsku priemerná mzda zdvojnásobila, vlani dosiahla takmer 1 200 eur mesačne.

Vyľudnená krajina

Niekoľko miliónov Rumunov pritom po vstupe krajiny do EÚ zamierilo za prácou na Západ. Najskôr nelegálne, potom pololegálne a v súčasnosti, keď je už Rumunsko v schengene, legálne ako všetci ostatní Európania. Rumunov je dnes v Únii zrejme najviac zo všetkých Európanov. Viac ako milión ich žije v Taliansku, Nemecku a Španielsku, státisíce vo Francúzsku alebo v Rakúsku, stotisíc v Belgicku. Výsledkom tohto exodu je fakt, že z 23-miliónového Rumunska 90. rokov je v súčasnosti, napriek silnej rómskej menšine, 19-miliónová krajina. A to počet obyvateľov umelo zvyšujú stovky tisíc Moldavcov s rumunskými pasmi.

Napriek obrovskému ekonomickému skoku posledných rokov panuje v Rumunsku „blbá nálada“. Rumunský stroj na úspech sa akoby zasekol, podobne ako na Slovensku. Hospodársky boom sa aj podľa štatistických čísel prakticky zastavil. Rumunsko má jeden z najvyšších deficitov v Európskej únii a rýchlo sa zadlžuje, krajina tiež výrazne menej vyváža, než dováža. Ani infláciu sa nedarí skrotiť, stále je okolo piatich percent. Po desaťročiach bojov o moc sa bývalí súperi – postkomunistickí socialisti a pravicoví liberálni demokrati – spojili do jednej vládnucej zmesi, na čo reagovali voliči presunom k nacionalistickej a konzervatívnej extrémnej pravici na čele so spomínanou stranou AUR porazeného finalistu prezidentských volieb Georgea Simiona. AUR s tridsiatimi percentami vedie prieskumy, druhí vládni socialisti majú menej ako dvadsať.

Proeurópskym silám možno zachránilo víťazstvo v prezidentských voľbách pár tisíc hlasov, kvôli ktorým sa do finále z tretieho miesta nedostal bývalý predseda parlamentu za vládnych liberálov a kandidát vlády Crin Antonescu. Protikorup-čný nezávislý politik a primátor Bukurešti Nicușor Dan tak bol prijateľný aj pre časť voličov, ktorí síce nepodporovali extrémnu pravicu, ale jednoducho len chceli zmenu desaťročia vládnuceho oligopolu socialistov a liberálov. „Vyhrali voliči, ktorí chcú zásadnú zmenu, fungujúce štátne inštitúcie, menej korupcie, prosperujúcu ekonomiku a spoločnosť dialógu, nie nenávisti,“ vyhlásil Dan v prejave po oznámení víťazstva.

Európska úľava

Európska únia si vydýchla. „Danovi srdečne blahoželám k víťazstvu. Rumunský ľud si vybral prísľub otvoreného, prosperujúceho Rumunska v silnej Európe. Poďme spolu tento prísľub naplniť,“ uviedla ako jedna z prvých gratulantiek predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Podobne si vydýchla aj Ukrajina, ktorej chcel nacionalista Simion zastaviť pomoc a voči ktorej dokonca vznášal územné nároky. Ukážkou toho, čomu Rumunsko uniklo, bolo Simionovo vystúpenie po oznámení odhadov, podľa ktorých s Danom jasne prehrával. Po trumpovsky to vyriešil tým, že sa jednoducho sám vyhlásil za víťaza. „Som novým prezidentom Rumunska,“ napísal na sieti X. Porážku uznal až po mnohých hodinách.

Rumunsko muselo na prezidenta čakať o mnoho mesiacov dlhšie, než malo. V novembrovom prvom kole zvíťazil vďaka nelegálnej, zrejme z Ruska financovanej reklame na TikToku, konšpirátor a proruský extrémista Călin Georgescu. Ústavný súd tak voľby pred druhým kolom zrušil. Úrady Georgescovi neskôr preukázali nelegálne finančné machinácie, takže súdy ho k opakovaným voľbám nepustili. Najsmutnejšia môže byť jeho súperka v druhom kole Elena Lasconi. Táto liberálna politička s podobným profilom ako Dan by vo volebnom finále začiatkom decembra zrejme Georgesca porazila ešte jasnejšie, než bukureštský primátor Dan porazil Simiona. V opakovaných voľbách však zostala s 2,7 percenta v poli porazených.

Prezident Dan bude mať hneď v prvých dňoch zásadnú úlohu, keď musí vybrať nového premiéra. Ten doterajší, socialista Marcel Ciolacu, totiž po porážke vládnych kandidátov v prvom kole rezignoval. „Rumunsko zajtra začína novú etapu a potrebuje každého z vás,“ povedal novozvolený prezident. „Rekonštrukcia krajiny sa začne v pondelok,“ uviedol s tým, že najprv bude treba zaplátať diery v rumunskom štátnom rozpočte. To na nové zlaté časy prinajmenšom v najbližšom čase nevyzerá.

Autor je spolupracovník TRENDU a európsky editor webu deník.cz